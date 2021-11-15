Ликвидация разгерметизации цистерны с остатками азото-аммиачной смеси произошла на предприятии "Невинномысский азот". Кадр видео https://yandex.ru/news/story/Razgermetizaciyu_cisterny_sazoto-ammiachnoj_smesyu_ustranili_vNevinnomysske--ab85dae0b91bd2ad0beae02fff53ce15?content=photo&from=newswizard&lang=ru&persistent_id=169178619&rubric=incident&stid=6KAjN5mD6LyFcbTe0aYJ&wan=1&uuid=15918059441763887778

15 ноября 2021, 13:11

Владимиров исключил эвакуацию жителей Невинномысска после утечки азота

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Разгерметизация цистерны  с остатками азото-аммиачной смеси произошла на предприятии "Невинномысский азот", сообщило сегодня МЧС. Потребности в эвакуации людей нет, в город направлена лаборатория для анализа воздуха, отчитался губернатор Ставрополья.

МЧС Ставропольского края сообщило  сегодня об утечке азото-аммиачной смеси на предприятии "Невинномысский азот".

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня в в 9:10.  "В промышленной зоне произошел локальный пропуск на фланцевом соединении резервной цистерны с остаточным содержанием азото-аммиачной газообразной смеси. Пропуск оперативно ликвидирован работниками предприятия. Горения нет. Погибших и пострадавших нет. Угроза для жизни и здоровья населения отсутствует", - отчиталось ведомство. 

Пропуск газа был ликвидирован специалистами предприятия. "Всего к работам было привлечено 47 человек, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 27 человек и 8 единиц техники", - сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков.

"У нас в городе ничего не взорвалось и не горит. У нас есть фланец на заводе в промышленной зоне в маленькой бочке пустой, где есть остатки азотно-аммиачной смеси. Фланец пропустил, все службы, которые есть на заводе, своими силами этот фланец поменяли, и без горения, без пожаров и взрывов эта бочка стоит. Дальше они в своем режиме работают. У нас нет в городе проблем. Все держат на контроле, все работают в обычном режиме", - заявил он в видео на своей странице в Instagram.

Глава Ставрополья также отчитался об инциденте. "Никто не пострадал. Потребности в эвакуации людей тоже нет. Проводится охлаждение цистерны, другие необходимые мероприятия. Поручил направить в Невинномысск передвижную лабораторию для проведения исследования состояния воздуха", - сообщил Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Запись в аккаунте губернатора, насчитывающем 476 тысяч подписчиков, набрала к 13:00 мск 1815 отметок "нравится" и 43 комментария.

Пользователи сети усомнились, что утечка из цистерны не привела к последствиям. "Так бережно написано, будто экология от этого только выиграла. Ни тебе слов о приезде прокуратуры, следкома на место происшествия - будто ЧП произошло на личном предприятии кого-то из высококачественных чиновников", - прокомментировал пользователь nichei2016.

Скриншот комментария пользователя mila021058 к записи в Instagram Владимира Владимирова от 15.11.21."Разве нас не должны волновать причины инцидента? Кто виновен? Где комиссия, созданная для выяснения причин аварии? Вы охренели? Нельзя спускать на откуп самому "Азоту" и местным властям этот инцидент! Нельзя! Это конфликт интересов! Требую и прошу разобраться компетентный органам, как минимум краевого уровня... И нам, людям, логично было бы сообщить о причинах, принятых мерах и ответственности виновников инцидента!, - указала mila021058.

"С утра воняло газом", - написал _shatik_2. "А запах был как будто под окном что-то жгли!", - отметила elenakashparova."А лаборатория покажет чистый горный воздух", - предположила irinazhivenko. "Ну, как в Буденновске. Весь город задыхался, а у них все в порядке", - отметил пользователь vkusno_vica.

Как сообщал "Кавказский узел", в результате возгорания в одном из цехов завода "Невинномысский Азот", произошедшего 7 сентября 2017 года, один человек погиб и один пострадал. Горели 130 квадратных метров нетоксичных отходов разложения. Пробы воздуха на заводе АО "Невинномысский Азот", где 7 сентября произошел пожар, не показали превышение допустимой концентрации вредных веществ, опасности здоровью и жизни населения нет, заявили в компании.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2014 года произошел пожар на химзаводе в Буденновске – в одном из цехов загорелся реактор полимеризации.  По данным Следственного комитета пожар произошел из-за нарушений правил безопасности. Пожар не привел к загрязнению окружающей среды, сообщила пресс-служба компании "Лукойл", которой принадлежит ООО "Ставролен". 

Примечание:

"Митинг против строительства химзавода в Невинномысске собрал около 500 человек", "Власти Ставрополья начали поиск новой площадки для химзавода", "Пользователи Instagram обвинили невинномысских единороссов в эксплуатации образа ветеранов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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