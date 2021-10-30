Жители Кубани сочли антиковидные ограничения неэффективными

30 октября 2021, 19:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители причерноморских городов Кубани опасаются распространения коронавирусной инфекции из-за наплыва туристов во время длительных выходных и считают, что курорты необходимо закрыть. Меры по борьбе с коронавирусом они сочли неэффективными.

Как писал "Кавказский узел", власти Краснодарского края объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября и ввели с сегодняшнего дня обязательную систему QR-кодов на предприятиях общественного питания в курортных городах. Среди ограничений, вводимых с 1 ноября, - режим самоизоляции для пожилых жителей и запрет на работу заведений общепита в ночное время.

Жительница Геленджика, 37-летняя риелтор Виктория Иваненко сообщила, что сейчас резко вырос спрос на аренду квартир и апартаментов, при заселении в которые не нужно предъявлять сертификат о вакцинации и ПЦР-тест. "Туристы спрашивают именно жилье в частном секторе, шквал звонков именно по такому вопросу. То есть к нам приедут люди, которые по каким-то причинам не вакцинировались, и будут жить не гостиницах, а в квартирах и в частном секторе", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, особенно много туристов планирует приехать или уже приехали из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. "Мы знаем, что в этих городах ситуация с COVID-19 сложная. И там серьезные ограничения. И люди, вместо того, чтобы закрыться по домам, едут отдыхать. Причем ограничения, которые есть у нас в крае, в том числе введение QR- кодов при посещении кафе и ресторанов, их не смущают. Теперь спросом пользуются квартиры с полноценной кухней", - отметила риелтор.

Иваненко опасается, что после этих длинных выходных возможен рост заболеваемости и ужесточение требований, вплоть до полного локдауна, в который могут попасть местные жители. "Я переболела и больше не хочу, у меня бабушка умерла от ковида. Поэтому мы всей семьей привились и недавно ревакцинировались. Считаю, что в Краснодарский край нужно пускать только вакцинированных и переболевших. Как в Севастополь", - заявила она.

Житель Анапы, 56-летний электрик Юрий Баев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в его городе сейчас также много приезжих. Он отметил, что сам не прививался, поскольку не доверяет вакцине.

"У меня вся семья переболела. Антитела есть, поэтому пока воздерживаюсь от прививок. Но сейчас страшно, что в город приехало столько людей. Интересно получается, вся Москва закрыта, никуда москвичам нельзя, а к нам можно. Заразу нам везти", - заявил мужчина.

Он считает, что нужно было на время длинных выходных закрыть курортные города для туристов. "Но наши власти хотят денег, плевать им на население. Поэтому закроемся по домам и даже в магазины не будем ходить. Доставку продуктов будем заказывать",- сказал Баев.

Жительница Краснодара, 48-летняя владельца салона красоты Виктория также отметила, что не вакцинировалась. Она считает, что низкий уровень вакцинации среди населения говорит о недоверии к власти.

12 октября временно исполняющий обязанности главного санитарного врача по Краснодарскому краю Виктор Егоров подписал постановление об обязательной вакцинации некоторых групп граждан от коронавируса. Вакцинироваться должны 80% работников сфер здравоохранения, образования, общепита, торговли, бытового обслуживания, туриндустрии и транспорта в Краснодарском крае, а также госслужащие, учащиеся старше 18 лет и таможенники.

Виктория рассказала, как антиковидные ограничения повлияли на ее бизнес. "У меня была небольшая сеть салонов красоты, из-за ограничений остался один. Я не собираюсь его закрывать. У меня мастера получают процент с выручки. Нет работы - нет зарплаты", - рассказала женщина.

По ее мнению, многие салоны красоты и парикмахерские будут работать в длинные выходные по строгой записи и только для постоянных клиентов.

Коммерческий директор одного из ресторанов Краснодара 30-летняя Эльвира сказала, что из-за введения QR-кодов гости начали снимать бронирование. Она полагает, что количество посетителей в ресторанах резко снизится из-за антиковидных мер.

"Я лично привилась, как и весь персонал, - требования такие. Но многие этого не делают, если на работе не заставляют. У нас на следующую неделю отметились уже три больших банкета, нам пришлось возвращать предоплату. Люди предпочитают праздновать свои события дома, не будут же они ради банкета прививаться", - рассказала Эльвира корреспонденту "Кавказского узла".

Запрет на работу заведений общепита в ночное время она сочла нелогичным. "Если мы пускаем только привитых, то и пусть люди гуляют, сколько им нужно. Не понимаю, вакцина после 23.00 уже не действует? Этот комендантский час тоже не прибавит нам гостей", - заключила женщина.

Житель Краснодара, 68-летний инженер Павел Гундоров считает, что ограничения, введенные на Кубани, малоэффективны, поскольку в нерабочие дни люди не будут сидеть дома, а пойдут друг к другу в гости. Сам он не привился, поскольку переболел менее пяти месяцев назад.

"Лучше бы они медицину развивали, и не нужны были бы ограничения. Мы всей семьей болели ковидом, врача не могли вызвать, пришли только тест сделали и через неделю лекарства выдали, когда мы уже сами вылечились", - заявил мужчина.

27-летний специалист по smm из Краснодара Роман Агеев сказал, что врач не рекомендовал ему делать прививку из-за аллергии, однако медотвод, по его словам, он получить не может. "Я работаю удаленно, поэтому необходимости в вакцинации не вижу. Год назад переболел, но врача тогда так и не дождался, поэтому даже официального подтверждения у меня нет. Масса таких людей, которые не попадают в статистику", - считает он.

20-летний студент из Абинска Кирилл рассказал, что в вузе их заставили вакцинироваться в начале учебного года. "У меня есть QR-код, но нет денег ходить по ресторанам. Поэтому от ограничений мне ни холодно, ни жарко. Кстати, вакцину я очень тяжело пережил, неделю держалась температура", - рассказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

36-летняя продавец из Усть-Лабинска Нина Болдырева считает, что вакцинироваться необходимо. "У меня уже три прививки, вся моя семья привита. Я уверена, что только так мы сможем победить пандемию. И никто из моей семьи так и не заболел. Считаю, что невакцинированных нужно наказывать и закрывать для них вход везде", - заявила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, с сегодняшнего дня в Краснодарском крае приостанавливается проведение всех массовых спортивных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. На курортах федерального и краевого значения - в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Ейске, Джубге, Новомихайловском, Небуге, Гизель-Дере, Шепси - посещение ресторанов, кафе и других объектов общественного питания допускается при наличии QR-кода из личного кабинета Госуслуг о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Эта мера не распространяется на несовершеннолетних, сообщил краевой оперативный штаб.

В отель можно заселится со справкой о введении первого компонента вакцины от коронавируса и с отрицательным ПЦР-тестом. С 1 ноября в регионе ужесточаются требования режима повышенной готовности. В частности, предприятия общественного питания не смогут работать после 23.00 и до 6.00. Организации и индивидуальные предприниматели должны перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, невакцинированных работников старше 60 лет, жителей с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниям, проинформировал оперштаб.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".