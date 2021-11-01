Жители Дагестана рассказали о сложностях от введения QR-кодов

01 ноября 2021, 18:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Без QR-кода или справки о перенесенном коронавирусе в Дагестане невозможно посетить торговые центры, сходить в на рынок, эти документы проверяют у посетителей кафе, сообщили местные жители. Нововведение сказалось на работе малого бизнеса, так как количество посетителей в кафе уменьшилось в разы, рассказали предприниматели.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября глава Дагестана Сергей Меликов объявил на заседании оперштаба, что с 28 октября для посещения торговых центров, объектов розничной торговли, заведений общественного питания, театров, кинозалов, спортивных центров, фитнес-залов и салонов красоты потребуется QR-код или справка о перенесенном COVID-19. Такое решение было принято оперштабом 18 октября. Сам Меликов признал 28 октября, что это решение оперштаба силы закона не имеет. "Я понимаю, что оперативный штаб - это не закон, и протокол его является подзаконным актом. Но он разработан на основании законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан, разработан на основании <...> документов, которые приняты на нормативном уровне", - сказал Меликов депутатам Народного собрания, когда критиковал их за несоблюдение масочного режима. В тот день уже было минимум несколько случаев, когда посетителей не пускали без предъявления QR-кода в кафе Махачкалы.

Правительство Дагестана и муниципальные власти подтвердили необходимость предъявлять QR-код при посещении общественных мест, однако указа главы республики Сергея Меликова опубликовано не было. Без указа Меликова решение оперштаба законной силы не имеет, заявил юрист Арсен Магомедов. "У нас есть протокол оперативного штаба, который вводит такие ограничения, но оперативный штаб не обладает такими полномочиями. Если указ Меликова будет опубликован на его же сайте, то QR-коды станут обязательными, и в [случае] их отсутствия вас могут оштрафовать", - говорит юрист на видео, опубликованном 27 октября на его YouTube-канале "Арсен Магомедов".

К 18.00 мск 1 ноября на сайте главы Дагестана не появилось указа о введении QR-кодов. При этом текст решения оперштаба Дагестана от 18 октября был размещен на сайте администрация Махачкалы.

"Лицам старше 18 лет при условии предъявления QR-кода и документа, удостоверяющего личность гражданина, разрешается: вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), в помещениях объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. метров <...>; получение услуг общественного питания (за исключением реализации товаров на вынос, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов) в крупных заведениях общественного питания (50 и более посадочных мест) с 28 октября 2021 года, в заведениях общественного питания (менее 50 посадочных мест) – с 30 октября 2021 года; получение услуг в спортивных и физкультурно-оздоровительных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-залах, аквапарках, салонах красоты, косметических, массажных и СПА-салонах, банях, саунах с 30 октября 2021 года", - сказано в документе. В нем отмечено, что местные жители должны предъявлять QR-код, содержащий сертификат о вакцинации, или справку об отрицательном ПЦР-тесте, проведенном не ранее чем за 72 часа до предъявления, либо справку, подтверждающую перенесение в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19.

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Дагестана рассказали, что предписание о QR-кодах выполняется в республике, и в связи с этим у многих возникли проблемы.

Жительница Махачкалы Айшат рассказала, что сделала прививку от коронавируса, и частично поддерживает введенные дополнительные ограничительные меры. «Пока в школах каникулы, объявленные выходные не слишком напрягают. Но если их продлят, будет трудно. Муж водитель, часто в рейсах, я работаю в коммерческой фирме, все равно приходится выходить на работу. Так дети ходили в школу, были под присмотром, а потом что делать, если будут все время дома?» - отметила женщина.

«Я переболел недавно, справку никакую мне не дали. Работаю в техслужбе медучреждения, не могу элементарно пойти в обед поесть, никуда не пускают», - рассказал 30-летний Магомед.

Пенсионера Ибрагима не сильно коснулись введенные ограничения. «Я не вакцинировался по медицинским показаниям, но соблюдаю меры предосторожности, ношу маску в общественных местах. В магазины хожу только продовольственные, они открыты для всех. Гуляю в парке, там играю в шахматы с такими же пенсионерами», - рассказал мужчина.

