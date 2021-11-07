Сочинцы поспорили о значении годовщины Октябрьской революции

07 ноября 2021, 16:50

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Распад СССР привел к социальному неравенству и снижению уровня жизни, указали в годовщину Октябрьской революции жители Сочи, заставшие советское время. Молодые сочинцы рассказали, что не знают о революции и не придают годовщине значения.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября в этом году пришлось на нерабочие дни, которые объявлены в регионах России в связи с пандемией коронавируса. Уличные акции КПРФ, приуроченные к годовщине Октябрьской революции, прошли сегодня в Волжском, где власти разрешили провести автопробег, и в Нальчике около памятника Ленину. Во Владикавказе коммунисты также возложили цветы к памятникам Ленину и Сталину.

7 ноября в России отмечается годовщина Октябрьской революции 1917 года. Этот день перестал быть выходным в 2005 году, когда появился День народного единства, отмечаемый 4 ноября и приуроченный к дате освобождения Москвы от поляков в 1612 году. В 2020 году массовые мероприятия 7 ноября также были запрещены из-за пандемии коронавируса.

Мэрия Сочи разрешила коммунистам возложить цветы к памятнику Ленина

В Сочи сегодня с 12 мск до 12.30 мск прошла согласованная с мэрией акция возложения цветов, на которой присутствовали около 30 человек. За акцией наблюдали двое полицейских, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из участников акции, коммунист Сергей Бернасовский.

Другие формы проявления активности коммунистов в Сочи были запрещены со ссылкой на антиковидные ограничения, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" бывший руководитель Сочинского горкома КПРФ, пенсионер Юрий Дзагания.

Мэрия разрешила городскому отделению КПРФ возложить цветы к памятнику Ленина, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Сочи.

Сочинцы, заставшие СССР, идеализируют советское время

Жители города, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", поделились мнением об Октябрьской революции 1917 года и о советском периоде. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения опрошенных горожан.

Экономист Лариса Коновалова рассказала, что родилась в 1980 году в семье коммунистов. "Мои родители были партийными работниками. Мне было чуть более 10 лет, когда СССР распался. Конечно, тогда я мало что понимала, была ребенком. Но, став взрослее, поняла, что мы потеряли огромную и прекрасную страну. Об этом мы часто говорили и говорим в моей семье. В этот день мне очень горько. Это был бы праздник, если бы эта дата оставалась государственным праздником. А сейчас, как видим, такой великий день заменили на непонятный никому искусственный праздник [День народного единства] 4 ноября", - сказала она.

По словам женщины, ей "прискорбно, что такой великий человек, как Ленин, подвергается сегодня издевательствам". "Из символа левых сил и лидера пролетарского движения его превратили в клоуна. [...] Я не против конструктивной критики конкретных действий известных людей и анализа их деятельности, но, когда видишь льющуюся глупость с официальных каналов в отношении Ленина, то я считаю это глумлением. [...] Многие памятники Ленину в Сочи просто уничтожены. На них больно смотреть. И никто не поднимает вопрос вандализма. В Сочи, как мне известно, есть партия КПРФ, но их работы не видно и не слышно", - сказала Коновалова.

55-летний связист Владимир Куликов сообщил, что ему "посчастливилось жить в сознательном возрасте при социализме и в зрелом возрасте при российском капитализме". "Нам жилось в СССР прекрасно. Я был октябренком, пионером, комсомольцем, в партию вступить не успел, но это и не важно, потому что я остаюсь в душе человеком левых взглядов. И считаю систему социализма прогрессивной. [...] У нас же все сломали, и нас откинуло на век назад. Я соглашусь с тем, что в СССР были перекосы, не всегда соблюдались права человека, но для чего было ломать всю систему вместо того чтобы внести в нее коррективы? Теперь у нас развалены и разграблены профсоюзы, фабрики, заводы, производства, образование, медицина, наука. И чего мы добились, развалив нашу страну СССР? Большая часть населения страны живет за чертой бедности, нищенские пенсии, безработица, платное образование и жилье, процветающая коррупция и мошенничество. [...] Я помню 7 ноября как праздник, которого больше нет, как и нашей страны. И чту Ленина, как очень талантливого человека и политика", - сказал Владимир Куликов.

