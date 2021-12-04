Политологи указали на риски политического кризиса в Аджарии

04 декабря 2021, 09:04

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Более 20 депутатов от оппозиции бойкотировали первое заседание новоизбранного горсобрания Батуми, из-за чего оказалось сорвано принятие бюджета. Отказ оппозиции от участия в работе собрания может привести к его отставке и к отставке мэра, а создавшийся из-за этого кризис затянется на долгий срок, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 октября в 20 городах Грузии прошел второй тур голосования на выборах в органы местного самоуправления. 3 ноября оппозиция вышла на акцию протеста в Батуми, на которой заявила о фальсификации итогов муниципальных выборов и потребовала освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиционеры пригрозили, что будут проводить акции до тех пор, пока не добьются выполнения своих требований.

3 декабря должно было состояться первое заседание новоизбранного сакребуло (местное собрание депутатов, – прим. "Кавказского узла") Батуми, однако оно было сорвано из-за отсутствия кворума. 16 депутатов от оппозиционной партии "Единое национальное движение" и два депутата от партии "Лело" покинули зал заседаний сакребуло. Два депутата от партии "За Грузию" не явились на заседание.

Согласно Кодексу о местном самоуправлении Грузии, первое заседание новоизбранного состава должен открывать самый старший по возрасту депутат, который и должен был бы поставить на голосование кандидатуру нового спикера сакребуло, информировало 3 декабря "Батумилеби". "Сегодняшнее заседание должен был провести мой брат", – привело издание заявление депутата Нази Путкарадзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Нази Путкарадзе – родная сестра депутата от Хелвачаури Нугзара Путкарадзе, умершего 18 ноября от сердечного приступа, сказано в публикации. "Результатом давления на моего брата стала его смерть. Это произошло из-за влияния на его здоровье, и жизнь моего брата прервалась. Я сообщаю, что ваше собрание не основывается на тех ожиданиях, которые возложило на нас население", – сказала 3 декабря в эфире телеканала "ТВ 25" Путкарадзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Оппозиция заявила, что не намерена присутствовать на дальнейших заседаниях Сакребуло, поскольку оно утратило легитимность. "Власти не ответили за смерть Нугзара Путкарадзе. Конечно, расследование по этому делу должно продолжаться, но главное, что мы хотим сказать: "Сакребуло, которое избрано этим городом, которому город выразил доверие, было оппозиционным сакребуло", – заявил после заседания член "Единого национального движения" Каха Кашибадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал депутат от партии "Лело" Иракли Купрадзе. "Или это сакребуло будет оппозиционным, за что Нугзар Путкарадзе отдал жизнь, или оно не будет легитимным. И ни одно заседание они не смогут провести. Это наш выбор, и мы будем идти только по этому пути", – сказал 3 декабря в эфире телеканала "ТВ 25" Купрадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Депутат от партии "Грузинская мечта" в батумском сакребуло Тенгиз Абхазава заявил, что "Единое национальное движение" продолжило "свою деструктивную деятельность". "Это было их целью, потому что в случае если бы они не пришли сегодня, то старый совет созыва продолжал бы нормально функционировать, а они, очевидно, не допустили бы этого. Как только этот процесс (передачи полномочий старого созыва сакребуло новому, – примечание "Кавказского узла") был завершен, они решили покинуть первую сессию горсовета и сказали, что мы больше не будем присутствовать ни на одной из сессий, что сделало нынешний городской совет неэффективным", – сказал 3 декабря в эфире телеканала "Аджара ТВ" Тенгиз Абхазава, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

В случае если на заседание сакребуло придут двое депутатов от партии "За Грузию", то кворум бы набрался, и можно было бы выбрать спикера парламента, сформировать комитеты и комиссии и выбрать их руководителей, добавил он. "Я не уверен, что "Единое национальное движение" не передумает и не придет снова. Мы видели много примеров, когда они сначала не проходили в парламент, а потом уже проходили", – подчеркнул Абхазава.

В "Едином национальном движении" заявили, что не видят смысла приходить на заседание горсовета. "25 ноября старый состав принял основной документ на следующий год – бюджет города. Это был полный нонсенс! Они приняли бюджет, за который они не собирались отвечать! За них придется отвечать депутатам от оппозиции, и в нарушении закона вопрос о бюджете не был внесен в текст повестки дня, опубликованной за семь суток до того заседания, на котором он был принят", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" член партии "Единое национальное движение" Леван Антадзе.

Оппозиция имела легитимные возможности добиться досрочных выборов мэра, считает профессор философии Батумского университета Георгий Масалкин. "Согласно закону о местном самоуправлении, в случае если парламент не утвердит бюджет в течение трех месяцев с начала нового бюджетного года, то и сакребуло, и мэр теряют свои полномочия, а правительство назначает новые выборы", – сказал Масалкин корреспонденту "Кавказского узла".

На вопрос, какие именно пункты могли не устроить оппозицию, Масалкин ответил, что для оппозиции не столь важны конкретные пункты, сколько необходима смена власти в городе. "На что указывает оппозиция, так это на то, что без их ведома были утверждены зарплаты мэру и другим сотрудникам муниципального руководства. Конечно, если смотреть с точки зрения обывателя, то зарплата в 4000 лари (около 1100 долларов) является чем-то невероятным. Но с другой стороны, если у города бюджет в 120 миллионов лари (около 3,8 млн долларов), то и зарплата мэра должна быть соответствующей. Другое дело, что оппозиция настаивает на том, что мэр и часть сакребуло были избраны с вопиющими нарушениями", – отметил аналитик.

Кризис в бюджете сакребуло может обернуться масштабными последствиями, считает он. "Если Батуми станет центром противостояния и оппозиция сможет добиться того, что выборы будут досрочными, то это станет прецедентом. Тем более что, во-первых, Аджария в новой истории выступала некоторое время гегемоном демократических процессов, а во-вторых, такая же проблема имела место в Зугдиди, где также новый бюджет принял старый состав сакребуло", – подчеркнул Масалкин.

Протест оппозиции был понятен, поскольку сакребуло собралось только через два месяца после выборов, указал политолог Лаша Бажунаишвили. "Обратите внимание, что все депутаты сакребуло были выбраны в первом туре еще 2 октября, а вот мэр – во втором туре, почти через месяц – 30 октября. Но при этом ЦИК утвердил полномочия мэра едва ли не сразу после голосования, а вот новый состав сакребуло, согласно решению избирательной комиссии, вошел в свою силу только через два месяца – 3 декабря! То есть полномочия оппозиционного сакребуло придержали до тех пор, пока оппозиция не потеряла большинство после ухода одного депутата в "нейтральную позицию" и смерти другого депутата", – сказал Бажунашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Он также высказал мнение, что в батумском сакребуло может вызвать широкий резонанс. "Поскольку власть начала нарушать правила, преступать закон, то оппозиция не только имеет право, но и должна добиться досрочных выборов. Дело в том, что в Грузии, как в постсоветской стране, демократические институты еще слабы, и культура транзита власти еще не отработана. Поэтому общество должно форсировать исполнение демократических процедур", – считает политолог.

После этого последуют протесты и митинги, полагает он. "[Акции протеста] могут длиться долго. В крайнем случае это будет ноябрь 2022 года, когда придется утверждать новый бюджет. Если депутаты от оппозиции опять не явятся в сакребуло, и провластные депутаты не смогут собрать кворум, то, соответственно, будет сорвано принятие нового бюджета, и тогда будут назначены новые выборы депутатов и мэра", – заявил Бажунаишвили.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?". Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".