Коммунисты отмечают День революции. Нальчик, 7 ноября 2021 года. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла".

07 ноября 2021, 15:50

Акция коммунистов в Нальчике собрала около 60 человек

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Люди разного возраста пришли сегодня в Нальчике на акцию, приуроченную реготделением КПРФ к годовщине Октябрьской революции. Они возложили цветы к памятникам Ленину и погибшим в гражданской войне. 

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября в этом году пришлось на нерабочие дни, которые объявлены в регионах России в связи с пандемией коронавируса. Из-за запрета на массовые мероприятия власти Волгограда не разрешили коммунистам проводить митинг, шествие или автопробег, поэтому члены КПРФ и движения «Левый фронт» ограничились возложением цветов к памятнику Ленина. При этом в Волжском прошел автопробег, согласованный с властями. В Северной Осетии реготделение КПРФ также ограничилось телемостом и возложениями цветов к памятникам Ленину и Сталину.

7 ноября в России отмечается годовщина Октябрьской революции 1917 года. Этот день перестал быть выходным в 2005 году, когда появился День народного единства, отмечаемый 4 ноября и приуроченный к дате освобождения Москвы от поляков в 1612 году. В 2020 году массовые мероприятия 7 ноября также были запрещены из-за пандемии коронавируса.

Акция коммунистов в Нальчике 7 ноября 2021 года. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла".Сегодня около 60 человек, по данным реготделения КПРФ, собрались у памятника Ленину в центре Нальчика и возложили к памятнику цветы. Среди собравшихся были люди разного возраста – пожилые, люди среднего возраста и молодые, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

Коммунисты собрались сегодня, чтобы отдать дань уважения Владимиру Ленину как "основателю первого в мире социалистического государства", заявил в своем выступлении руководитель реготделения КПРФ, депутат парламента Борис Паштов.

Он добавил, что в декабре коммунисты будут отмечать "трагическую дату – 30 лет развала СССР". "Не было ни одной объективной причины для развала Советского Союза. Единственное, что надо было сделать, - это ввести компьютеризацию, потому что на счётах считать уже стало трудно", - сказал Паштов.

Борис Паштов награждает однопартийца медалью. Нальчик, 7 ноября 2021 года. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла".Борис Паштов вручил новым членам КПРФ партийные билеты, а нескольким однопартийцам - медали партии. Возложив цветы к памятнику Ленину, коммунисты отправились к памятнику погибшим в гражданской войне, где также возложили цветы.

По его словам, вчера, 6 ноября, коммунисты провели акцию «Красные в городе», во время которой на ярмарке выходного дня, где в субботу и воскресенье собирается много горожан, распространяли журнал «Политическое просвещение» и свежие номера газеты «Правда».

С каждым годом число участников мероприятия, посвященного Октябрьской революции, становится больше, даже несмотря на ограничения из-за пандемии, сказал Борис Паштов. "Мы стараемся не собирать много людей, особенно пожилого возраста. Мы рекомендуем им приходить по одному, по двое в течение всего дня и возлагать цветы", - добавил глава реготделения КПРФ.

Современная Россия и ее соседи до сих пор сталкиваются с наследием революции 2017 года. Она оставила противоречивый след в истории кавказских народов, открыв им возможности для государственного и культурного развития наравне с притеснением традиционного уклада жизни, говорится в справке "Кавказского узла" "100 лет революции: советскоe наследие на Кавказе".

Причины многих современных конфликтов на Кавказе следует искать в событиях, произошедших осенью 1917 года, рассказали ученые, опрошенные "Кавказским узлом" в ноябре 2017 года, в преддверии 100-летия Октябрьской революции. В частности, они указали на стремление большевиков педалировать национальный вопрос, их ставку на красный террор и нежелание считаться с позицией кавказских горцев.

Примечание:

"Коммунисты и «Левый фронт» в Волгоградской области отметили 7 ноября автопробегом", "Ленин возвращен из музея на постамент в Беслане", "Жители юга России отметили 100-летие революции митингами и выставками".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 ноября 2021, 18:39

  • Ростовские коммунисты выступили против системы QR-кодов

    Требование предъявлять QR-коды в общественных местах дискриминирует не привитых от коронавируса, заявили депутаты от КПРФ на встрече с ростовчанами в годовщину Октябрьской революции. Пришедшие на встречу сообщили, что считают 7 ноября праздничным днем.

07 ноября 2021, 17:49

07 ноября 2021, 16:50

07 ноября 2021, 14:58

  • Помощь врачей потребовалась Элене Хоштарии на пятый день голодовки

    Ухудшилось состояние лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштарии, которая пятый день проводит голодовку в здании парламента Грузии, констатировали врачи. Около тюрьмы в Рустави, где содержится бывший президент Михаил Саакашвили, голодовку проводят 11 человек, сообщили активисты.

07 ноября 2021, 14:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи