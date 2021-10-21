Политологи объяснили неудачу партии Пашиняна на местных выборах

21 октября 2021, 04:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Правящая партия проиграла на местных выборах в Армении, не сумев выдвинуть влиятельных кандидатов в ряде общин. При этом оппозиция доказала, что способна противостоять правящей партии, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Гражданский договор" уступила оппозиции на местных выборах в Гюмри, Горисе и Мегри. В Дилижане, Теге и Татеве победили провластные кандидаты, озвучил предварительные данные Избирком Армении. 31 сообщение о нарушениях на местных выборах в Армении поступило в Генпрокуратуру, на основании одного из них начато расследование уголовного дела о даче предвыборной взятки, сообщило 18 октября ведомство. На следующий день территориальная избирательная комиссия начала пересчет итогов голосования на местных выборах на семи участках в Татеве и участках в Горисе и Теге в Сюникской области.

17 октября проходило голосование на местных выборах в шести общинах Ширакской, Сюникской и Тавушской областей Армении, в том числе на выборах мэров Гюмри и Дилижана, и в трех общинах Арагатоцна, Армавира и Лори. Наблюдатели отметили использование на выборах админресурса, зафиксировали случаи организованного подвоза избирателей на участки сторонниками правящей партии и нарушение требований о наглядной агитации.

Территориальная избирательная комиссия завершила пересчет голосов на девяти избирательных участках, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Центризбиркома Армении. "В Горисе число голосов блока "Аруш Арушанян" уменьшилось на один, а количество недействительных бюллетеней увеличилось на один. В Теге голосов пользу партии "Гражданский договор" стало на один больше [...] В результате пересчета в Татеве число голосов за партию "Страна жизни" не изменилось, а голоса в пользу партий "Блок Шант и "Гражданский договор" увеличились на три и восемь соответственно. Число недействительных бюллетеней уменьшились на 11", – отметил сотрудник пресс-службы.

По предварительным итогам голосования, в трех общинах лидеры предвыборных списков становятся мэрами в силу права, еще в трех Совету старейшин предстоит выбрать мэров из кандидатур, возглавляющих предвыборные списки. Правящей партии "Гражданский договор" в силу права достанутся кресла мэров в двух городах – Теге и Дилижане. В Горисе городскую администрацию возглавит оппозиция. В Гюмри и Мегри партия власти проиграла, но победители не получили более 50% голосов, что не позволяет их кандидатам стать мэрами в силу права. Аналогичная ситуация в Татеве, где правящая сила хоть и победила, но не набрала более 50% голосов. Во всех трех общинах мэров будет выбирать Совет старейшин открытым голосованием, сообщил Центризбирком.

Согласно части 3 статьи 141 Избирательного кодекса Армении, проходной барьер для выборов в органы местного самоуправления по пропорциональной системе установлен 4% для партий и 6% для блоков. По закону, если в выборах участвовали более двух партий или блоков, а проходной барьер преодолели две политические силы, в Совет старейшин проходит также третья партия или блок, набравшие максимальное число голосов избирателей. Если в выборах участвовали две партии или блока, то в Совет старейшин проходят обе политические силы. Статья 142.2 Избирательного кодекса гласит, что если политическая сила получает по итогам выборов более 50% мандатов Совета старейшин, ее кандидат, возглавлявший список партии или блока, считается избранным мэром в силу права. В случае если ни одна из политических сил не получает более 50% мандатов, проводится открытое голосование среди кандидатов, возглавлявших предвыборные списки партий или блоков, преодолевших проходной барьер. Кандидат, получивший большинство голосов, избирается мэром.

В Дилижане и Теге за правящую партию проголосовали 56,78% и 63,63% избирателей, соответственно в этих общинах власть будет сформирована в силу права.

В Горисе победил оппозиционный блок (60,28%), который возглавлял действующий мэр Аруш Арушанян, арестованный по делу о подкупе избирателей. По предварительным итогам голосования, блоку хватит мандатов для избрания мэром своего кандидата в силу права.

21 декабря 2020 года жители Сюникской области заблокировали дорогу, чтобы помешать приезду премьер-министра Никола Пашиняна. В тот же день был задержан мэр города Гориса Аруш Арушанян, который призвал горожан принять участие в этой акции, однако 22 декабря 2020 года суд признал его арест необоснованным. 7 июля Арушанян, который также является депутатом, был снова задержан и арестован по делу о подкупе избирателей. 10 сентября суд продлил срок его содержания под стражей. 13 октября Апелляционный суд Армении отклонил ходатайство защиты об освобождении его под залог.

