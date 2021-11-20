20 ноября 2021, 22:30

Армянский солдат скончался после огнестрельного ранения

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Контрактник получил ранение в одной из воинских частей Гегаркуникской области и умер в больнице, сообщило Минобороны Армении.

По предварительным данным, 29-летний военнослужащий Геворк Аветян погиб вследствие нарушения правил обращения с огнестрельным оружием. "Получил ранение 15 ноября вследствие нарушения правил обращения с огнестрельным оружием, был доставлен в больницу и скончался днем позже - 16 ноября", - процитировал сегодняшнее сообщение Минобороны Армении News.am.

Отметим, что Гегаркуникская область Армении граничит с территориями, перешедшими под контроль Азербайджана по итогам осенней военной кампании 2020 года. С мая 2021 года в этом районе не стихает пограничный конфликт. 16 ноября на границе Армении и Азербайджана произошли боестолкновения, прекратившиеся после переговоров сторон с министром обороны России. Азербайджан сообщил о гибели семи военнослужащих и ранении 10, Армения - об одном погибшем. По данным армянского оборонного ведомства, 13 солдатах оказались в плену, 24 - пропали без вести. Азербайджан передал Армении тела трех военнослужащих. Число армянских военных, плененных в ходе боестолкновений 16 ноября, больше, чем называет Минобороны Армении, уверена правозащитница Сирануш Саакян.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а о пограничном конфликте - в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Примечание:

"Прокуратура уточнила число жертв подрыва на мине в Азербайджане", "Пашинян и Алиев согласились встретиться в Брюсселе", "Оппозиция Армении потребовала вооружить жителей сел у границы с Азербайджаном".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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