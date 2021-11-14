ЦИК Грузии отклонил все жалобы оппозиции на фальсификации во втором туре выборов

14 ноября 2021, 03:37

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ЦИК Грузии подвел официальные итоги второго тура муниципальных выборов, отклонив все жалобы оппозиции на фальсификации. Итоги выборов остались неизменными, кандидаты от правящей "Грузинской мечты" победили в 19 городах из 20, лишь в Цаленджиха победу одержал представитель оппозиционного "Единого национального движения".

Как писал "Кавказский узел", в 20 городах Грузии 30 октября прошел второй тур голосования на выборах в органы местного самоуправления. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" еще до окончания голосования объявил о победе кандидатов правящей партии на выборах мэров во всех 20 муниципалитетах. Этому соответствовали данные экзитполов, проведенных по заказу телекомпании "Имеди" в Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми. Однако по данным других экзитполов, проведенных по заказу телекомпании "Мтавари архи", в этих четырех городах и Зугдиди, напротив, победили кандидаты из "Единого национального движения". Явка на выборах составила 49,9%. МВД Грузии отчиталось, что в связи с инцидентами в ходе голосования возбуждено восемь уголовных дел о помехах в работе журналистов, насилии и повреждении имущества во время голосования.

В Тбилиси одержал победу действующий мэр Каха Каладзе, получивший поддержку 55,607% проголосовавших, его соперник Ника Мелия из "Единого национального движения" набрал 44,393% голосов. В Батуми победил Арчил Чиковани – 51,018%, за Георгия Киртадзе проголосовали 58,982%. В Кутаиси большинство избирателей выбрали Иосифа Хазалеишвили – 51,655%, Хатия Деканоидзе набрала 48,345%. В Поти победил Бека Вачарадзе – 57,35%, за Георгия Угулаву проголосовали 42,65%. Мэром Рустави стала Нино Лацабидзе с 53,714%, Давид Киркитадзе набрал 46,286%.

Мэром Озургети стал Автандил Талаквадзе (55,406%) от "Грузинской мечты", его соперник, самовыдвиженец Константин Шарашенидзе набрал 44,594%. Еще в 13 муниципалитетах победили кандидаты от "Грузинской мечты".

В Цаленджиха победил Георгий Харшилава из "Единого национального движения" с 51,096%, кандидат от правящей партии Гога Гулордава набрал 48,904% - это единственный город, где победу одержал кандидат от оппозиции.

Центральная избирательная комиссия на заседании 13 ноября огласила и распределение мандатов в Тбилисском сакребуло (орган местного самоуправления). Правящая партия получила 19 мандатов, "Единое национальное движение" – 13, партия "За Грузию", возглавляемая Георгием Гахария – четыре мандата, партия "Лело" - два мандата, по одному мандату получили партии "Гирчи – Больше свободы" и "Для народа".

Центризбирком не удовлетворил 11 жалоб оппозиции, так как они не были подтверждены доказательствами. Выступая на заседании, депутат парламента от "Единого национального движения" Леван Бежашвили указал, что "хроника фальсификаций началась с избрания так называемых независимых кандидатов членов участковых и окружных комиссий, во время процесса выборов выявилось, какими независимыми он были: ни одного отличающегося мнения, ни одной отличающейся позиции во время подведения результатов выборов".

"Жидкость для маркирования не работала, ее легко было стереть. У Центризбиркома не было желания действительно установить эту реальность, действительно так это было или нет, и хотя бы ко второму туру это исправить. В Тбилиси на 112 участках видеофиксирование подсчета голосов практически провалилась – эти видеозаписи исчезали. Вы (ЦИК) расследовали этот вопрос? Разумеется, нет", - сказал Бежашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Напомним также, что 30 сентября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину и вскоре был арестован. 1 октября он объявил голодовку в тюрьме в Рустави. В ноябре власти признали, что здоровье Саакашвили ухудшилось, и перевели его в тбилисскую тюремную больницу - при том, что сам политик и его сторонники настаивали на госпитализации именно в гражданскую клинику. Саакашвили заявил, что в тюремную больницу был доставлен насильно и был там избит. Грузинская оппозиция заявила, что намерена ежедневно проводить акции протеста с требованием об освобождении бывшего президента.