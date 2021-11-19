19 ноября 2021, 22:15

Дошло до суда дело о гибели инструктора в горах Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Управляющий туркомплексом в Хунзахском районе Дагестана, где летом погиб инструктор, обвиняется в нарушении требований охраны труда, в том числе отсутствии инструктажа при работе на экстремальном аттракционе. Обвиняемый признал вину, следствие предложило назначить ему штраф. 

Как писал "Кавказский узел", 21 августа стало известно, что на линии скоростного спуска на тросе в Хунзахском районе инструктор, пытаясь принять туриста, сорвался в пропасть и погиб. В туристической отрасли Дагестана техника безопасности находится на низком уровне, экстремальные развлечения организовывают некомпетентные люди, заявили пользователи Instagram после гибели инструктора на линии скоростного спуска на тросе. Они призвали контролирующие органы ужесточить проверки таких объектов. 

Экстремальные аттракционы не подлежат государственной регистрации в Гостехнадзоре, отметило надзорное ведомство, комментируя гибель инструктора на линии скоростного спуска в Хунзахском районе. В республике нет аттестованных специалистов, которые могут оказывать услуги на спортивных турмаршрутах, сообщили в правительстве Дагестана.

Завершено расследование уголовного дела в отношении управляющего туристическим комплексом, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщило сегодня Управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, в июне 2021 года обвиняемый принял  30-летнего местного жителя в качестве инструктора тросового троллейного спуска без квалификации работы на высоте и документа о профессиональном образовании и квалификации. При этом управляющий не обеспечил соблюдение требований техники безопасности и не проводил инструктаж. 21 августа инструктор, не пристегнутый страховочным ремнем, погиб, говорится в публикации на сайте ведомства.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся, уголовное дело направлено в суд с ходатайством о назначении судебного штрафа, проинформировало следствие.

Примечание:

"Пользователей соцсети возмутила антисанитария на пляжах Махачкалы", "Дагестанские чиновники ответили на критику за свалки в горах", "Турист пропал в горах Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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