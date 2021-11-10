Глава армянского села сообщил об обстреле трактора с азербайджанской стороны

10 ноября 2021, 22:50

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Трактор, в котором находился местный житель, был обстрелян азербайджанскими военными, сообщил сегодня глава села Хачик общины Арени. Это был целенаправленный обстрел, уверен омбудсмен Армении Арман Татоян.

Как писал "Кавказский узел", армянская и азербайджанская сторона периодически обвиняют друг друга в обстрелах. 9 ноября Азербайджан обвинил Армению в обстреле инженерной техники на границе двух стран в районе Черного озера. Рабочие, попавшие под огонь, прокладывали дорогу. Подразделения азербайджанской армии приняли незамедлительные адекватные ответные меры, отметило азербайджанское Минобороны.

Азербайджанские вооруженные силы обстреляли трактор возле села Хачик общины Арени Вайоцдзорской области Армении 9 ноября в районе 14.30 по местному времени (13.30 мск), в момент стрельбы в тракторе находился местный житель, выполнявший сельскохозяйственные работы, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" глава села Овик Смбатян.

"Тракторист не пострадал, но он чудом спасся, спрятавшись. Повреждения получил лишь трактор", - отметил Смбатян.

Это был целенаправленный обстрел мирных жителей села Хачик со стороны азербайджанских военных, заявил защитник прав человека Армении Арман Татоян.

Татоян сегодня на своей странице в Facebook опубликовал фотографии обстрелянного трактора, у которого разбиты заднее и боковое стекла. "В момент стрельбы тракторист находился в тракторе и пахал землю. Очевидно, что азербайджанские военнослужащие также осознавали, что гражданское лицо занималось сельхозработами", - отметил Арман Татоян. Действия азербайджанских военных направлены против прав мирных жителей Армении на достоинство, жизни и собственность, они подрывают мирную и безопасную жизнь людей, нарушают право на физическую и психическую неприкосновенность, заявил омбудсмен.

Инцидент у села Хачик будет включен в отчеты защитника прав человек Армении и будет разослан в международные организации, добавил он.

В Генпрокуратуре Армении корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что по факту этого инцидента сегодня возбуждено уголовное дело по пункту 13, части 2 статьи 34-104 УК Армении (попытка убийства на почве национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма).

Комментируя заявление об обстреле азербайджанской инженерной техники 9 ноября на границе Армении и Азербайджана, вице-мэр Гориса Карен Кочарян пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что напряженная ситуация возникла, когда армянские военнослужащие в преддверие зимы начали улучшать свои позиции.

"Азербайджанцы начали беспокоиться и пытаться проделать то же самое, но наши военнослужащие не позволили противнику достичь своей цели", - отметил Кочарян. По его словам, никаких фортификационных работ не производилось, армянские военнослужащие всего лишь улучшали свои позиции. Кочарян добавил, что на данный момент ситуация стабильная и нет никакой напряженности.

Глава администрации села Хознавар Сюникской области Армении Варо Григорян рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что ситуация в направлении его села спокойная, но "на тех территориях, куда вторглись азербайджанцы, работает техника, ведутся строительные работы".

"В общей сложности с мая 2021 года азербайджанцы захватили более 250 га наших земель. В советское время это все было по картам в составе Армении. Сейчас в селе мы ведем круглосуточное дежурство", - отметил Григорян.

Пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорелся еще в мае. Ереван заявил тогда о закреплении войск Азербайджана в районе Черного озера, на территории Гегаркуникской и Сюникской областей. Азербайджанские военные вышли на эти рубежи по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года - ранее эти две армянские области примыкали к так называемому "Поясу безопасности" в Нагорном Карабахе. Армяно-азербайджанская граница и на этом, и на других участках точно не определена со времени распада СССР. Подробнее о пограничном конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".