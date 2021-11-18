Отельеры и рестораторы Ростовской области попросили смягчить антиковидные меры

18 ноября 2021, 17:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Требования о проверке QR-кодов в сумме с сокращением часов работы ресторанов и ограничениями по числу посетителей губительны для ресторанного бизнеса, заявили в Федерации рестораторов и отельеров Ростовской области. Отельеры попросили разрешить заселять в гостиницы иностранцев по ПЦР-тестам.

Как писал "Кавказский узел", с 30 октября по 7 ноября по всей России действовал режим нерабочих дней, введенный в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Власти Ростовской области, как и других регионов юга России, не продлили нерабочие дни, а кроме того, с 8 ноября разрешили работу фитнес-клубов, заведений общепита и кинотеатров. Но для их посещения требуется QR-код или справка о перенесенном коронавирусе. Жители области записали обращение к президенту России, в котором попросили его убедить региональные власти отменить систему QR-кодов.

Обращение с требованием пересмотреть правила оказания услуг гостиницами в связи с введением в Ростовской области QR-кодов направила в оперштаб по борьбе с коронавирусом России, вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, а также в Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области Ассоциация профессионалов индустрии гостеприимства, сообщила сегодня глава ассоциации Елена Папиж.

Властям необходимо рассмотреть вопрос о заселении в отели привитых иностранцев при предъявлении ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, заявили в ассоциации. "Сейчас это сделать невозможно, для заселения в гостиницы Ростовской области необходимо предоставить QR-код. Но даже привитые иностранцы не могут этого сделать, так как код предоставляется исключительно гражданам нашей страны", - процитировал Елену Папиж "Интерфакс".

Как следует из постановления губернатора Ростовской области от 8 ноября, в санатории и гостиницы могут заселяться люди старше 18 лет, имеющие документ (сертификат) или QR-код о прохождении вакцинации или документ о перенесенном не более полугода назад COVID-19. Работа заведений общепита ограничена по времени - обслуживать людей в зале разрешено с 06:00 до 21:00, заполнять залы разрешено не более, чем на 50%, для их посещения также требуется предъявление QR-кода или документа о перенесенном заболевании, говорится в постановлении, опубликованном 4 ноября на официальном портале правительства Ростовской области.

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Ростовской области Карина Шатворян на встрече с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым заявила, что в регионе бизнес "убивают" всеми возможными способами: требуя QR-коды, вводя ограничения по времени работы и жесткие требования по наполняемости залов. По ее данным, по итогам 2021 года выручка предприятий сферы общепита упадет на 80–85% по сравнению с показателями 2019 года. Такие же результаты были и в прошлом году. проинформировало 11 ноября "161.ru".

Шатворян подчеркнула, что в 2020 году власть пошла навстречу бизнесу — вдвое снизились налоговые ставки, была предложена отмена уплаты налога на землю. "Борьбы с "короной" нет. Есть борьба с бизнесом. Мы не хотим воевать с тем, что принимает правительство, но мы хотим помочь найти выход. Если есть коды, тогда хотя бы нужно убрать ограничения в посадке или во времени", - привело ее слова издание.

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, однако, потребовал от властей оставить в силе жесткие коронавирусные ограничения. "Я призываю пока не вносить изменения в ограничения, а строго их исполнять и одновременно наращивать вакцинацию и уровень тестирования", - процитировало его 16 ноября издание 1rnd.

Роспотребнадзор и Минздрав Ростовской области охарактеризовали эпидемиологическую ситуацию в регионе как "имеющую тенденцию к стабилизации". За последнюю неделю прирост больных составил всего 1% - это минимум за восемь недель, отмечается в публикации.

За последние сутки в Ростовской области выявлено 643 случая заражения коронавирусом, 34 человека умерли. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 167 740 человек, 8278 из них скончались. При этом за последние две недели число новых случаев заражений коронавирусом изменилось незначительно: 4 ноября, две недели назад, было зафиксировано 649 случаев заражения за сутки, 11 ноября, неделю назад - 650 случаев, следует из информации на сайте "Стопкоронавирус.рф". На этом же сайте приведены данные о вакцинации в регионе на 12 ноября. Вакцинацию первым компонентом прошли 2 005 140 жителей региона, двумя дозами - 1 890 495, уровень коллективного иммунитета составляет 54,1%.

Напомним, что 1 июля глава управления Роспотребнадзора в Ростовской области обязал привить от коронавируса до 26 августа работников торговли, общепита, транспорта, салонов красоты, СПА-салонов, соляриев, бань и саун, центров предоставления госуслуг, образовательных, медицинских и социальных учреждений, культурных и досуговых заведений, театров и кинотеатров, детских игровых комнат и сферы ЖХК. 9 октября Роспотребнадзор Ростовской области обязал пройти вакцинацию от коронавируса сотрудников отелей, турбизнеса, курьеров, волонтеров и работников промышленности региона.

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".