Подсчет бюллетеней на одном из избирательных участков в Капане 14 ноября 2021 года. Стоп-кадр из видео Youtube-канала «NEWS.am». https://www.youtube.com/watch?v=WGD_8OE1VPk

14 ноября 2021, 22:00

Жители Армении показали разную активность на местных выборах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Местные выборы завершились в Армении. В Капане уровень явки избирателей составил более 60%, что почти в два раза выше доли проголосовавших в Иджеване и Степанаване, сообщил ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", 99 избирательных участков открылись сегодня для голосования на выборах в трех укрупненных и двух сельских общинах Армении. В Капане Сюникской области, Степанаване Лорийской области и Иджеване Тавушской области выборы проходили по пропорциональной избирательной системе, а в сельских общинах Арзни Котайкской области и Лермонтово Лорийской области – по мажоритарной системе.

В Совет старейшин Капана баллотировались две партии – "Гражданский договор", список которой из 61 кандидата возглавляет депутат Давид Даниелян, и партия "Блок Шант", список которой из 70 кандидатов возглавляет действующий мэр Геворг Парсян. В Иджеване борьба развернулась между правящей партией "Гражданский договор" и АРФ "Дашнакцутюн". Список партии власти из 56 кандидатов возглавляет врио мэра Артур Чагарян. В списке АРФ "Дашнакцутюн" 14 кандидатов, его возглавляет частный предприниматель Ваан Казумян. В Степанаване за мандаты Совета старейшин боролись три политические силы. Список партии власти из 30 кандидатов возглавил врио мэра города Гарник Григорян. В списках партии "Процветающая Армения" и Армянского национального конгресса 17 и 15 кандидатов, соответственно.

Голосование на местных выборах в трех укрупненных и двух сельских общинах Армении завершилось в 20.00 по ереванскому времени (19.00 мск), начался подсчет голосов.

Явка на выборах, по предварительным итогам, составила: в Капане - 63,48%, Иджеване - 37,43%, Степанаване - 38,3%, Арзни - 25,39% и Лермонтово - 28,87% от общего числа избирателей. Общая явка составила 47,4%. Предварительные итоги выборов станут известны в ближайшие часы, а окончательные итоги голосования ЦИК подведет через неделю, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Наиболее активными избиратели были в Капане, где развернулась острая борьба между партией "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна и недавно созданной оппозиционной партией "Блок Шант", а в родном для Пашиняна Иджеване активность избирателей была значительно ниже, обращает внимание News.Am. 

Следующие выборы в органы местного самоуправления назначены на 5 декабря и пройдут в 36 общинах, сказано на сайте ЦИК Армении.

"Кавказский узел" также писал, что 17 октября голосование проходило в шести общинах Ширакской, Сюникской и Тавушской областей Армении, в том числе на выборах мэров Гюмри и Дилижана, и в трех общинах Арагацотна, Армавира и Лори. Наблюдатели отметили использование на выборах админресурса, зафиксировали случаи организованного подвоза избирателей на участки сторонниками правящей партии и нарушение требований о наглядной агитации. В результате правящая партия "Гражданский договор" уступила оппозиции в целом ряде муниципалитетов. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи указали, что партия Никола Пашиняна не везде сумела выдвинуть влиятельных кандидатов, при этом оппозиция доказала способность противостоять правящей партии. 

В июне на внеочередных парламентских выборах "Гражданскому договору" удалось получить 53,91% голосов, тогда как блоку второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) – лишь 21,9% голосов, а блоку "Честь имею" – 5,22%. "Айастан", "Честь имею" и партия "Зартонк" в связи с многочисленными нарушениями требовали признать недействительными результаты голосования. 2 августа президент подписал указ о назначении премьер-министром Никола Пашиняна, кандидатуру которого предложила фракция "Гражданский договор", указано в справке "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении – 2021".

Примечание:

"Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах на границе", "Азербайджанская сторона сообщила о трех раненных военных близ Шуши", "Азербайджан и Армения открывают таможенные посты на дороге Горис - Капан".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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