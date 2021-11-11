Вакцинация. Фото: официальный сайт admkrai.krasnodar.ru

11 ноября 2021, 15:48

Обязательная вакцинация пожилых объявлена на Кубани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Роспотребнадзор Краснодарского края обязал пройти вакцинацию от COVID-19 людей старше 60 лет и жителей социальных учреждений, людей с хроническими заболеваниями и сотрудников МФЦ, говорится в сегодняшнем постановлении ведомства. 

Как писал "Кавказский узел", 12 октября временно исполняющий обязанности главного санитарного врача по Краснодарскому краю Виктор Егоров подписал постановление об обязательной вакцинации некоторых групп граждан от коронавируса. Вакцинироваться должны 80% работников сфер здравоохранения, образования, общепита, торговли, бытового обслуживания, туриндустрии и транспорта в Краснодарском крае, а также госслужащие, учащиеся старше 18 лет и таможенники. В начале ноября власти Кубани отчитались о вакцинации 94% работников. При этом план вакцинации перевыполнили работники сферы образования, а наименьшие показатели были среди студентов колледжей, техникумов и вузов, где привились лишь 36,6% от плана. Каждому студенту Кубанского госуниверситета, привитому от коронавируса до 12 ноября, будет выплачено по тысяче рублей, объявило 10 ноября руководство вуза. 

Постановление об обязательной вакцинации жителей старше 60 лет, сотрудников МФЦ и людей с хроническими заболеваниями, подписала сегодня руководитель управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина. Необходимость обязательной вакцинации вызвана ростом случаев заражения коронавирусом за последние две недели, а также тем, что доля пожилых пациентов среди заболевших  коронавирусом достигла 28,5%, говорится в документе.

28 октября (две недели назад) на Кубани было зафиксировано 272 случая заражения COVID-19, умер 41 человек. Сегодня - 339 случаев, скончались 49 пациентов, указано в ежедневных отчетах о ситуации с коронавирусной инфекций, опубликованных на странице ведомства в Instagram.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против коронавирусной инфекции категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации - лица в возрасте 60 лет и старше, работники органов соцобслуживания и МФЦ, лица, проживающие в организациях соцобслуживания", - указано в тексте постановления, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Также обязательной вакцинации подлежат пациенты с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. Вакцинации не подлежат люди, имеющие противопоказания, говорится в документе. 

Руководителям организаций и предпринимателям необходимо до 13 декабря организовать прививку первой дозой вакцины или однокомпонентной вакциной, а до 13 января 2022 года - вторым компонентом вакцины. Привиты должны быть не менее 80% сотрудников, сообщил сегодня "Интерфакс".

С начала пандемии в регионе зафиксировано 84 907 случаев заражения COVID-19, умерли 7879 человек, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф". На этом же ресурсе приведены данные об уровне вакцинации в регионе на 5 ноября. Вакцинацию первой дозой прошли 2 410 887 человек, двумя дозами - 2 315 660. Уровень коллективного иммунитета составляет 42,5%

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Все регионы юга России отказались продлевать нерабочие дни", "Жители Сочи День народного единства отметили сбором подписей против QR-кодов", "Ограничения в связи с коронавирусом ужесточены на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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