В Совет старейшин Гюмри прошли пять политических сил – "Блок Баласанян" (36,39%), правящая партия "Гражданский договор" (29,42%), партия "Зартонк" (10,55%), партия "Страна жизни" (5,61%) и Республиканская партия Армении (5,07%). Согласно закону, Совету старейшин предстоит выбрать мэра открытым голосованием, так как ни одна из партий или блоков не получила более 50% голосов.

Такая же ситуация сложилась в Мегри, где победила партия "Республика" (41,84%), выбирать мэра придется Совету старейшин, куда помимо правящей партии (32,11%) прошли Либеральная партия (14,04%) и партия "Страна жизни" (9,55%).

В Татеве, где партия власти получила 48,95% голосов, также предстоит выбрать мэра открытым голосованием. В Совет старейшин прошли еще две политические силы – "Блок Шант" (36,29%) и партия "Страна жизни" (12,89%).

Местные выборы, за исключением Гориса и Тега, были свободными и конкурентными, отметил координатор программ "Союза информированных граждан" Даниел Ионесян (он входит в наблюдательную миссию "Независимый наблюдатель").

Массовые нарушения в ходе голосования в Горисе зафиксированы со стороны блока "Аруш Арушанян", тогда как в Теге избирательный кодекс нарушала правящая партия, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". "В Горисе массовыми были дача предвыборных взяток, давление на избирателей, а в Теге – давление на избирателей, нарушение тайны голосования и конвейерный подвоз избирателей на участки. И в Горисе, и в Теге наблюдатели зафиксировали злоупотребления административным ресурсом", – отметил Ионесян.

По его словам, и Конституция, и Избирательный кодекс регламентируют, что назначаются новые выборы или переголосование, если нарушения могли подействовать на итог голосования. "Не подействовали, а могли подействовать. В данном случае мы считаем, что нарушения в Горисе и Теге могли подействовать на итоги голосования. Тем не менее, пересмотр итогов маловероятен – политические партии должны подать соответствующее заявление в ЦИК. Но ни в Теге, ни в Горисе этого не было сделано. Отсутствие заявлений сводит к нулю вероятность перевыборов. ЦИК может по собственной инициативе назначить новые выборы, но я не думаю, что такое произойдет", – заключил Ионесян.

Политтехнологи объяснили неудачу партии власти на выборах в трех общинах

Правящая партия проиграла местные выборы из-за отсутствия влиятельных кандидатов, заявил политтехнолог Армен Бадалян. Он отметил, что логика республиканских и местных выборов диаметрально отличается. В первом случае противостоят партии и их лидеры, во втором – выбирают "своего парня".

"В Горисе баллотировался Аруш Арушанян, у которого положительный образ – он участник осенней войны в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха), мэр города, которого арестовали, потому что он выступал против Пашиняна. По сути, он боролся не против кандидата от партии власти, его соперником де-факто был сам премьер. Противостояние было между героем войны и капитулянтом. А так как в Горисе остро стоит проблема безопасности, избиратель отдал предпочтение символу геройства", – пояснил Бадалян.

Если на парламентских выборах правящая партия сыграла на контридеологии – "прежняя политическая элита против действующей власти", то на местных выборах этого противостояния не было, что также стало причиной неудачи провластных кандидатов, подчеркнул политтехнолог.

"Стратегия партии власти заключалась в попытках прибрать к рукам административный ресурс, который должен был обеспечить победу на местных выборах, но расчет правящей силы не оправдался", – сказал он.

Бадалян отметил, что в Гюмри голосование было аполитичным, да и сам город заслужил славу оппозиционного, где даже республиканцам не удавалось взять власть. "У бывшего мэра Баласаняна репутация хозяйственника. Антипатии у горожан к нему не было, как к его предшественнику, который держал город в страхе. Хотя он не баллотировался, борьба развернулась между хозяйственником и политическим назначенцем, который как губернатор никак себя не проявил", – считает Бадалян.

Победу оппозиции в Мегри также обеспечил кандидат, который возглавлял предвыборный список, добавил политтехнолог.

