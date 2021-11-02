Власти Кубани отчитались о вакцинации 94% работников

02 ноября 2021, 10:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

648 тысяч сотрудников отдельных отраслей в Краснодарском крае, подлежащих обязательной вакцинации, сделали прививку от коронавируса, сообщили в администрации региона.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября временно исполняющий обязанности главного санитарного врача по Краснодарскому краю Виктор Егоров подписал постановление об обязательной вакцинации некоторых групп граждан от коронавируса. Вакцинироваться должны 80% работников сфер здравоохранения, образования, общепита, торговли, бытового обслуживания, туриндустрии и транспорта в Краснодарском крае, а также госслужащие, учащиеся старше 18 лет и таможенники.

Власти Краснодарского края объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября и ввели обязательную систему QR-кодов на предприятиях общественного питания в курортных городах. Среди ограничений, введенных с 1 ноября, - режим самоизоляции для пожилых жителей и запрет на работу заведений общепита в ночное время. Жители Кубани сочли антиковидные ограничения неэффективными.

"План обязательной вакцинации на Кубани выполнили на 94%. Прививку от COVID-19 сделали более 648 тыс. сотрудников отдельных отраслей. Активнее всего вакцинируются работники бытового обслуживания, образования, здравоохранения и общественного питания", - цитирует сообщение пресс-службы администрации региона "Интерфакс".

План вакцинации перевыполнили работники сферы образования, где при планируемых 118,1 тыс. сотрудников, прививку сделали уже 133,1 тыс. человек. Наименьшие показатели - среди студентов колледжей, техникумов и вузов, где привито лишь 36,6% от плана, проинформировали в администрации.

К 1 ноября в Краснодарском крае было выявлено 81 812 случаев заражения COVID-19 за период пандемии. 58 383 человека выздоровели, 7423 - умерли. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких 110 жителей, на ЭКМО - восемь, сказано в сообщении на странице оперативного штаба региона в Instagram.

"Система здравоохранения Кубани работает с огромной нагрузкой. Только за последние двое суток с подозрением на COVID-19 госпитализировали более 1 тысячи человек. Все больше пациентов поступают в тяжелом состоянии, в том числе и молодые", – сказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, слова которого приведены 1 ноября на странице регионального Минздрава в Instagram.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".