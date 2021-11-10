Более 31 тысячи человек остались без света после аварии в Дагестане

10 ноября 2021, 21:25

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Энергетики ведут восстановительные работы на электросетях, поврежденных из-за непогоды в Дагестане, сообщило Минэнерго России.

По данным Минэнерго России, без электроснабжения остались порядка 31,4 тысячи жителей Дагестана.

Авария на электросетях возникла из-за ветра до 28 метров в секунду, сообщил со ссылкой на министерство ТАСС.

"Энергетики ведут восстановительные работы", - привело сообщение ведомства РИА "Новости".

Без света из-за непогоды оказались частично потребители Махачкалы, Сергокалинского, Карабудахкентского Дербентского, Кизлярского, Новолакского, Буйнакского и Магарамкентского районов, сообщило сегодня Дагэнерго на своей странице rosseti_sk_dagenergo в Instagram. При этом на объектах высокого напряжения (35 кВ и выше) аварии не зафиксированы, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 октября в Рутульском районе Дагестана более 4,3 тысячи жителей в девяти селах остались без электричества после повреждения линии электропередачи. Вечером 12 октября энергетики отчитались о восстановлении подачи электричества.