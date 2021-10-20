Центризбирком решил пересчитать голоса на девяти участках в Армении

20 октября 2021, 04:30

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Территориальная избирательная комиссия начала пересчет итогов голосования на местных выборах на участках в общинах Сюникской области, сообщил Центризбирком Армении.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Гражданский договор" уступила оппозиции на местных выборах в Гюмри, Горисе и Мегри. В Дилижане, Теге и Татеве победили провластные кандидаты, озвучил предварительные данные Избирком Армении. 31 сообщение о нарушениях на местных выборах в Армении поступило в Генпрокуратуру, на основании одного из них начато расследование уголовного дела о даче предвыборной взятки, сообщило 18 октября ведомство.

17 октября проходило голосование на местных выборах в шести общинах Ширакской, Сюникской и Тавушской областей Армении, в том числе на выборах мэров Гюмри и Дилижана, и в трех общинах Арагатоцна, Армавира и Лори. Наблюдатели отметили использование на выборах админресурса, зафиксировали случаи организованного подвоза избирателей на участки сторонниками правящей партии и нарушение требований о наглядной агитации.

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) №34 получила заявления о пересчете результатов голосования на семи избирательных участках, еще на двух участках комиссия сама решили пересчитать голоса, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Центризбиркома Армении.

Пересчет проведут на семи участках в Татеве, а также в Горисе и Теге, пояснил он. "Заявлений о признании итогов голосования недействительными ТИК не получал", - отметил сотрудник пресс-службы.

Пересчет голосов начался 19 октября в 14.00 по местному времени (13.00 мск), он завершится в пятидневный срок, привел сообщение секретаря ЦИК страны Армена Сбматяна "Спутник-Армения".

Партия "Страна жизни" заявила, что не признает легитимность власти в общине Тег. "Избирательный процесс сопровождался давлением и угрозами, из-за чего девять кандидатов от партии взяли самоотвод. В ходе агиткампании поступали угрозы избирателям, а в день голосования наблюдался подвоз избирателей, скопления на избирательных участках, что препятствовало свободному волеизъявлению граждан. Были получены сведения о раздаче предвыборных взяток", - говорится в заявлении, распространенном 18 октября.

"Кавказский узел" также писал, что 17 октября полицейские задержали кандидата в члены Совета старейшин Гориса от блока "Аруш Арушанян" Арутюна Синаняна, который по просьбе пожилой соседки помог ей дойти до избирательного участка. По словам начальника полиции, Синаняна лишь пригласили в участок и попросили до окончания срока голосования не совершать подобных поступков, рассказал адвокат кандидата. Позднее Синанян сообщил, что его освободили из полиции без допроса. В тот же день в Горисе полиция провела обыск в штабе блока "Аруш Арушанян" в связи с уголовным делом отца Аруша Арушаняна, подозреваемого в раздаче предвыборных взяток. Соратники Арушаняна сочли действия силовиков применением административного ресурса в день выборов.