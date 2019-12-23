Митинг против строительства химзавода в Невинномысске собрал около 500 человек

23 декабря 2019, 01:54

Акция против строительства завода по производству нитроцеллюлозы прошла в Невинномысске. По ее итогам была принята резолюция о проведении референдума. Мэр Невинномысска Михаил Миненков, выступая на митинге, заявил, что завод может быть построен только после экологической экспертизы.

Как писал "Кавказский узел", инвестор решил перенести стройку завода по производству нитроцеллюлозы в другой регион после того, как экологи и активисты начали сбор подписей против строительства в Лермонтове и заявили, что готовы на разные виды акций протеста. Об отказе строить в Лермонтове химзавод в пресс-службе компании "Химинвест" сообщили 28 ноября. Озвученное предложение построить завод в Невинномысске вызвало критику пользователей соцсетей.

Химзавод может поставить под вопрос курортный статус региона Кавминвод, где расположен город Лермонтов, считают экологи. Местных жителей не успокоили встречи с чиновниками и заверения губернатора в том, что возведение предприятия возможно только после положительной экологической экспертизы.

Митинг против строительства завода по производству нитроцеллюлозы прошел 22 декабря в Невинномысске в сквере по адресу улица Ленина, 85А. Акция была согласована с местными властями, рассказал по телефону корреспонденту «Кавказского узла» член рабочей группы жителей Лермонтова по связям с городскими и краевыми властями Андрей Козлов.

По его словам, заявление на проведение митинга подавало городское отделение Коммунистической партии Российской Федерации. Члены КПРФ «активно участвуют в протестных акциях», заявил Козлов. Он также добавил, что активисты поддерживают КПРФ в организации митингов, так как «в отличие от обычных граждан коммунистам легко согласовывают протестные мероприятия».

Сообщение от жителя Невинномысска том, что он выступает против строительства 3-го химзавода в городе поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 22 декабря. "Меня очень волнует перспектива строительства 3-го химзавода в Невинномысске! Я против этого!" - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Акция началась в 12:00 мск в сквере напротив памятника Ленину, митинг собрал около 500 человек, заявил Козлов. Помимо сторонников КПРФ на акции пришли молодые люди, которые периодически выкрикивали лозунг «Мы здесь власть», однако никто не заявлял о принадлежности к какой-либо партии или движению.

Люди держали плакаты с надписями: «Прислушайся к народу!», «Мы требуем референдум», «Мы против строительства завода смерти», «Невинномысск против нитроцеллюлозы», «Статья 42 К РФ» (статья №42 Конституции РФ гласит, что «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением») и прочими. Митингующих охраняли два поста ДПС, полиция вела себя спокойно и в проведение мероприятие не вмешивалась.

«Уже несколько раз краевые и лермонтовские власти заявляли, что завода не будет, но у людей доверия нет. Люди ждут отмены постановления губернатора о выделение земли «Химинвесту» (застройщику завода – прим. «Кавказского узла»). И в Невинномысске, и в Лермонтове люди считают, что, несмотря на все заверения, завод может появиться», - рассказал Козлов.

На митинге выступил мэр Невинномысска Михаил Миненков, чья речь, по слова Козлова, вызвала недоумение у митингующих, так как глава допускает строительство завода.

«Сначала он заявил, что завода не будет. Но через два предложения осекся – не будет в том случае, если производство не пройдет экологическую экспертизу. Он сказал, что «мы не построим завод, который не соответствует нормам, требованиям и законодательству». Кроме того, Миненков попытался обесценить митинг, заявив, что гражданские активисты и КПРФ с помощью протестных акций набивают себе политические очки. То есть Миненков с гражданской борьбы перешел на политику. Но этого нет», - сказал Козлов.

Он отметил, что во время выступления мэра некоторые митингующие выкрикивали лозунги в поддержку его отставки, люди были «настроены крайне негативно».

«К личности Миненкова население всегда относилось положительно. Он бывший военный, Герой России [...] у него амплуа народного мэра [...] слывет человеком из народа. Но около месяца назад выяснилось, что Миненков вступил в «Единую Россию». И когда он выходит и что-то говорит, то люди видят единоросса, которому не верят. Это серьезный кризис доверия», - рассказал Козлов.

