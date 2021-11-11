Здание Кубанского госуниверситета. Фото пресс-служба Кубанского госуниверситета, kubsu.ru

11 ноября 2021, 10:49

Кубанский вуз объявил о льготах студентам за вакцинацию

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Каждому студенту Кубанского госуниверситета, привитому от коронавируса до 12 ноября, будет выплачено по тысяче рублей, объявило руководство вуза. Выплаты получат только те, кто учится очно, уточнили в вузе после вопросов пользователей Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября временно исполняющий обязанности главного санитарного врача по Краснодарскому краю Виктор Егоров подписал постановление об обязательной вакцинации некоторых групп граждан от коронавируса. Вакцинироваться должны 80% работников сфер здравоохранения, образования, общепита, торговли, бытового обслуживания, туриндустрии и транспорта в Краснодарском крае, а также госслужащие, учащиеся старше 18 лет и таможенники. В начале ноября власти Кубани отчитались о вакцинации 94% работников. При этом план вакцинации перевыполнили работники сферы образования, а наименьшие показатели были среди студентов колледжей, техникумов и вузов, где привились лишь 36,6% от плана.

Власти Краснодарского края объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября и ввели обязательную систему QR-кодов на предприятиях общественного питания в курортных городах. 7 ноября в краевом оперштабе сообщили, что нерабочие дни решено не продлевать, но все введенные из-за пандемии ограничения остаются в силе.

В Кубанском госуниверситете (КубГУ) объявили, что до 15 декабря не менее 80% от общей численности обучающихся очно должны завершить вакцинацию. Согласно приказу ректора "О профилактической вакцинации обучающихся Кубанского государственного университета по эпидемическим показаниям", тем, кто успеет это сделать до 12 ноября, полагается материальная поддержка в размере 1000 рублей. Кроме того, им по желанию предоставят два выходных - в день прививки и следующий за ним, следует из сообщения, опубликованного 10 ноября на странице КубГУ в Instagram.

В вузе уточнили, что для получения выплаты студенты должны обратиться с заявлением в деканат факультета до 1 декабря.

Публикация сегодня к 10.45 мск набрала 200 отметок "нравится" и 26 комментариев. Она вызвала вопросы у пользователей Instagram. Некоторые из них интересовались, почему на завершение вакцинации дается всего два дня, могут ли претендовать на выплаты аспиранты и заочники. "Как студент должен быть полностью привит до 12.11? Это через 2 дня", - написала, в частности, olga0602 в комментариях к сообщению. "Вакцинация доступна уже достаточно большое количество времени. Выплату получат те, кто поставил ее до данной даты", - ответил представитель КубГУ.

"Что насчет аспирантов очной формы обучения, задействованных полный рабочий день? Под категорию "студентов" мы уже не попадаем?" - задала вопрос olyalya.gal. "Аспиранты тоже имеют право на выплату", - сказано в ответе КубГУ.

"А заочники на такие выплаты не имеют права претендовать? Чем же они хуже, если обязывают всех?" - отмечает fabraya. "Выплата будет всем привившимся, поголовно?" - спрашивает также batagova.n.

"Полностью вакцинированному до 12.11.2021 от коронавирусной инфекции обучающемуся очной формы обучения", - уточняет представитель КубГУ.

К 10 ноября в Краснодарском крае было подтверждено 84 568 случаев заражения COVID-19, в том числе 323 - за сутки. "Продолжают стационарное лечение с подозрением на COVID-19 – 6616 человек, из них 281 - несовершеннолетний. Выписаны с выздоровлением 59 007 пациентов, в том числе за последние сутки - 74 человека. С начала пандемии умерли 7830 пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении регионального Минздрава в Instagram.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Кафе и рестораны Кубани оштрафованы на более 1,7 млн рублей за нарушения ограничений", "Жители Сочи День народного единства отметили сбором подписей против QR-кодов", "Жители Кубани сочли антиковидные ограничения неэффективными".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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