60-летний таксист Армен Хачикян считает, что развал СССР принес с собой и «национальный вопрос» и «национальные войны». "В СССР я родился. И мы жили все дружно, как одна семья, независимо от национальности. Войны рассорили армян с азербайджанцами, грузин с абхазами и осетинами, русских - с чеченцами и украинцами… Люди сами даже уже и не понимали и не понимают из за чего вспыхивали и вспыхивают эти войны. Значит кому то это выгодно на государственном уровне", - рассказал мужчина.

Хачикян уточнил, что родился в Сочи. "Мои предки живут тут уже два века. И когда в Россию пришла советская власть, был создан СССР, то, думаю, что это было самое счастливое время для всех народов, которые объединились вместе. Конечно, есть много обиженных на советскую власть, и я считаю что были перегибы и на местах и в центре, но все таки сам курс на социализм был правильный", - сказал Армен Хачикян.

Причины многих современных конфликтов на Кавказе следует искать в событиях, произошедших осенью 1917 года, рассказали ученые, опрошенные "Кавказским узлом" в ноябре 2017 года, в преддверии 100-летия Октябрьской революции. Они указали на стремление большевиков педалировать национальный вопрос, их ставку на красный террор и нежелание считаться с позицией кавказских горцев. Большевики не покончили с межэтническими противоречиями, а "лишь загнали внутрь все глубинные причины конфликтов", заметила, в частности, историк Людмила Гатагова. По ее словам, в советские годы "под прессом государственного репрессивного аппарата" все эти недовольства и противоречия десятилетиями пребывали в латентном состоянии. "Как только давление карательной машины ослабло, они стали всплывать на поверхность, обернувшись уже в постсоветское время очередными вспышками конфликтов", - сказала Людмила Гатагова.

Жители Сочи упрекнули городское отделение КПРФ в бездействии, пояснив, что ранее отстаивали с помощью этой партии такие вопросы, как запрет на строительство ТЭЦ в Кудепсте, возврат льгот на общественный транспорт, организацию протестов против застройки курорта и другие.

Сочинские коммунисты Игорь Васильев, Елена Диденко и Сергей Бернасовский объяснили корреспонденту "Кавказского узла" эту ситуацию «расколом внутри партии». "Местное отделение без причин исключило из партии самых активных коммунистов, и много времени ушло на доказывание незаконности их действий. В настоящее время часть коммунистов, которая пожаловалась [на исключение из партии], восстановлена", - пояснила, в частности, Елена Диденко.

Молодые сочинцы не знают о событиях 104-летней давности

В свою очередь сочинцы, которые родились в постсоветский период, признались, что не представляют, кто такой Ленин и что за праздник отмечается 7 ноября.

"Мы не проходили в школе про СССР, Ленина и 7 ноября, поэтому ничего сказать не могу. В Сочи видела памятник возле гостиницы "Хаят", но кому он, не знаю", - сказала, в частности, 18-летняя безработная Екатерина Соловьева.

Аналогичное мнение высказали братья Брянцевы - 20-летний Олег и 25-летний Вадим, которые работают официантами в одном из ресторанов. Молодые люди сообщили, что ничего не знают про праздники СССР и его создателей, при этом выразили надежду, что им удастся покинуть Россию и уехать жить в Европу, где «жизнь намного стабильнее».

30-летняя Ольга Малова также сказала, что о празднике она ничего не знает, но считает, что "жизнь в России сложная и несправедливая по отношению власти к народу".

Современная Россия и ее соседи до сих пор сталкиваются с наследием революции 2017 года, которая оставила противоречивый след в истории кавказских народов, открыв им возможности для государственного и культурного развития наравне с притеснением традиционного уклада жизни, говорится в справке "Кавказского узла" "100 лет революции: советскоe наследие на Кавказе".