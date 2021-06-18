Майнинг-ферма в Кизилюртовском районе Дагестана. Скриншот https://www.instagram.com/p/CQONajbKrOj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

18 июня 2021, 12:18

Две майнинг-фермы ликвидированы в Кизилюртовском районе

Энергетики ликвидировали две майнинг-фермы в Кизилюртовском районе Дагестана, общий ущерб от работы которых составил порядка 30 млн рублей, рапортовала компания "Россети Северный Кавказ".

Два случая хищения электроэнергии майнерами выявили энергетики в селе Нечаевка Кизилюртовского района Дагестана.

Майнинг-фермы были выявлены в ходе совместных рейдов с силовиками, отчиталась компания "Россети Северный Кавказ". "Ущерб, причиненный электросетевому комплексу республики, составил порядка 30 млн рублей", – привело сегодня РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы компании.

Всего с начала года в Дагестане выявлены 13 случаев хищения электричества майнерами. Объем похищенного ресурса превысил 8,3 млн киловатт-часов на сумму около 35 млн рублей. Действия майнеров могут провоцировать аварийные ситуации, быть причиной низкого напряжения в сети, пояснила 17 июня на своей странице в Instagram "Россети Северный Кавказ".

Также компания опубликовала ролик, на кадрах которого показана одна из майнинг-ферм в селе Нечаевка. Ролик демонстрирует несколько помещений, в которых размещено оборудование для выработки криптовалюты. Также съемка зафиксировала множество проводов, к которым ведет электрокабель, протянутый внутрь здания снаружи.

"Кавказский узел" также информировал, что глава соседней с Дагестаном Чечни Рамзан Кадыров 28 февраля 2020 года обвинил в покровительстве майнинговых ферм в республике чиновников, силовиков и руководство энергокомпании. Местные жители не удивились заявлению главы региона, а пользователи соцсети подняли вопрос о завышенном тарифе на электроэнергию.

Примечание:

"Отказ регионального оператора от работы осложнил вывоз мусора в Махачкале", "Ужесточение штрафов за майнинг подчеркнуло проблемы с ГЭС и электросетями в Абхазии", "Жители Южной Осетии потребовали от властей отчета об аварийном генераторе".

Автор: "Кавказский узел"

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