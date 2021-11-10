10 ноября 2021, 21:25
Более 31 тысячи человек остались без света после аварии в Дагестане
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Энергетики ведут восстановительные работы на электросетях, поврежденных из-за непогоды в Дагестане, сообщило Минэнерго России.
По данным Минэнерго России, без электроснабжения остались порядка 31,4 тысячи жителей Дагестана.
Авария на электросетях возникла из-за ветра до 28 метров в секунду, сообщил со ссылкой на министерство ТАСС.
"Энергетики ведут восстановительные работы", - привело сообщение ведомства РИА "Новости".
Без света из-за непогоды оказались частично потребители Махачкалы, Сергокалинского, Карабудахкентского Дербентского, Кизлярского, Новолакского, Буйнакского и Магарамкентского районов, сообщило сегодня Дагэнерго на своей странице rosseti_sk_dagenergo в Instagram. При этом на объектах высокого напряжения (35 кВ и выше) аварии не зафиксированы, отмечается в сообщении.
"Кавказский узел" ранее писал, что 10 октября в Рутульском районе Дагестана более 4,3 тысячи жителей в девяти селах остались без электричества после повреждения линии электропередачи. Вечером 12 октября энергетики отчитались о восстановлении подачи электричества.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале облачно, умеренный дождь, температура воздуха + 10 градусов, скорость ветра - 11 метров в секунду. В ночь на 11 ноября дождь станет слабым, потеплеет до +11 градусов, скорость ветра снизится до 10 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.
Автор: "Кавказский узел"