Силовики заявили о предотвращении теракта на Ставрополье

22 октября 2021, 10:35

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Подозреваемый в подготовке теракта в Ставропольском крае задержан, в его доме обнаружены взрывчатка и поражающие элементы для бомбы, отчиталась ФСБ.

"Предотвращена попытка совершения сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ)", - сообщила Федеральная служба безопасности России.

По данным ведомства, подозреваемый задержан, при обыске в его доме обнаружены и изъяты взрывчатка и поражающие элементы для изготовления СВУ. Возбуждено дело по статьям о приготовлении к террористическому акту (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК России) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 223.1 УК России), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

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* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.