"Редакция" потребовала от Кубанского казачьего хора компенсацию за блокировку выпуска

06 ноября 2021, 18:11

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Кубанский казачий хор должен отозвать жалобу на выпуск о казаках в YouTube и выплатить символическую компенсацию в один рубль, указали авторы проекта "Редакция" в судебном иске.

YouTube заблокировал выпуск "Редакции" о настоящих и мнимых казаках 5 ноября, по жалобе замдиректора Кубанского казачьего хора Виктора Витальевича Захарченко. При этом в выпуске принимал участие дед автора жалобы - Виктор Гаврилович Захарченко. Жалоба касается прав на интеллектуальную собственность, однако с хором заранее был заключен договор об этом. За использование в выпуске песни в исполнении Кубанского казачьего хора были заплачены деньги, что доказывает платежный документ, сообщается в материале "Редакции" "Казаки и казачок. Что не так с «Кубанским казачьим хором»?", опубликованном на платформе Teletype 5 ноября.

Там поясняется, что Захарченко-младший требовал дополнительной платы. "Накануне Виктор Захарченко-младший вышел с нами на связь и потребовал заплатить ему еще 50 тысяч рублей. Хотя мы, напомним, уже заключали официальный договор с хором и платили деньги за использование их интеллектуальной собственности. Разумеется, продолжать обогащать Захарченко-младшего не входит в наши планы. В своем исковом заявлении мы требуем отозвать претензию на наш выпуск, и требуем материальной компенсации в один рубль — не больше, так как не хотим, чтобы из-за нечистоплотности Захарченко-младшего страдал уважаемый многими музыкальный коллектив", - говорится в публикации.

Проект "Редакция", запущенный бывшим главредом телеканала RTVi Алексеем Пивоваровым, уже освещал резонансные проблемы Юга России. Так, 9 марта был опубликован фильм "Кто борется с правилами самого закрытого региона России?" Съемки велись в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии. Жители этих регионов раскритиковали фильм, заявив, что его авторы однобоко представили зрителям Северный Кавказ и допустили грубые обобщения. Недовольство выразили и герои фильма. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что поднятые в фильмы проблемы важны, но обобщения регионов с разной культурной спецификой неуместны.

"Редакция" указала, что деятельность Виктора Захарченко-младшего в статусе замдиректора Кубанского казачьего хора вызывает споры. Он решил разделить хор с 200-летней историей, сделав танцевальную группу отдельным художественным коллективом. Часть артистов считает, что это грозит "деградацией культурной программы". Некоторые исполнители дали анонимные комментарии СМИ, где выразили сомнения в уровне компетентности Захарченко-младшего и связали само его назначение с кумовством. Поклонники Кубанского казачьего хора также высказались против решения разделить коллектив и уже жаловались на концерты без танцевальной группы. Кроме того, против разделения официально выступило и Министерство культуры Краснодарского края.

Бывший солист хора Виктор Сорокин раскритиковал и изменение репертуара. "Наступил такой период, когда работа стала не в радость, а в тягость. Это связано с внутренним переустройством, когда навязывают идеи, тебе не подходящие. Стало много церковных песнопений, авторской музыки. Руководитель хора и дирижер стали больше и больше включать свои произведения в репертуар, вытесняя постепенно все казачьи и народные песни. Такая политика озадачила и зрителей, и артистов", - приводятся слова Сорокина в публикации.

Деятельность Кубанского казачьего хора, как отмечает "Редакция" — довольно прибыльный бизнес. В 2012-2017 годах хор получил президентские гранты на общую сумму 130 миллионов рублей, а среди спонсоров хора - миллиардер Олег Дерипаска.

Бюджетные деньги идут и на содержание казаков, оказывающих содействие правоохранителям в Краснодарском крае при охране правопорядка и во время прочих мероприятий. При этом казаки не наделены какими-либо полномочиями, правовой статус их патрулей не определен. Польза казачества для власти заключается в активном участии отдельных представителей казачества в противодействии инакомыслящим, указал ранее "Кавказскому узлу" главный редактор телепрограммы "Советская Кубань" Вячеслав Потапов.

Заблокированный выпуск о казаках вскоре снова появится на YouTube, уверена "Редакция". По состоянию на 18.11 мск 6 ноября, на YouTube-канале "Редакции" этого выпуска нет.