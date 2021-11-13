Волгоградский активист провел пикет против пыток в тюрьмах

13 ноября 2021, 22:00

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Владимир Тельпук на одиночном пикете в Волгограде потребовал прекратить пытки в российских тюрьмах. Активист пожаловался в полицию на казака, который фотографировал его с плакатом.

"Кавказский узел" сообщал, что 9 ноября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеодоказательства насилия и пыток над уроженцами Чечни, Дагестана, Грузии, Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Жалобы о пытках в саратовской тюремной больнице поступали с 2012 года, однако следственные органы спускали их на рассмотрение в учреждение, сообщила адвокат Снежана Мунтян. Видеодоказательства пыток позволяют надеяться, что виновные будут наказаны, однако в других учреждениях России ситуация схожая, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники Магомед Аламов и Ирина Бирюкова. Информация о пытках уроженцев Чечни и Дагестана в тюремной больнице шокировала интернет-пользователей, но не вызвала бурных дискуссий в северокавказском сегменте соцсетей, констатировали блогеры Расул Асад и Тумсо Абдурахманов.

Активист Владимир Тельпук вышел сегодня на аллею Героев в Волгограде с плакатом, в котором сравнил российскую пенитенциарную систему с гестапо в нацистской Германии. "Мой пикет - против пыток в тюрьмах. В российских тюрьмах людей пытают, избивают, насилуют. Власти объявляют в розыск тех, кто об этом сообщает, а те, кто совершает преступления над людьми, так и остаются на свободе. Всех потрясли пытки в саратовской колонии. Несколько сотрудников ФСИН уволены, но понесут ли они наказание, неизвестно. А недавно отличился и Волгоград. В СИЗО запытали насмерть молодого парня Равиля Расулова. Ничего пока не слышал, чтобы было хотя бы возбуждено уголовное дело", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Равиль Расулов, задержанный по делу о вымогательстве, был найден мертвым в одном из СИЗО Волгограда. Правозащитник Игорь Нагавкин, к которому обращались родные умершего, не исключил, что Расулов подвергся пыткам. На его теле имеются следы побоев и электрошокера. Жена Расулова отрицает версию о суициде. 12 ноября она пожаловалась на горячую линию Следкома на волокиту с возбуждением дела о смерти Расулова.

В ходе акции, по словам Тельпука, наблюдавший за пикетом силовик передал телефон казаку, и тот начал фотографировать активиста. "Я ему запретил это делать, но он продолжал. Тогда я обратился к <силовику>, чтобы он повлиял на этого человека. Я попросил <силовика> представиться, предъявить удостоверение и прекратить действия казака. <Cиловик> проигнорировал мою просьбу, развернулся и ушел. И казаки ушли вместе с ним. После пикета я пошел в отделение полиции Центрального района и написал заявление о незаконных действиях казака и <силовика>", - рассказал Владимир Тельпук.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что правозащитники уже несколько лет сообщают о пытках в одной из колоний Ярославской области, где практиковались жестокие избиения заключенных. За избиение выходца из Чечни Хасдина Муртазалиева двое сотрудников колонии в январе 2020 года получили условные сроки. Суд назначил Хасдину Муртазалиеву 65 тысяч рублей компенсации, а еще одному кавказцу, подвергавшемуся пыткам, Артуру Гукасяну - 50 тысяч рублей. Защита назвала компенсации мизерными.