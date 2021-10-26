Кабардино-Балкария обновила рекорд по числу заражений коронавирусом

26 октября 2021, 18:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

122 человека заразились коронавирусом за последние сутки в Кабардино-Балкарии, это новый рекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19 в республике с начала пандемии. При этом многие местные жители негативно воспринимают информацию о введении в регионе QR-кодов, считая, что это не поможет остановить распространение коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", число заражений коронавирусом в Кабардино-Балкарии растет уже в течение месяца. 21 октября этот показатель составил 117.

О том, что в Кабардино-Балкарии зарегистрировано рекордное число выявленных за сутки заражений коронавирусом, сообщили сегодня в Минздраве республики.

"За минувшие сутки в КБР зафиксировано 122 случая заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем заболеваемости за сутки, отмечаемом в КБР с начала пандемии", - сказал сотрудник министерства, слова которого приводит "Интерфакс".

25 и 24 октября Роспотребнадзор сообщил о 120 новых случаях заражения в республике, 23 октября - о 119, 22 октября – о 118.

По состоянию на 26 октября в Кабардино-Балкарии нарастающим итогом зарегистрировано 34 482 случая новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости составляет 3970,97 на 100 тысяч населения. Под медицинским наблюдением остается 4473 человека, говорится в сообщении на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в Кабардино-Балкарии от коронавируса скончались 908 человек, в том числе пять - за последние сутки, на одного меньше, чем 25 октября.

Всего же по России нового максимума сегодня достигло число умерших от COVID-19 за сутки - скончались 1106 человек, заболели еще 36 446 россиян. С начала пандемии в стране заболели коронавирусом 8 316 019 человек, умерли - 232 775, говорится в сегодняшнем сообщении на стайте "Стопкоронавирус.рф".

Здесь же указано, что по данным на 22 октября (эти данные обновляются еженедельно) в Кабардино-Балкарии коллективный иммунитет против коронавируса составляет 28,5%: Вакцинацию первым компонентом прошли 187 396 жителей региона, а полную вакцинацию - 172 417 человек.

Всего к сегодняшнему дню в Северо-Кавказском федеральном округе первым компонентом доз вакцины привито более 35% от общего числа взрослого населения, вторым компонентом вакцины - около 29%, приводит сообщение пресс-службы аппарата полпреда президента в округе Юрия Чайки ТАСС.

В Кабардино-Балкарии с 15 июля введена обязательная вакцинация некоторых категорий работников, которые взаимодействуют с большим числом людей. С 27 октября при посещении общественных мест в республике нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию, или отрицательный ПЦР-тест. С этой же даты в кафе и ресторанах будет запрещено проведение массовых свадеб, юбилеев, банкетов и корпоративных мероприятий. Сегодня региональный муфтият призвал пожилых людей не посещать мечети.

Многие жители Кабардино-Балкарии критикуют усиление санитарных мер в регионе и негативно воспринимают информацию о введении в регионе QR-кодов, считая, что это не поможет остановить распространение коронавируса.

"Из-за этих т.н QR-кодов разорятся многие фирмы и предприятия. Что творите-то? То маски, то вакцинация, и теперь эти коды. Надолго ли это будет действовать? Сомневаюсь", - пишет rashidkekkezov в комментариях под сегодняшним постом о введении QR-кодов Instagram-паблика patriot_kbr, у которого 366 915 подписчиков. Сам пост собрал за семь часов 1277 "лайков" и 401 комментарий. "Ни развестись, ни пожениться", - отмечает тут же d.nelliko.

"Получается, укололся, получил код и долой маску – хожу, где хочу […] могу заболеть легко и выделять вирус! Но так как я получил сертификат и QR-код, мне все дороги открыты, хожу, всех заражаю. Похоже на принуждение выполнить план по вакцинации", - возмущается elbrusstarcattery. "Я бессимптомно переболела, и у меня зашкаливают антитела, но меня никуда не пустят. Где логика???" - удивляется sveta_m007.

"А когда людей везут на КТ, и там в коридоре очередь, как селёдки люди стоят, они не заражают друг друга? Интересно, почему там нету между людьми дистанции?", - обращает внимание albinabalkarova58.

Напомним, что с 23 октября студенты колледжей Кабардино-Балкарии переведены на дистанционное обучение, а с 25 октября на дистанционную работу перевел некоторые направления Кабардино-Балкарский университет. Также с 11 октября в регионе действуют ограничения на посещение больниц, интернатов и социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей, а работодателям предписано увеличить с 30 до 40% долю сотрудников, работающих дистанционно. Было ограничено число участников церемонии регистрации брака. 19 октября Роспотребнадзор запретил допускать к работе непривитых сотрудников.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".