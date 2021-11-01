Главред ставропольской газеты сообщила о давлении силовиков на издание

01 ноября 2021, 13:09

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Силовики задержали учредителя ставропольской "Открытой газеты" Владислава Леонтьева, а перед этим конфисковали тираж свежего номера, рассказала главред издания Людмила Леонтьева. Давление на журналистов связано с публикациями о рейдерском захвате сельхозпредприятия, предположила она.

Как писал "Кавказский узел", газета "Открытая для всех и для каждого" ("Открытая газета") - независимое печатное издание, публикующее материалы на различные острые темы, касающиеся жизни Ставропольского края. В частности, в 2007 году издание подвергло критике принципы распределения должностей в краевой думе и саму структуру краевого парламента.

"Открытая газета" издается с 2002 года, ее редакция находится в Ставрополе. Главный редактор издания – Людмила Леонтьева, следует из информации на сайте газеты.

Учредителя и владельца «Открытой газеты» Владислава Леонтьева задержали вечером 31 октября, сообщила главный редактор газеты Людмила Леонтьева. "Задержали [...] без всяких оснований, не предъявляя ни одного документа, якобы по анонимному звонку. [...] Это силовая операция, абсолютно придуманная", - приводит сегодня ее слова "Новая газета".

По словам главного редактора, Владислав Леонтьев всю ночь провел в отделе полиции. Ему пытаются инкриминировать статью 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) за то, что он "не подчинился требованиям силовиков и вел себя неадекватно".

Кроме того, в выходные тираж «Открытой газеты» дважды был конфискован, рассказала Людмила Леонтьева. По ее словам, 30 октября курьера, который вез 8000 экземпляров газеты из ростовской типографии в Ставрополь, остановили полицейские и изъяли тираж, а 31 октября с тиражом задержали уже владельца газеты.

По словам Леонтьевой, газета "уже давно" рассказывает о борьбе станичников с рейдерским захватом одного из колхозов. В газете, в частности, был материал с московской пресс-конференции адвокатов колхоза. Это и могло стать причиной давления на журналистов, предположила главред издания.

"Хотят, чтобы до жителей не доходила информация [о рейдерском захвате]. Обычный номер, ничем не отличается от предыдущих. Номер необычен только тем, что он выходит накануне собрания жителей и рассказывает о беспределе силовиков на Ставропольском крае и коррупции", - привело ее слова издание.

Информация о задержании Владислава Леонтьева и конфискации тиража газеты не опубликована, по состоянию на 13.00 мск, на сайте управления МВД по Ставропольскому краю.

Ставропольские СМИ избегают публикаций о рейдерских захватах

Сообщения о рейдерских захватах колхозов и совхозов в Ставропольском крае "поступают постоянно", но региональные СМИ "эти инфоповоды игнорируют", рассказал в августе "Кавказскому узлу" координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа, бывший председатель ставропольского отделения "Яблока" Валерий Ледовской. "Наверное, потому, что крупный сельскохозяйственный бизнес так или иначе контролируют краевые, а подчас и федеральные чиновники достаточно высокого полёта", - сказал он.

Рейдерские захваты сельскохозяйственных земель для края – "обыденное дело", подчеркнул Ледовской, комментируя историю фермера из Ипатово Михаила Шевченко, который обвинил краевые власти в коррупции, а правоохранительные органы - в нежелании расследовать рейдерский захват его сельскохозяйственного предприятия "Янкуль".

Михаил Шевченко неоднократно проводил пикеты, в том числе в Москве, требуя реакции властей на ситуацию. Так, в ноябре и декабре 2019 года Шевченко проводил в Москве голодовку и ежедневные одиночные пикеты, требуя от столичных силовиков разобраться с ситуацией с рейдерским захватом его предприятия. Ставропольские правоохранители не отреагировали на его обращения, пояснил фермер.

14 декабря 2019 года Шевченко прекратил акцию в Москве, а в октябре 2020 года вновь провел одиночный пикет с требованием расследовать захват его бизнеса. Опрошенные "Кавказским узлом" ставропольчане поддержали фермера и назвали редкостью подобные акции протеста в регионе, где силовики пресекают любую критику в адрес местных властей.