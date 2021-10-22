Болельщики на матче ФНЛ "Кубань" - "КамАЗ". Фото пресс-службы ФК "Кубань"

22 октября 2021, 07:25

ФК "Кубань" оштрафован из-за нацистских выкриков болельщиков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал на 100 тысяч рублей краснодарский футбольный клуб "Кубань" и дисквалифицировал условно на один матч стадион команды за нацистские выкрики болельщиков на игре чемпионата ФНЛ с "КамАЗом" из Набережных Челнов.

Во время матча ФНЛ "Кубань" - "КамАЗ" болельщики краснодарской команды трижды выкрикивали нацистские приветствия. Этот инцидент рассматривался 21 октября на очередном заседании КДК РФС.

"На южной трибуне, где располагаются болельщики "Кубани", были трижды нацистские приветствия. За это "Кубань" наказана на 100 тысяч рублей и один матч без зрителей условно. Испытательный период - один год", - процитировало 21 октября главу КДК РФС Артура Григорьянца РИА "Новости".

Причиной такого решения дисциплинарного комитета послужил рапорт инспектора матча об игре, прошедшей 17 октября в чемпионате ФНЛ между ФК "Кубань" и ФК "КамАЗ" из Набережных Челнов. Встреча "Кубань" - "КамАЗ" закончилась победой краснодарцев со счетом 1:0.

Если подобный инцидент повторится в течение года, кубанской команде придется провести домашний матч без поддержки своих фанатов, пояснило 21 октября издание "Живая Кубань".

Напомним, что 30 марта 2018 года налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о банкротстве клуба "Кубань". 4 мая суд назначил конкурсного управляющего в футбольном клубе. По словам замгубернатора Кубани Андрея Коробки, долги клуба составили 2,8 миллиарда рублей.13 июня 2018 года футбольный клуб "Кубань" был переименован в "Урожай". Под новым названием он подал заявку на вступление в Профессиональную футбольную лигу в сезоне 2018-2019. 24 июля 2020 года исполком РФС принял решение изменить название краснодарского футбольного клуба "Урожай" на "Кубань", сообщал ТАСС.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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