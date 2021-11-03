Участники митинга в Батуми выступили против фальсификации выборов

03 ноября 2021, 01:19

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В Батуми на акции протеста представители оппозиции заявили о фальсификации итогов муниципальных выборов и потребовали освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиционеры пригрозили, что будут проводить акции до тех пор, пока не добьются выполнения своих требований.

Как писал "Кавказский узел", в Батуми на 105 избирательных участках большинство голосов набрал кандидат в мэры от партии "Грузинская мечта" Арчил Чиковани (51,018%), за кандидата от "Единого национального движения" Георгия Киртадзе отдали 48,982% голосов. "Единое национальное движение" в Батуми подало жалобу на нарушения, допущенные в ходе выборов мэра города на 104 участках, и анонсировало протестную акцию. Шансов у кандидата от оппозиции Георгия Киртадзе оспорить победу на выборах представителя "Грузинской мечты" Арчила Чиковани нет, считают политологи.

В 20 городах Грузии 30 октября прошел второй тур голосования на выборах в органы местного самоуправления. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" еще до окончания голосования объявил о победе кандидатов правящей партии на выборах мэров во всех 20 муниципалитетах. Этому соответствовали данные экзитполов, проведенных по заказу телекомпании "Имеди" в Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми. Однако по данным других экзитполов, проведенных по заказу телекомпании "Мтавари архи", в этих четырех городах и Зугдиди, напротив, победили кандидаты из "Единого национального движения". Явка на выборах составила 49,9%.

В Батуми перед Домом правительства оппозиция провела 2 ноября митинг против итогов муниципальных выборов. Митинг проходил под лозунгами "Нет фальсифицированным выборам" и "Свободу Мише". Выступающие на митинге лидеры партий и активисты неоднократно заявляли, что итоги выборов были сфальсифицированы, и указывали на подкуп властями избирателей. За ходом акции протеста наблюдали сотрудники полиции, сама акция прошла спокойно, без инцидентов.

"Должны быть проведены такие выборы, которые не вызывают вопросов и мониторинг проведения которых не потребуется - это справедливое и правильное строительство страны… Денежное вознаграждение за голосование - деньги, направленные против Родины, это сродни измене", - заявил лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе, ранее в знак протеста отказавшийся от мандата депутата парламента. Трансляция акции велась в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи".

Оппозиция будет проводить акции протеста "от города к городу, от деревни к деревне", заявил Хазарадзе.

На акции лидеры оппозиции представили свое видение обновленной Грузии - ее созданием, по их мнению, должно заняться новое национальное движение, а страной будет руководить коалиционное правительство.

У оппозиции "есть план логического завершения акций", заявил лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, но сам план при этом не озвучил. Однако Мелия заверил, что широкомасштабные акции протеста не прекратятся до тех пор, пока "не восторжествует правда и пути назад не будет".

"Скажу прямо, мы будем бороться до освобождения Михаила Саакашвили, до конца. Освобождение третьего президента - это не просто. Я верю, что в будущем у этой страны должно быть коалиционное правительство. Страна должна раз и навсегда отказаться от советского прошлого и продолжать гордо двигаться в сторону европейской семьи", - заявил он в своем выступлении, показанном телекомпанией "Аджара ТВ".

"Мы освободим наших друзей, у которых ограничена свобода, но мы не будем мстить людям, которые сейчас борются с нами", - также сказал Мелия.

Кандидат в мэры Батуми от "Единого национального движения" Георгий Киртадзе в обращении к протестующим, собравшимся перед Домом правительства Аджарии, сообщил, что уже подана жалоба, по которой просят вскрыть списки и пересчитать бюллетени.

"Никто не может сказать, что эти выборы закончились победой "Грузинской мечты". Я чувствую эту любовь и поддержку в этом городе. Борьба будет бескомпромиссной и до конца. Так же соблюдаем юридическую часть, подаем жалобу и просим пересчитать все бюллетени от начала до конца и вскрыть списки. Не будет запугивания, шантажа, подкупа, несмотря на это, Бидзина Иванишвили потерпел поражение в Батуми - как в первом туре, так и во втором, их кандидат потерпел поражение. Эта победа будет победой не Георгия Киртадзе, эта победа перемен'', - сказал он.

Михаил Саакашвили должен быть последним политическим заключенным в Грузии, заявил в своем обращении к протестующим один из лидеров "Единого национального движения" Мирдат Камададзе.

"Эта страна, этот город нуждаются в переменах, и все мы поддержали перемены. Эти выборы, особенно 30 октября, проводились не между конкретными кандидатами, это были выборы между изменениями и пребыванием в болоте, между развитием и регрессом, и Батуми поддержал изменения, выбрал лучшее будущее. Мы должны положить конец этой победе. Разжигание ненависти должно прекратиться, и Михаил Саакашвили должен стать последним политическим заключенным в этой стране. Это путь в Европу, это путь к победе'', - сказал Камададзе.

Несколько человек на акции протеста объявили голодовку в знак солидарности с голодовкой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Они потребовали от властей его освобождения, в противном случае пригрозили "взять в заложники" учредителя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение", миллиардера Бидзину Иванишвили. Также активисты заявили, что не дадут возможности спокойно передвигаться по городу премьер-министру Ираклию Гарибашвили и президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Напомним, первый тур муниципальных выборов в Грузии состоялся 2 октября. В 20 муниципалитетах кандидаты не набрали нужного числа голосов, поэтому избирком решил провести второй тур выборов. Перед первым туром, в конце сентября, в страну вернулся бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Он был арестован, поскольку ему заочно вынесен приговор по двум уголовным делам. 20 октября Саакашвили был обвинен также в незаконном пересечении границы Грузии. Сразу после ареста он объявил голодовку в руставской тюрьме.

Необходимо отметить, что одновременно с акцией в Батуми, в которой приняли участие несколько сот человек, в Рустави перед тюрьмой, в которой содержится Михаил Саакашвили, также проходила акция. На ней протестующие требовали перевода бывшего президента в гражданскую клинику, его освобождения и призывали самого Саакашвили прекратить голодовку, длящуюся уже 33-й день.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?". Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".