"В остальных общинах оппозиция не смогла выдвинуть значимую фигуру, которая победила бы кандидата партии власти. У оппозиции также есть проблема с влиятельными кандидатами. И пока преждевременно считать, что правящая сила уступает власть на местном уровне, так как предстоят очередные местные выборы 14 ноября и 5 декабря. И оппозиция должна искать кандидатов. Окончательные итоги можно подвести после 5 декабря", – отметил он.

14 ноября выборы в Совет старейшин по пропорциональной избирательной системе пройдут в трех общинах – Иджеване, Степанаване и Капане. Жителям Лермонтово и Арзни предстоит выбрать Совет старейшин по мажоритарной системе. В Лермонтово также будут выбирать главу общины. 5 декабря в 36 общинах пройдут выборы в Совет старейшин по пропорциональной избирательной системе. Согласно части 4 и 5 статьи 104.1 Избирательного кодекса Армении, в общинах, где менее 4000 избирателей, выборы проходят по мажоритарной системе, а в общинах с более, чем 4000 избирателей – по пропорциональной системе (кандидаты в мэры возглавляют списки политических сил). Согласно же части 6 статьи 104.1 Избирательного кодекса Армении, количество мандатов в Совет старейшин зависит от числа избирателей общины. Так, в общине, в которой число избирателей не превышает 1000, Совет старейшин состоит из пяти членов. От 1 001 до 2 000 – из семи, от 2 001 до 4 000 – девяти, от 4 001 до 10 000 – 15, от 10 001 до 25 000 – 21, от 25 001 до 70 000 – 27, от 70 001 до 300 000 – 33, и свыше 300 000 – 65.

Для партии власти поражение в Гюмри и Горисе было особо чувствительным, считает политолог Андриас Гукасян. "Эти выборы показали, что местная элита в состоянии противостоять правящей силе и мобилизовать общество вокруг себя. Гюмри – второй город Армении, предвыборный список партии власти возглавлял губернатор. И голосование говорит о том, что губернатор как представитель центральной власти не имел достаточной общественной поддержки. А это значит, что государственная политика тоже не имеет поддержки, население не считает политику успешной", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пашинян смог победить на парламентских выборах, потому что избиратель голосовал против Кочаряна, считает политолог.

По данным ЦИК Армении, на внеочередных парламентских выборах, которые прошли в Армении 20 июня, в Гюмри за партию власти проголосовали 60,2%, в Горисе – 52,7%, а в Мегри – 53,6%.

"Блок "Аруш Арушанян" построил свою избирательную стратегию на дистанцировании от Кочаряна. И это дало ему фору. Власти будут объяснять победу оппозиции в Горисе нечестной борьбой, однако независимые наблюдатели свидетельствуют, что точно такие же методы правящая сила использовала в Теге", – отметил Гукасян.

Низкая явка на местных выборах обусловлена апатией в обществе, полагает Гукасян. «Итоги выборов констатируют безразличие общества к местным выборам, потому что суть выборов заключается не в том, что надо менять в системе местного самоуправления, а кто будет руководить общиной. И это проявилось в низкой явке, хотя местные выборы всегда отличались высокой явкой. Общество устало, считает бессмысленным политический процесс. И эта апатия сказалась не только на явке в Гюмри, но и в остальных городах", – подчеркнул он.

По данным Центризбиркома Армении, на местных выборах 17 октября самая низкая явка была зафиксирована в Гюмри – 24,18%. На прошлых выборах мэра явка была 36,25%.

Политтехнолог Армен Бадалян связал низкую явку на выборах в Гюмри с миграцией. "В личных беседах мне часто говорят, что половина города мигрировала. Кроме того, есть люди, у которых отмечается апатия к выборам, либо они никогда в них не участвовали. Есть прослойка, которая не видит своего кандидата", – пояснил он.

Местные выборы дают почву для размышлений и выводов относительно внутриполитической ситуации в стране, считает автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле". "На этих выборах скорее проиграл Пашинян, чем выиграли его оппоненты. А на прошлых – парламентских выборах – скорее проиграл Кочарян, чем выиграл Пашинян. Наличие противостояния "нынешние/бывшие" на прошлых выборах и его отсутствие на этих, очевидно, сыграло большую роль", – написал он 19 октября.

