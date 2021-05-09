Пользователи Instagram обвинили невинномысских единороссов в эксплуатации образа ветеранов

09 мая 2021, 13:10

Размещение портретов депутатов и символики "Единой России" рядом с портретами ветеранов войны на уличных баннерах в Невинномысске в преддверии Дня Победы выглядит неуместным пиар-ходом, указали пользователи Instagram. Далеко не на всех баннерах с ветеранами есть портреты депутатов, возразил мэр Михаил Миненков.

На улицах Невинномысска в преддверии Дня Победы появились баннеры, на которых рядом с портретами ветеранов Великой Отечественной войны размещены портреты кандидатов в депутаты и действующих депутатов от "Единой России", работающих в краевом парламенте и городской думы.

В частности, на баннерах есть фотографии кандидатов, которые планируют участвовать в выборной кампании «Единой России» в сентябре этого года. При этом на плакатах нет упоминаний о том, какое отношение депутаты имеют к ветеранам: кроме фотографий и имен, на баннерах размещены только поздравления с Днем Победы, лишь на плакате с портретом ветерана Понтелея Зделова соседствует фото депутата Зделова, сообщил 7 мая NewsTracker.

Публикация об этом размещена в тот же день в Instagram-паблике "Невинномысск Главный", насчитывающем 7616 подписчиков. К 13.05 мск она набрала 165 отметок "нравится" и 37 комментариев.

Авторы некоторых из них сочли баннеры неуместной пиар-акцией депутатов. "Нечего им там находиться. На баннерах должны быть только ветераны!" – написал, в частности, milostivyiviktor. "Я тоже думаю, должны только ветеранов чествовать, при чем депутаты и Победа?" – согласилась 61marinalobanova.

"Хоть бы подписали, кто они такие, чем занимаются, для большинства людей это незнакомые лица, какую цель преследовали, развешивая по всему городу баннеры, непонятно!" – указала tatianapavlova2557.

"9 мая - это праздник Победы! На баннере должны быть только ветераны войны! А не эти [лица]. Какое они имеют отношения к празднику?" – высказала мнение nataliia.8028. "Как это уже достало", - прокомментировал публикацию sergeinik5765.

"Использовать ветеранов и пенсионеров для пиара партии - это как минимум некрасиво. Хотели поздравить? Вешайте баннеры с ветеранами! Без лиц и названий партий!" – высказалась natali.6402. "Ветеранам низкий поклон, а логотип ЕР лепить на них это стыд!" – указал администратор паблика nevglav.

"Зачем кандидатов разместили с ветеранами, позор нашей власти", - написала ta.isiia3287. "Вот противно аж. Кто этих людей до этого знал? Почему эти [портреты] висят вместе с ветеранами и их наградами?" – возмутился g_saa_126.

Пользователь denisnerezov в свою очередь поддержал инициативу депутатов. "А почему бы и нет, люди добились этого, оплатили и сделали так, что бы их родные деды ветераны были на всех банерах города вместе с ними, что плохого? У кого-то просто желчи переизбыток", - упрекнул он участников дискуссии.

Мэр Невинномысска Михаил Миненков пояснил, что единороссов на баннерах «20%, не больше», и упрекнул недовольных этой инициативой. "Депутаты действующие – их всего там 5% на всех баннерах (а баннеров 50 занято), все остальные – это обычные директора заводов и предприятий. Люди повесили свои фото рядом со своими дедушками. Там членов партии, может, 20%, не больше. Это на сегодняшний день не политическое мероприятие, а душевное, человеческое", - привело 7 мая его слова издание "Подъем".

Символ "Единой России" размещен на всех баннерах потому, что все изображённые на них люди «относятся к этой партии», а других партий в городе нет, подчеркнул Миненков. "У нас нет на одномандатных округах, которые выбираются, ни одной партии другой, к сожалению. У нас другие партии в городе не представлены по одномандатным округам", - процитировало главу города издание.

Материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Мифы и правда о Победе".