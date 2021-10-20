Кабина для голосования в Армении. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

20 октября 2021, 04:30

Центризбирком решил пересчитать голоса на девяти участках в Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Территориальная избирательная комиссия начала пересчет итогов голосования на местных выборах на участках в общинах Сюникской области, сообщил Центризбирком Армении. 

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Гражданский договор" уступила оппозиции на местных выборах в Гюмри, Горисе и Мегри. В Дилижане, Теге и Татеве победили провластные кандидаты, озвучил предварительные данные Избирком Армении. 31 сообщение о нарушениях на местных выборах в Армении поступило в Генпрокуратуру, на основании одного из них начато расследование уголовного дела о даче предвыборной взятки, сообщило 18 октября ведомство.

17 октября проходило голосование на местных выборах в шести общинах Ширакской, Сюникской и Тавушской областей Армении, в том числе на выборах мэров Гюмри и Дилижана, и в трех общинах Арагатоцна, Армавира и Лори. Наблюдатели отметили использование на выборах админресурса, зафиксировали случаи организованного подвоза избирателей на участки сторонниками правящей партии и нарушение требований о наглядной агитации.

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) №34 получила заявления о пересчете результатов голосования на семи избирательных участках, еще на двух участках комиссия сама решили пересчитать голоса, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Центризбиркома Армении.

Пересчет проведут на семи участках в Татеве, а также в Горисе и Теге, пояснил он. "Заявлений о признании итогов голосования недействительными ТИК не получал", - отметил сотрудник пресс-службы.

Пересчет голосов начался 19 октября в 14.00 по местному времени (13.00 мск), он завершится в пятидневный срок, привел сообщение секретаря ЦИК страны Армена Сбматяна "Спутник-Армения".

Партия "Страна жизни" заявила, что не признает легитимность власти в общине Тег. "Избирательный процесс сопровождался давлением и угрозами, из-за чего девять кандидатов от партии взяли самоотвод. В ходе агиткампании поступали угрозы избирателям, а в день голосования наблюдался подвоз избирателей, скопления на избирательных участках, что препятствовало свободному волеизъявлению граждан. Были получены сведения о раздаче предвыборных взяток", - говорится в заявлении, распространенном 18 октября.

"Кавказский узел" также писал, что 17 октября полицейские задержали кандидата в члены Совета старейшин Гориса от блока "Аруш Арушанян" Арутюна Синаняна, который по просьбе пожилой соседки помог ей дойти до избирательного участка. По словам начальника полиции, Синаняна лишь пригласили в участок и попросили до окончания срока голосования не совершать подобных поступков, рассказал адвокат кандидата. Позднее Синанян сообщил, что его освободили из полиции без допроса. В тот же день в Горисе полиция провела обыск в штабе блока "Аруш Арушанян" в связи с уголовным делом отца Аруша Арушаняна, подозреваемого в раздаче предвыборных взяток. Соратники Арушаняна сочли действия силовиков применением административного ресурса в день выборов. 

На внеочередных парламентских выборах, которые прошли в Армении 20 июня, больше половины голосов получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Главный соперник партии власти, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан", получил, по данным ЦИК, 21,9% голосов. Договоренность о внеочередных выборах в Армении была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением страны в боях за Нагорный Карабах, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Примечание:

"Оппозиция заявила о победе на местных выборах в Армении", "Полиция воспрепятствовала сбору подписей в защиту глав общин Сюникской области", "Семья задержана в Армении по делу о предвыборной взятке".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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