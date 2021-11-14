Жители Армении показали разную активность на местных выборах

14 ноября 2021, 22:00

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Местные выборы завершились в Армении. В Капане уровень явки избирателей составил более 60%, что почти в два раза выше доли проголосовавших в Иджеване и Степанаване, сообщил ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", 99 избирательных участков открылись сегодня для голосования на выборах в трех укрупненных и двух сельских общинах Армении. В Капане Сюникской области, Степанаване Лорийской области и Иджеване Тавушской области выборы проходили по пропорциональной избирательной системе, а в сельских общинах Арзни Котайкской области и Лермонтово Лорийской области – по мажоритарной системе.

В Совет старейшин Капана баллотировались две партии – "Гражданский договор", список которой из 61 кандидата возглавляет депутат Давид Даниелян, и партия "Блок Шант", список которой из 70 кандидатов возглавляет действующий мэр Геворг Парсян. В Иджеване борьба развернулась между правящей партией "Гражданский договор" и АРФ "Дашнакцутюн". Список партии власти из 56 кандидатов возглавляет врио мэра Артур Чагарян. В списке АРФ "Дашнакцутюн" 14 кандидатов, его возглавляет частный предприниматель Ваан Казумян. В Степанаване за мандаты Совета старейшин боролись три политические силы. Список партии власти из 30 кандидатов возглавил врио мэра города Гарник Григорян. В списках партии "Процветающая Армения" и Армянского национального конгресса 17 и 15 кандидатов, соответственно.

Голосование на местных выборах в трех укрупненных и двух сельских общинах Армении завершилось в 20.00 по ереванскому времени (19.00 мск), начался подсчет голосов.

Явка на выборах, по предварительным итогам, составила: в Капане - 63,48%, Иджеване - 37,43%, Степанаване - 38,3%, Арзни - 25,39% и Лермонтово - 28,87% от общего числа избирателей. Общая явка составила 47,4%. Предварительные итоги выборов станут известны в ближайшие часы, а окончательные итоги голосования ЦИК подведет через неделю, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Наиболее активными избиратели были в Капане, где развернулась острая борьба между партией "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна и недавно созданной оппозиционной партией "Блок Шант", а в родном для Пашиняна Иджеване активность избирателей была значительно ниже, обращает внимание News.Am.

Следующие выборы в органы местного самоуправления назначены на 5 декабря и пройдут в 36 общинах, сказано на сайте ЦИК Армении.

"Кавказский узел" также писал, что 17 октября голосование проходило в шести общинах Ширакской, Сюникской и Тавушской областей Армении, в том числе на выборах мэров Гюмри и Дилижана, и в трех общинах Арагацотна, Армавира и Лори. Наблюдатели отметили использование на выборах админресурса, зафиксировали случаи организованного подвоза избирателей на участки сторонниками правящей партии и нарушение требований о наглядной агитации. В результате правящая партия "Гражданский договор" уступила оппозиции в целом ряде муниципалитетов. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи указали, что партия Никола Пашиняна не везде сумела выдвинуть влиятельных кандидатов, при этом оппозиция доказала способность противостоять правящей партии.