Электрический столб. Фото: Юрий Гречко / Югополис

10 ноября 2021, 21:25

Более 31 тысячи человек остались без света после аварии в Дагестане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Энергетики ведут восстановительные работы на электросетях, поврежденных из-за непогоды в Дагестане, сообщило Минэнерго России.

По данным Минэнерго России, без электроснабжения остались порядка 31,4 тысячи жителей Дагестана.

Авария на электросетях возникла из-за ветра до 28 метров в секунду, сообщил со ссылкой на министерство ТАСС.

"Энергетики ведут восстановительные работы", - привело сообщение ведомства РИА "Новости".

Без света из-за непогоды оказались частично потребители Махачкалы, Сергокалинского, Карабудахкентского Дербентского, Кизлярского, Новолакского, Буйнакского и Магарамкентского районов, сообщило сегодня Дагэнерго на своей странице rosseti_sk_dagenergo в Instagram. При этом на объектах высокого напряжения (35 кВ и выше) аварии не зафиксированы, отмечается в сообщении. 

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 октября в Рутульском районе Дагестана более 4,3 тысячи жителей в девяти селах остались без электричества после повреждения линии электропередачи. Вечером 12 октября энергетики отчитались о восстановлении подачи электричества.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале облачно, умеренный дождь, температура воздуха + 10 градусов, скорость ветра - 11 метров в секунду. В ночь на 11 ноября дождь станет слабым, потеплеет до +11 градусов, скорость ветра снизится до 10 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Более 150 тысяч жителей Дагестана провели четыре часа без электричества из-за аварии", "Обыски прошли в Дагестанской энергосбытовой компании", "Жители Дагестана пожаловались на начисление необоснованных платежей за свет".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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