Жительница Каспийска Зарина отметила, что находится в декрете по уходу за ребенком. «Поэтому не могу вакцинироваться. Старший сын ходит в детсад. Раньше без проблем отводила, теперь разрешен только допуск родителям, имеющим QR-код. Муж вакцинирован, но не всегда по работе может отвести и привести ребенка. Вот это теперь проблема», - отметила женщина.

«В нашей семье почти все переболели, некоторые тяжело. Поэтому я поддерживаю ограничения. Выйдешь в город – все без масок, никакие меры не соблюдаются. Может хоть так приучат людей беречь себя», - заявил, в свою очередь, 40-летний бюджетник Руслан.

Супруги Залимхан и Написат, работающие в IT-сфере, вакцинировались весной. «Стараемся соблюдать все меры безопасности, но в Махачкале таких, как мы, мало. До сих пор игрались свадьбы, рынки и торговые центры переполнены. Мы на удаленке, нас ограничения особо не коснулись. Но многие знакомые, работающие в малом бизнесе, говорят, что стало тяжело, выручки нет», - рассказал Залимхан.

Администратор кафе в Махачкале Ирина негативно относится к введенным ограничениям. «Бизнес очень пострадал. Каждый день ходят проверяющие, следят, чтобы посетители были с QR-кодами. Я и персонал вакцинированы. Клиентов совсем мало, выручка упала в разы. Приходится порой ругаться с людьми, которые без кода хотят прийти поесть», - рассказала Ирина.

Блогер Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале, насчитывающем 7,1 тысячи подписчиков, на видео от 29 октября упомянул, что вместе со своим товарищем Зауром стал свидетелем подобных инцидентов в общепите. «Хочу обратиться к дагестанцам. Не «газуйте» так на официанток и хозяев заведений. Они не виноваты в том, что правительство приняло такие решения. Хорошо это или плохо – вам решать, но причем рядовые сотрудники? Если вас не пускают – идите в другое заведение», - говорит Заур.

Журналист и блогер Марат Лугуев в своем Telegram-канале, насчитывающем 7,2 тысячи подписчиков, стал свидетелем проверок. «По кафе ходят сотрудники полиции с работниками Роспотребнадзора, проверяют QR-коды у гостей. Только что проверяли Dolce Salato. К нам с женой не подошли, видимо у нас на лицах написано, что мы вакцинированные))). Очень жалко выглядят взрослые люди, уговаривающие или ругающиеся с работниками кафе. Ну не могу впустить вас без QR-кода. Накажут не вас, а бизнес. К чему эти проклятья, или вы думаете, что общепит с удовольствием теряет гостей, которые несут ему деньги?» - написал 30 октября Лугуев в своем канале.

О том, что в Дербенте не пускают на рынок без QR-кода, говорится в видео на странице паблика insta.dag в Instagram, у которого 64,6 тысяч подписчиков. На этом видео, опубликованном 29 октября, виден закрытый вход на рынок, возле которого толпятся люди. Голос за кадром говорит, что люди, которые хотят зайти на рынок, предъявляют проверяющим справки, но таких единицы.

«Чем больше вакцинированных, тем больше заражённых. Странно, а должно быть наоборот!» - написал в комментариях к видео gorodrek. «Не знаю, я 1 ноября иду на прививку. Брат делал, мои знакомые делали, все живы здоровы», - ответил ему omarovserazhutdin. «Скорее из-за безысходности люди идут на это, потому что работать надо, кормить семьи их государство не будет», - считает rukijat_stilist. «Понятное дело, что большая часть вакцинируется от безвыходности, вынужденная мера, а то вон как зажимают со всех сторон», - согласен yu_tururu.

За последние сутки в Дагестане от коронавируса скончались шесть пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 2761. За сутки выявлено 163 новых случаев заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 56 172, следует из информации, опубликованной сегодня на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Напомним, по итогам прошлой недели Дагестан попал в число 13 регионов России, в которых осложнилась эпидситуация по COVID-19, об этом сообщила 29 октября вице-премьер России Татьяна Голикова. 20 октября Голикова заявила, что Дагестан вошел в число регионов с самым низким уровнем вакцинации в России. Спустя неделю глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в Дагестане и еще трех регионах СКФО - Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии - слишком низкие темпы вакцинации, он поручил главам регионов активизировать вакцинацию в нерабочие дни.