Задержание подозреваемого в подготовке теракта. Фото https://tvzvezda.ru/news/20211022951-EVUZ2.html

22 октября 2021, 10:35

Силовики заявили о предотвращении теракта на Ставрополье

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подозреваемый в подготовке теракта в Ставропольском крае задержан, в его доме обнаружены взрывчатка и поражающие элементы для бомбы, отчиталась ФСБ.

"Предотвращена попытка совершения сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ)", - сообщила Федеральная служба безопасности России.

По данным ведомства, подозреваемый задержан, при обыске в его доме обнаружены и изъяты взрывчатка и поражающие элементы для изготовления СВУ. Возбуждено дело по статьям о приготовлении к террористическому акту (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК России) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 223.1 УК России), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

Примечание:

 "Отсутствие гласности породило недоверие к итогам спецопераций в Дагестане", "Велиметова получила срок по делу о переводе денег "ИГ"*", "Суд продлил арест жительнице Ставрополя по делу о пособничестве терроризму".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

22 октября 2021, 13:01

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