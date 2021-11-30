Майнинг-ферма ликвидирована в Ботлихском районе

30 ноября 2021, 07:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские ликвидировали в селе Ботлих в Дагестане майнинговую ферму, ущерб от работы которой составил около 600 тысяч рублей, сообщило МВД по региону.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики периодически выявляют случаи хищения электроэнергии майнерами в Дагестане. Так 18 июня были ликвидированы две майнинг-фермы в селе Нечаевка Кизилюртовского района.

Сотрудники Ботлихского отдела полиции обнаружили майнинг-ферму, которую оборудовал в нежилом помещении в селе Ботлих 57-летний житель села Ансалта, сообщило сегодня на своей странице в Instagram МВД по Дагестану. "Предварительно ущерб сетевой компании оценивается в 600 000 рублей", – сказано в сообщении.

По версии следствия, с августа текущего года житель села Ансалта, минуя приборы учета подключился к линии электропередачи, которая проходит неподалеку от нежилого помещения в селе Ботлих. В этом помещении полицейские обнаружили комплектующие от компьютеров и устройства для выработки цифровой валюты, отметило ведомство.

К публикации также прикреплен видеоролик, на кадрах которого показана работающая компьютерная техника и вентиляторы, на кадрах также видно множество проводов. Оборудование размещено в вагончике. К 07.00 мск 30 ноября эта запись на странице МВД Дагестана в Instagram, на которую подписаны около 429 тысяч пользователей, набрала около 100 тысяч просмотров и 695 комментариев. Часть их авторов высказались иронично.

"Лучше бы так оперативно чиновников на воровстве ловили", – написала schastlivay242605. "Постройте заводы и фабрики, где люди смогут работать, а потом говорите о краже", – отметил пользователь _okna_05.