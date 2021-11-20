Уголовный кодекс. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

20 ноября 2021, 10:42

Чиновница в Северной Осетии заподозрена в махинациях с жильем для сирот

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Ардонского района Северной Осетии выделили девушке-сироте квартиры в непригодных для проживания аварийных домах. Суд предписал выдать ей новое жилье, а после проверки прокуратуры против местной чиновницы возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, сообщило ведомство.

Как сообщал "Кавказский узел", что в Северной Осетии сироте дважды выдали непригодные для жизни квартиры. Управление соцзащиты населения по Ардонскому району предоставило в 2020 году девушке-сироте квартиру в доме, который затем был признан аварийным и подлежащим сносу. После этого администрация района переселила девушку в новую квартиру, однако проверка показала, что это жилье непригодно для проживания, в частности, в нем отсутствует отопление, сообщила прокуратура 6 июня 2020 года.

Против сотрудницы администрации Алагирского района Северной Осетии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" после того, как прокуратура выявила нарушения по жалобе сироты на непригодные для проживания квартиры.

По данным ведомства, в 2020 году было установлено, что местная жительница состояла на учете в управлении соцзащиты населения по Ардонскому району в качестве лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением, сообщила прокуратура Северной Осетии вечером 20 ноября на своем сайте.

В 2015 году ей была предоставлена квартира в Алагире и девушка была исключена из списка детей-сирот, которые имеют право на получение жилья.

Однако выделенное ей жилое помещение ранее было признано непригодным для проживания и в 2018 году взамен него по программе переселения из ветхого и аварийного жилья для девушки была куплена квартира в жилом доме в Ардоне, который впоследствии был также признан аварийным, отметила прокуратура. "Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения прокуратуры республики в суд с иском в защиту прав и законных интересов сироты", – сказано в пресс-релизе.

Суд обязал региональное министерство труда и социального развития восстановить девушку в списке детей-сирот, имеющих право на жилье, и постановил обеспечить ее благоустроенным жилым помещением, сказано в сообщении.

Примечание:

"Замглавы села в Северной Осетии отпущен из-под стражи", "Чиновники из Северной Осетии обвинены в мошенничестве с пенсиями умерших", "Чиновник в Северной Осетии заподозрен в многомиллионных махинациях".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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