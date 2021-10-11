Девять сел в Дагестане остались без света после аварии

11 октября 2021, 08:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 4,3 тысячи жителей девяти сел Рутульского района остались без электричества после повреждения линии электропередачи. Подача света прекращена также в семь школ и больницу, сообщили спасатели.

По данным спасателей, к ним сообщение о повреждении электролиний поступило в 17.00 мск 10 октября.

Поступила информация о том, что в результате проведения работ по расширению автомобильной дороги Кина - Гельмет, были повреждены четыре опоры ЛЭП на линии 10 кв, произошло аварийное отключение подстанции "Лучек". В результате отключения без электроэнергии остаются девять населённых пунктов", – сообщило вечером 10 октября на своем сайте Управление МЧС по Дагестану.

Ремонтные работы начнутся утром 11 октября. Без электричества остались 870 домов, 4364 жителя, из них – 1092 дети. Также подача света прервана в 15 социальных объектов: семь школ, одна больница и семь фельдшерско-акушерских пунктов, сказано в сообщении. "Водоснабжение и газоснабжение не нарушено", – уточнили спасатели.

"Кавказский узел также писал, что 9 октября более 970 жителей восьми населенных пунктов Тляратинского района остались без электричества из-за аварии. На следующий день энергетики отчитались о возобновлении электроснабжения в Тляратинском, а также Цунтинском и Шамильском районах.