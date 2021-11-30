Владелец похоронного агентства, который привез тело пенсионерки к зданию администрации Тимашевского района. Фото: instagram.com/timahablog/

30 ноября 2021, 21:05

Дошло до суда дело о надругательстве над умершей в Тимашевске

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Владелец похоронного агентства, который привез тело пенсионерки к зданию администрации Тимашевского района, обвиняется в надругательстве над телом умершей, его дело передано в суд, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 октября к зданию администрации Тимашевского района было принесено тело умершей женщины. Человек, назвавшийся родственником умершей, пояснил, что бюро судмедэкспертизы требовало заплатить семь тысяч рублей за перевозку в морг, хотя эта услуга должна была быть оказана безвозмездно. В тот же день глава района Андрей Палий сообщил, что морг тело женщины в итоге принял. 3 ноября дети умершей сообщили, что ничего не знали об акции ритуального агента Романа Пикало у здания администрации, и осудили его действия. Жена ритуального агента из Тимашевска 5 ноября записала видеоролик с призывом к властям отстать от семьи и сосредоточиться на причинах того, почему муж так поступил.

Роману Пикало, доставившему тело пенсионерки к зданию администрации, грозит уголовная ответственность за надругательство над умершей, сообщили в прокуратуре. Дело возбуждено по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса ("Надругательство над телами умерших"). По данным прокуратуры, ритуальный агент выдал себя за сына умершей, не являясь ее родственником и даже не поставив близких умершей в известность о своей акции.

Направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении владельца похоронного агентства, привезшего тело женщины к зданию администрации Тимашевского района, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Краснодарского края.

"Прокуратура Тимашевского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя - 41-летнего жителя Красноармейского района. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших)", - сказано в сообщении краевой прокуратуры.

Согласно части 1 статьи 244 УК РФ, за надругательство над телами умерших и местами их захоронения грозит арест на срок до трех месяцев.

По версии следствия, ритуальный агент заключил договор на транспортировку тела умершей женщины в морг Калининского района, однако свои обязательства перед родственниками умершей он не выполнил. Мужчина в целях привлечения общественного внимания 31 октября, в выходной день, привез и выгрузил на носилках ее тело на территорию центральной площади к зданию администрации на всеобщее обозрение. Эти действия ритуального агента причинили моральный вред и нравственные страдания родственникам умершей, считает прокуратура.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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