Акция коммунистов в Нальчике собрала около 60 человек

07 ноября 2021, 15:50

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Люди разного возраста пришли сегодня в Нальчике на акцию, приуроченную реготделением КПРФ к годовщине Октябрьской революции. Они возложили цветы к памятникам Ленину и погибшим в гражданской войне.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября в этом году пришлось на нерабочие дни, которые объявлены в регионах России в связи с пандемией коронавируса. Из-за запрета на массовые мероприятия власти Волгограда не разрешили коммунистам проводить митинг, шествие или автопробег, поэтому члены КПРФ и движения «Левый фронт» ограничились возложением цветов к памятнику Ленина. При этом в Волжском прошел автопробег, согласованный с властями. В Северной Осетии реготделение КПРФ также ограничилось телемостом и возложениями цветов к памятникам Ленину и Сталину.

7 ноября в России отмечается годовщина Октябрьской революции 1917 года. Этот день перестал быть выходным в 2005 году, когда появился День народного единства, отмечаемый 4 ноября и приуроченный к дате освобождения Москвы от поляков в 1612 году. В 2020 году массовые мероприятия 7 ноября также были запрещены из-за пандемии коронавируса.

Сегодня около 60 человек, по данным реготделения КПРФ, собрались у памятника Ленину в центре Нальчика и возложили к памятнику цветы. Среди собравшихся были люди разного возраста – пожилые, люди среднего возраста и молодые, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

Коммунисты собрались сегодня, чтобы отдать дань уважения Владимиру Ленину как "основателю первого в мире социалистического государства", заявил в своем выступлении руководитель реготделения КПРФ, депутат парламента Борис Паштов.

Он добавил, что в декабре коммунисты будут отмечать "трагическую дату – 30 лет развала СССР". "Не было ни одной объективной причины для развала Советского Союза. Единственное, что надо было сделать, - это ввести компьютеризацию, потому что на счётах считать уже стало трудно", - сказал Паштов.

Борис Паштов вручил новым членам КПРФ партийные билеты, а нескольким однопартийцам - медали партии. Возложив цветы к памятнику Ленину, коммунисты отправились к памятнику погибшим в гражданской войне, где также возложили цветы.

По его словам, вчера, 6 ноября, коммунисты провели акцию «Красные в городе», во время которой на ярмарке выходного дня, где в субботу и воскресенье собирается много горожан, распространяли журнал «Политическое просвещение» и свежие номера газеты «Правда».

С каждым годом число участников мероприятия, посвященного Октябрьской революции, становится больше, даже несмотря на ограничения из-за пандемии, сказал Борис Паштов. "Мы стараемся не собирать много людей, особенно пожилого возраста. Мы рекомендуем им приходить по одному, по двое в течение всего дня и возлагать цветы", - добавил глава реготделения КПРФ.

Современная Россия и ее соседи до сих пор сталкиваются с наследием революции 2017 года. Она оставила противоречивый след в истории кавказских народов, открыв им возможности для государственного и культурного развития наравне с притеснением традиционного уклада жизни, говорится в справке "Кавказского узла" "100 лет революции: советскоe наследие на Кавказе".

Причины многих современных конфликтов на Кавказе следует искать в событиях, произошедших осенью 1917 года, рассказали ученые, опрошенные "Кавказским узлом" в ноябре 2017 года, в преддверии 100-летия Октябрьской революции. В частности, они указали на стремление большевиков педалировать национальный вопрос, их ставку на красный террор и нежелание считаться с позицией кавказских горцев.