Михаил Миненков опубликовал 28 ноября на своей странице в соцсети Instagram видеообращение, на котором подтвердил, что написал заявление о вступлении в "Единую Россию".

Андрей Козлов также рассказал, что на митинге выступил представитель РПЦ, который "призвал людей к христианскому смирению". «Он сказал, что храмы строятся для того, чтобы в них служили, а заводы – чтобы на них работали. Выступающий батюшка на митинге КПРФ – это просто сюрреализм», - прокомментировал активист.

Также он рассказал, что в конце мероприятия слово взял «никому не известный студент», который «попытался выступить за стройку завода».

«Он сказал – давайте подумаем, а что такого плохо в производстве. Ему выкрикивали: "Кто ты такой? Мы тебя не знаем! Представься!" Он что-то мямлил, а затем ушел», - сказал Козлов.

По его словам, митинг завершился в 14.00 мск, за десять минут до его окончания люди свернули флаги и разошлись. Задержаний во время акции не было.

Козлов, кроме того, рассказал, что по итогам митинга была принята резолюция с требованием провести референдум по вопросу, нужен ли завод Ставропольскому краю. Резолюция была принята местным отделением КПРФ.

По словам активиста, решение провести референдум было принято после того, как Миненков засомневался, выражают ли митингующие общую позицию жителей Невинномысска. «Ему так сразу и предложили: давайте проведем референдум [...] Но он ничего не ответил. Теперь передадут документ», - сказал Козлов, добавив, что в резолюции говорится: "Местные жители однозначно против строительства завода".

Участники митинга рассказали по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что в целом положительно оценивают результаты митинга.

«Удалось принять резолюцию, удалось высказать свою позицию мэру. Нет уверенности, что он нас услышал, но резонанс есть», - рассказала жительница Невинномысска Мария Егорова.

«Я считаю главным итогом митинга решение о проведении референдума. Мы очень рассчитываем, что он будет проведен. Вот тогда станет ясно, хотим мы завод или нет. Очевидно, что нет», - рассказал житель Невинномысска Дмитрий Ушаков.

Жители Ставрополья консолидируются

Главный редактор ставропольского издания "Акценты", политолог Антон Чаблин считает строительство завода в Ставропольском крае «непопулярным решением», которое принимается не на уровне мэров, а губернатором Владимировым, действия которого поддерживает Кремль.

«После победы на выборах Владимиров фактически получил от администрации президента карт-бланш на претворение в жизнь самых непопулярных решений. Это и строительство химзавода, и "освоение" Бештаугорского заказника на Кавминводах, и ликвидация муниципальных районов (они преобразуются в округа). Но во всех этих случаях власти на рассчитали на активное сопротивление жителей, которые только консолидируются», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Чаблин.

4 марта участники собрания независимого общественного совета Минераловодского городского округа выступили против корректировки границ государственного природного заказника краевого значения "Бештаугорский". По их мнению, изъятие участка площадью 203 гектара нарушит целостность заказника.

"Ситуация с химзаводом оказалась последней каплей, чтобы ускорить эту консолидацию. Так же, как в масштабах страны, эту роль сыграла в прошлом году пенсионная реформа. Это уже качественно иное состояние гражданского общества в крае. И власти с ним обязаны считаться, как бы не хотели. Именно поэтому, скажем, мэр Миненков в Невинномысске был вынужден выйти на встречу к протестующим, чего, скажем, ни разу не сделал мэр Лермонтова (Станислав) Полулях, где народ также протестовал против завода», - отметил Чаблин.

Что касается вступления Миненкова в "Единую Россию", то в этом журналист не видит особого резонанса. «Люди больше не партийную принадлежность оценивают (у нас все мэры оттуда - за редчайшим исключением), а личность мэра», - сказал Чаблин.

Зампредседателя регионального отделения партии "Яблоко" Валерий Ледовской считает проходящие на Ставрополье политические процессы «централизацией власти».

«В целом она закончена. Миненков при этом достаточно системный человек, человек в обойме. Человек, связанный с Министерством обороны. Рассматривался, как один из кандидатов на губернаторство в Ставропольском крае. Люди, которые жили под его управлением в Невинномысске, и так это всё знали и чувствовали. В Невинномысске были недовольные управлением и раньше, были волнения, публичные акции. То, что он сейчас вступил в "Единую Россию" - вряд ли повлияет на его восприятие в обществе. Разве что возможное размещение химзавода может повлиять. Но не в связи с вступлением в партию. Местное самоуправление в регионах и так переживает серьёзный кризис, и серьёзно этому мало что может навредить ещё больше», - сказал Ледовской корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что ему не хотелось бы, чтобы Миненков "стал разменной монетой в этой истории".

"Если мы говорим о развитии местного самоуправления и организации эффективного гражданского общества снизу, то это должно происходить по-другому. МСУ должно оказываться больше доверия, больше функций, должна быть шире зона ответственности. А руководители должны прозрачно выбираться жителями соответствующих территорий. Чего сейчас, к сожалению, всё меньше. И поэтому оценивать результаты муниципального управления по качествам руководителей МСУ достаточно непоследовательно. Слишком узкие возможности для маневра. Принадлежность к той или иной партии, особенно если это партия власти - это лишь легализация существующего порядка вещей, использование момента», - сказал Ледовской.

Пользователей соцсетей усомнились в необходимости строить завод

22 декабря мэр Невинномысска Михаил Миненков опубликовал на своей странице в соцсета Instagram видеообращение. В описании к нему сказано, в частности, что "в городе не будут строиться заводы и производства, если они не соответствуют российским и мировым стандартам качества и безопасности, если они не проходят государственные и специальные экспертизы, если реально вредят экологии".

"Но если все необходимые условия будут соблюдены, а все экспертизы пройдены, то эти производства железно, железобетонно будут развиваться. В нашей стране много провокаторов, которые за деньги обманывают народ и занимаются вымогательством! Так и с этим заводом, и другими, с любыми. Мошенники за деньги вербуют людей вербуют людей, запугивают и настраивают против. Еще раз подчеркну: сначала закон и порядок, правда и экология, инновационная составляющая, культура и чистота производства! Политика здесь неуместна и некоторые, которые нечистоплотно используют доверие и страх людей в своих личных меркантильных интересах - не развалят город!", - говорится в публикации, которая по данным на 01.54 мск сегодня, 23 декабря набрала 9459 просмотров и 521 комментарий.

В комментариях Миненков также написал, что просит оставлять свои мнение, "но мнение должно быть профессиональное". "Больше консультаций! Нет популизму!", - написал мэр.

Некоторые комментаторы поддержали открытие нового производства в Невинномысске, но сомневаются в его безопасности.

"Новое производство в городе - это хорошее и необходимое дело. Но хотелось бы понимать, насколько надежная компания "Химинвест" и какие в принципе гарантии по качеству строительства и дальнейшей эксплуатации данного опасного производства может дать компания, которая была создана год назад?" - задается вопросом evgeniiprichko.

"Я только за то, чтобы город развивался, но только чтобы все экспертизы были прозрачны и понятны народу. Заводы, которые хотят построиться, отвечали всем мировым требованиям и стандартам", - написал tkachevevgeniy.

Многие пользователи высказались против строительства завода.

"Невинномысску хватит Азота, Грэса, металлургического комбината, Арнеста, Меламинового завода!" - написал kuhni_area_domus.

"Михаил Анатольевич, если народ против, как вы будете с этим бороться? Вы же понимаете, что люди отказываются от рабочих мест и заработка!" - написал fomenkosergei050.

"Самое правильное решение - это референдум! Пусть решают те, кому здесь жить, быть или не быть еще одному химзаводу. И вообще, почему в нашем городе не предлагают построить, например, какую-нибудь швейную фабрику или прядильную, мебельную, или какой-нибудь завод по изготовлению посуды или продуктов питания, производств, экологически менее опасных?" - задается вопросом nechaeva4575.