Блогер считает, что местные выборы стали пробой сил после парламентских выборов, на которых с большим отрывом победила действующая власть. "После победы власти консолидировали рычаги в своих руках и начали преследовать оппонентов, особенно представителей блока "Армения, в первую очередь, мэров городов Сюника, выступавших против власти в последний год. Однако консолидация рычагов не сделала власть сильной, поскольку трудности в стране не преодолены", – констатировал он.

27 июня ЦИК Армении обнародовала окончательные результаты выборов с учетом пересчета голосов – партия "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%. В тот же день ЦИК отклонила ходатайства блоков "Айастан", "Честь имею" и партии "Зартонк", которые требовали признать недействительными результаты внеочередных парламентских выборов в связи с многочисленными нарушениями. Президент Армении подписал 2 августа указ о назначении премьер-министром Никола Пашиняна, кандидатуру которого предложила фракция "Гражданский договор", говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении – 2021".

Аналитики не исключили возможность коалиции оппозиции с правящей партией в некоторых общинах

Бадалян считает, что в Гюмри партия "Блок Баласанян" может договориться с правящей партией. "При этом там могут выдвинуть и своего кандидата, и кандидата от правящей силы. Второе место в Гюмри для правящей силы - проигрыш. Ей будет отводиться роль второй скрипки, и если Пашинян уйдет, Баласанян всегда сможет восстановить позиции. Если же "Блок Баласанян" договорится с другой политической силой, и партия власти окажется в оппозиции, это будет сюрреализм, так как в оппозиции будут республиканцы, и они должны вместе действовать против местной власти. Но я больше склонен полагать, что коалиционное соглашение будет с партией власти", – полагает он.

В Мегри партия "Республика" пойдет на соглашение с правящей силой, так как ее лидер находится в хороших отношениях с Пашиняном, считает политтехнолог.

"В Татеве партия "Блок Шант" заявила, что не пойдет на соглашение с партией власти. Скорее всего, соглашение будет с партией "Страна жизни", которая хоть и не признала легитимность новой власти в Теге, но в Татеве может стать партнером партии власти в результате политического торга", – полагает Бадалян.

Политолог Андриас Гукасян не согласен, что в Гюмри партия "Блок Баласанян" сформирует коалицию с правящей силой. "Коалицию заключат с партией "Зартонк" (10,55%). Для избрания мэра им хватит голосов, к которым при окончательном подсчете добавится процент, полученный политическими силами, не преодолевшими барьер", – отметил политолог.

Он сомневается, что в Татеве партия "Страна жизни" согласится на коалицию, так как от этого зависит, как эта политическая сила будет себя позиционировать на предстоящих в ноябре и декабре местных выборах. "Также маловероятно, что партия "Блок Шант" согласится на коалицию со "Страной жизни". "Блок Шант" также уже заявил, что не пойдет на соглашение с партией власти", – отметил Гукасян.

В Мегри партия "Республика" сформируют коалицию с партией власти, согласен он. "У партии много общих позиций с правящей силой. Ее лидер и Пашинян были вместе в парламентском блоке "Елк". Ее лидер входит в совет внепарламентских сил, который после выборов сформировался по инициативе Пашиняна", – пояснил Гукасян.

Избирательный кодекс не подразумевает формирование коалиции для органов местного самоуправления с ее регистрацией в ЦИК, как того требует закон при формировании парламентской коалиции, пояснила эксперт в области избирательного права Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Вардине Григорян. По ее словам, партии могут достичь неформального соглашения о коалиции, что позволит им избрать мэра.

"Если же по каким-то причинам политическим силам не удается договориться, и Совет старейшин дважды не избирает мэра, назначаются новые выборы", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла" .

Григорян отметила, что избрание мэром кандидата, находящегося под арестом, не наделяет его иммунитетом. "Закон не запрещает избрать мэром кандидата, находящегося под арестом. Закон не обязывает его присутствовать на заседании Совета старейшин, когда будут выбирать мэра. В случае Аруша Арушаняна голосования не будет, так как он избран в силу права", – пояснила эксперт.

Обязанности мэра в этом случае возлагаются на одного из его заместителей, как это было до сих пор, добавила Григорян. "Действует презумпция невиновности. Полномочия мэра действительны до вступления в силу приговора суда. Когда же приговор вступит в силу, его полномочия как члена Совета старейшин будут прекращены в соответствии с законом. Это автоматически лишит его полномочий мэра. После этого Совет старейшин изберет нового мэра", – сказала она.