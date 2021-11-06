Кубанский казачий хор. Стоп-кадр видео https://youtu.be/tIcEcPSInp4

06 ноября 2021, 18:11

"Редакция" потребовала от Кубанского казачьего хора компенсацию за блокировку выпуска

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кубанский казачий хор должен отозвать жалобу на выпуск о казаках в YouTube и выплатить символическую компенсацию в один рубль, указали авторы проекта "Редакция" в судебном иске.

YouTube заблокировал выпуск "Редакции" о настоящих и мнимых казаках 5 ноября, по жалобе замдиректора Кубанского казачьего хора Виктора Витальевича Захарченко. При этом в выпуске принимал участие дед автора жалобы - Виктор Гаврилович Захарченко. Жалоба касается прав на интеллектуальную собственность, однако с хором заранее был заключен договор об этом. За использование в выпуске песни в исполнении Кубанского казачьего хора были заплачены деньги, что доказывает платежный документ, сообщается в материале "Редакции" "Казаки и казачок. Что не так с «Кубанским казачьим хором»?", опубликованном на платформе Teletype 5 ноября.

Там поясняется, что Захарченко-младший требовал дополнительной платы. "Накануне Виктор Захарченко-младший вышел с нами на связь и потребовал заплатить ему еще 50 тысяч рублей. Хотя мы, напомним, уже заключали официальный договор с хором и платили деньги за использование их интеллектуальной собственности. Разумеется, продолжать обогащать Захарченко-младшего не входит в наши планы. В своем исковом заявлении мы требуем отозвать претензию на наш выпуск, и требуем материальной компенсации в один рубль — не больше, так как не хотим, чтобы из-за нечистоплотности Захарченко-младшего страдал уважаемый многими музыкальный коллектив", - говорится в публикации.

Проект "Редакция", запущенный бывшим главредом телеканала RTVi Алексеем Пивоваровым, уже освещал резонансные проблемы Юга России. Так, 9 марта был опубликован фильм "Кто борется с правилами самого закрытого региона России?" Съемки велись в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии. Жители этих регионов раскритиковали фильм, заявив, что его авторы однобоко представили зрителям Северный Кавказ и допустили грубые обобщения. Недовольство выразили и герои фильма. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что поднятые в фильмы проблемы важны, но обобщения регионов с разной культурной спецификой неуместны.

"Редакция" указала, что деятельность Виктора Захарченко-младшего в статусе замдиректора Кубанского казачьего хора вызывает споры. Он решил разделить хор с 200-летней историей, сделав танцевальную группу отдельным художественным коллективом. Часть артистов считает, что это грозит "деградацией культурной программы". Некоторые исполнители дали анонимные комментарии СМИ, где выразили сомнения в уровне компетентности Захарченко-младшего и связали само его назначение с кумовством. Поклонники Кубанского казачьего хора также высказались против решения разделить коллектив и уже жаловались на концерты без танцевальной группы. Кроме того, против разделения официально выступило и Министерство культуры Краснодарского края.

Бывший солист хора Виктор Сорокин раскритиковал и изменение репертуара. "Наступил такой период, когда работа стала не в радость, а в тягость. Это связано с внутренним переустройством, когда навязывают идеи, тебе не подходящие. Стало много церковных песнопений, авторской музыки. Руководитель хора и дирижер стали больше и больше включать свои произведения в репертуар, вытесняя постепенно все казачьи и народные песни. Такая политика озадачила и зрителей, и артистов", - приводятся слова Сорокина в публикации.

Деятельность Кубанского казачьего хора, как отмечает "Редакция" — довольно прибыльный бизнес. В 2012-2017 годах хор получил президентские гранты на общую сумму 130 миллионов рублей, а среди спонсоров хора - миллиардер Олег Дерипаска.

Бюджетные деньги идут и на содержание казаков, оказывающих содействие правоохранителям в Краснодарском крае при охране правопорядка и во время прочих мероприятий. При этом казаки не наделены какими-либо полномочиями, правовой статус их патрулей не определен. Польза казачества для власти заключается в активном участии отдельных представителей казачества в противодействии инакомыслящим, указал ранее "Кавказскому узлу" главный редактор телепрограммы "Советская Кубань" Вячеслав Потапов.

Заблокированный выпуск о казаках вскоре снова появится на YouTube, уверена "Редакция". По состоянию на 18.11 мск 6 ноября, на YouTube-канале "Редакции" этого выпуска нет.

Примечание:

"Турист пожаловался на нападение казаков в Геленджике", "Участник акции в Краснодаре пожаловался на трудности из-за судебных разбирательств", "Казаки напали на велосипедистов в центре Ставрополя".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 ноября 2021, 06:30

07 ноября 2021, 05:32

07 ноября 2021, 04:33

  • Элене Хоштария голодает четверо суток

    На четвертый день голодовки лидер оппозиционной грузинской партии "Дроа" Элене Хоштария не испытывает проблем со здоровьем, сообщила обследовавший политика врач Майя Цаава.

07 ноября 2021, 03:34

07 ноября 2021, 02:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи