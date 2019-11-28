Организатор пикетов в Москве рассказал о захвате своего предприятия на Ставрополье

28 ноября 2019, 15:48

Житель Ставрополья Михаил Шевченко проводит в Москве голодовку и ежедневные одиночные пикеты, требуя от правоохранителей вмешаться в ситуацию с рейдерским захватом его предприятия. Ставропольские правоохранители не отреагировали на его обращения, пояснил сегодня фермер.

Житель Ипатово Михаил Шевченко начал акции протеста еще 8 августа в Ставрополе, где, по его словам, провел на площади Ленина пикет с протестом против рейдерского захвата земель его сельскохозяйственного предприятия "Янкуль".

Однако, не дождавшись от правоохранителей реакции, Шевченко решил проводить акцию протеста в столице. 13 ноября он приехал в Москву и ежедневно с утра до вечера проводит пикет около здания ФСБ на Лубянке, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сам фермер.

Кроме того, по словам фермера, он проводит голодовку. "Сегодня 15-й день голодовки. Я принимаю только жидкость. У меня есть опыт проведения подобных акций, я знаю, как правильно проводить голодовку", - пояснил сегодня Шевченко, уточнив, что не находится под наблюдением врачей. "Кавказский узел" не может подтвердить или опровергнуть утверждение Михаила Шевченко о круглосуточной голодовке.

По его словам, ожидания от акции протеста в Москве пока не оправдались. "Меня никто не гонит. Дежурные сотрудники полиции уже со мной познакомились, даже советуют, как действовать. Первое время прохожие меня не замечали, потом стали фотографировать. Сейчас поддерживают. Некоторые, уже привыкнув ко мне, кричат: "Миша, мы с тобой, держись". Подбадривают", - рассказал Шевченко.

Шевченко связал свои проблемы с интересами влиятельного бизнесмена

Целью акции протеста фермер назвал возвращение его имущества. По словам Шевченко, его предприятие "Янкуль" располагалось на территории площадью 6,5 тысячи гектаров в Андроповском районе Ставрополья. Основная часть земли была паевой, еще около 400 гектаров было в собственности, остальная часть земли - в субаренде и аренде у государства. Здесь Шевченко, по его словам, занимался растениеводством.

В конце 2014 года на земле Шевченко около села Янкуль неожиданно началось строительство нескольких зданий. По словам Шевченко, там работало "десятка два экскаваторов и несколько машин". Сначала ему заявили, что "просто ошиблись" территорией, но стройка не прекратилась. Позднее фермеру поступило предложение передать его земли другому человеку – влиятельному предпринимателю, родственнику высокопоставленного краевого чиновника.

Шевченко отказался и обратился в правоохранительные органы. "И тогда у меня начались серьезные проблемы. Были арестованы расчетные счета моего предприятия, сестры и жены, чья деятельность – производство пластиковых окон – никак с моей не соприкасалась. Основанием для ареста стало решение арбитражного суда по иску бывших владельцев земли, чье предприятие я якобы довел до банкротства. В связи с этим в отношении меня было возбуждено уголовное дело, посадили под домашний арест на полгода. Никаких реальных оснований для моего преследования не было. Из источников мне стало известно, что люди, пытавшиеся захватить ферму, раздали 30 миллионов рублей различным структурам, чтобы [те] не мешали рейдерской деятельности", - рассказал Шевченко.

Вооруженные люди убедили фермера передать земли другому владельцу

25 июня 2016 года, во время отбывания домашнего ареста, к Шевченко, по его словам, приехали несколько вооруженных людей в сопровождении сотрудников силовых структур. "В присутствии правоохранителей угрожали мне. [...] На следующий день мне предложили забрать технику, инвентарь и урожай и убираться с андроповской земли, то есть передать чуть больше 5000 гектаров другому собственнику", - рассказал Шевченко.

Фермер написал заявление в полицию, после чего было возбуждено пять уголовных дел "в отношении неустановленных лиц", но их расследование, по словам Шевченко, "вот уже несколько лет никак не ведется".

Опасаясь расправы, Шевченко согласился на озвученные условия, решив, что "так будет лучше" для его и его семьи. "Но когда [рейдеры] узнали, что я согласился, то стали давить, выколачивать последнее", - сообщил фермер.

По его словам, в августе 2016 года он согласился подписать требуемые документы. "Большую часть документов я подписывал не глядя", - признался Михаил Шевченко. В конце 2016 года, когда истек срок его пребывания под домашним арестом, бывший фермер поехал забирать свое имущество, но обнаружил, что и земля, и техника оказались переоформленными.

Тогда Шевченко, по его словам, понял, что "был осуществлен рейдерский захват", и написал заявления в районную и краевую прокуратуры и в краевое МВД, но получил отказы в возбуждении дел "в связи с отсутствием состава преступления", после чего и решил проводить публичные акции протеста.

"Я хочу, чтобы прекратили стройку, вернули мои активы, мою собственность. Эти люди очень влиятельные. Я уверен, что давление на меня будет продолжаться, но я пойду до конца", - заявил Шевченко, уточнив, что дело о банкротстве предприятия "Янкуль" сейчас находится в арбитражном суде.

Адвокат фермера попросил правоохранителей возбудить дело о рейдерском захвате

Перед отъездом бывшего фермера в Москву его адвокат Виталий Зубенко составил и направил в прокуратуру Андроповского района, Ставропольскую краевую прокуратуру и краевое МВД жалобу, в которой попросил пересмотреть отказы в возбуждении уголовного дела в отношении предполагаемого инициатора рейдерского захвата.

Помимо земли и техники, Михаил Шевченко потерял урожай, стоимость которого, "учитывая [площадь посевов в] 6,5 тысячи гектаров, очень высока", рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Виталий Зубенко, уточнив, что ответов из ведомств пока не получил.

Представители ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры Ставропольского края отказались дать комментарии корреспонденту "Кавказского узла". Сотрудник МВД Ставропольского края сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в курсе ситуации с Михаилом Шевченко, но предоставить информацию об уголовных делах затруднился, предложив направить вопросы в письменном виде. "Кавказский узел" направил сегодня в ведомство требуемый запрос.