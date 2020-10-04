Клуб "Туапсе" разочаровал болельщиков аферой с подставными игроками

04 октября 2020, 01:44

Футбольный клуб "Туапсе" вывел подставных игроков на матч Профессиональной футбольной лиги с ростовчанами, тем самым дискредитировав себя, заявили кубанские болельщики.

"Туапсе" - молодая команда, она создана летом этого года, но уже дискредитировала себя игрой подставных футболистов во время матча с ростовским СКА, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Футбольный болельщик из Туапсе Юрий Коренев.

"Это неспортивно. Кроме того, это неуважение к противнику, к зрителям и болельщикам. Ребята играли как любительская команда, но захотели стать профессионалами. И немного забыли, что профессионалы так себя не ведут. Это старый трюк - выводить на поле подставных игроков. Думал, что его уже не используют. Считаю это позором. Можно было просто отказаться от игры, если не хватает игроков. Никто бы особо не заметил, что матч не состоялся", - заключил болельщик. Он полагает, что клуб нужно серьезно наказать.

21 сентября команда "Туапсе" сыграла со счетом 1:1 с ростовским СКА. Команда "Туапсе" создана в июле, и с этого времени проиграла все матчи Профессиональной футбольной лиги. При этом под номерами ряда игроков оказались совсем другие люди, говорится в публикации Sports.ru от 26 сентября. Там приводится сравнительный анализ фотографий игроков "Туапсе" с сайта клуба и фотографий, сделанных на матче. (Официальной датой основания клуба считается 16 июня, когда «Туапсе» официально получил лицензию РФС, однако как юридическое лицо клуб был официально зарегистрирован 25 февраля. 8 июля состоялась первая в истории клуба тренировка. "Футболисты под руководством тренерского штаба начали активную подготовку к первенству России среди клубов ПФЛ и Кубку России", - говорится 9 июля в сообщении на официальной странице клуба в Instagram. При этом ранее спортивный директор команды Евгений Крячик заявлял, что официально команду включат в состав участников "ПФЛ Юг" в начале июля, сообщается на сайте "Футбол ФО-СКФО". - Дополнение КУ от 11.30 мск 4 октября).

Житель Туапсе Руслан Марков также счел инцидент позором для футбольного клуба. "У нас хорошая школа футбола, и команда нужна была. У меня сын занимается футболом серьезно. Я обрадовался, когда в Туапсе появилась команда - значит, сыну будет, где играть. Но этот их поступок – подставные игроки – иначе, как позорным, назвать нельзя. Если бы так поступила дворовая команда, можно было понять, но это профессионалы", - сказал горожанин корреспонденту "Кавказского узла".

Репутацию команде уже не вернуть, уверен туапсинский болельщик Александр Нестеров. "Проще и честнее было сняться с игры. От этой игры, в принципе, ничего и не зависело. Команда, в принципе, слабая - выиграли только после того, как пригласили подставных игроков из других клубов. Если честно, я не понимаю их логику. Неужели они думали, что никто не заметит, что в команде играют другие люди?", - сказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".

Организаторы матча должны были проверить игроков перед выходом на поле, указал корреспонденту "Кавказского узла" житель Туапсе Виктор Климов. "Система профессионального футбола сама дает возможности для подставных спортсменов. Если бы они проходили перед игрой какую-то сверку личности, то этой проблемы бы не было. Ведь подставные игроки были и в СССР - об этой «фишке» все прекрасно знают, но дают возможность подставным игрокам выходить на поле", - посетовал Виктор Климов.

Футбольный клуб "Туапсе" дискредитировал себя, не успев заработать уважения, констатировал житель Туапсе Игорь Меркулов. "Мы уже привыкли, что спорт – это уже не спорт, а бизнес. Все меньше желания смотреть профессиональный спорт. От команды «Туапсе» мы изначально многого не ждали, каких-то больших достижений. Но начать карьеру со скандала, да еще такого позорного, это нужно постараться", - сказал горожанин корреспонденту "Кавказского узла".

"Туапсе" пытался избежать технического поражения

Руководству клуба пришлось решать дилемму: выйти на поле или получить техническое поражение, отметил житель города, активист Общероссийского народного фронта Сергей Вервеин. "Они рискнули и проиграли. Возможно, для уровня премьер-лиги это серьезный проступок. Но для уровня Туапсе это - «всё сделали», чтобы не сорвать мероприятие. Решающего значения результат встречи не имел. Думаю, надо понять и простить", - сказал Вервеин корреспонденту "Кавказского узла".

Нужно следовать букве закона и применять к "Туапсе" санкции, не делая скидок из-за каких-то дополнительных факторов, заявил краснодарский фотограф и журналист, пресс-атташе гандбольного клуба "СКИФ Краснодар" Евгений Резник. "По этому эпизоду нельзя делать тот или иной вывод обо всем российском футболе. Произошедшее - единичный случай, а не тенденция", - сказал Резник корреспонденту "Кавказского узла".

Выход на поле подставных игроков - уровень дворового футбола и детских турниров, считает журналист Григорий Твалтвадзе. "Но в нашем случае речь пойдет о комизме с явным налетом грусти от человеческой глупости. Подмена игроков во взрослом футболе – это ни в какие ворота не лезет. Даже в футбольные! Интересно, этих тренеров и руководителей знакомили с понятием «регламент» - что сие означает, с чем его едят и что можно в футболе, и чего нельзя? Так вот, в футболе нельзя на официальную встречу выставлять людей, не имеющих к команде никакого отношения", - сказал Твалтвадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в игре против ростовского СКА футбольный клуб "Туапсе" не имел ни одного лишнего игрока, не было футболистов на замену. "Более того, среди этих 11 черноморских героев двое оказались подставными! Игра, между прочим, была в рамках ПФЛ, третьей по значимости футбольной лиги. И теперь руководству РФС придется разбираться с этим катаклизмом", - отметил Твалтвадзе.

Информация о подставных игроках нуждается в проверке

Если смотреть фотографии игроков с сайта клуба и с матча с ростовским СКА, то видно, что это разные люди, указал технический редактор портала "Русфутбол" Владислав Щеколдин. "Но нужно смотреть заявку на сайте ПФЛ. Если выяснится, что действительно номер был один, а человек другой - это получение неспортивного преимущества", - пояснил Щеколдин. По его словам, если будет доказано, что в матче участвовали подставные игроки, то объявляется техническое поражение со счетом 0:3 предусматриваются и штрафные санкции.

Ассоциация ПФЛ 25 сентября заявила на своем сайте, что факт участия в матче 21 сентября двух футболистов, не включенных в заявку команды «Туапсе», подтвержден. Кроме того, «Туапсе» нарушил нормы «Санитарного Регламента» при подготовке и проведении матча, указано в сообщении. ПФЛ также заявила, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал футбольную команду "Туапсе" за нарушение Санитарного регламента первенства (пункт 3.2.15 регламента) на 5 000 рублей. В сообщении также указано, что матч «Туапсе» – «Легион Динамо», намеченный на 27 сентября, был отменен, объяснив это "положительными результатами тестирования на COVID-19 в команде «Туапсе»". Ранее гендиректор ФК "Туапсе" Карпо Данелян заявил, что не имеет информации о подставных игроках в команде. "Все это время (был) в командировке, приехал только вчера (24 сентября) поздно вечером. Сейчас разбираемся, буду разговаривать с тренерами, выясним все подробности случившегося [...] То, что СКА сыграл слабенько, не от нас зависело", - привело его слова 25 сентября ТАСС. - Дополнение КУ от 11.30 мск 4 октября.

Он рассказал о случае, когда помогал одной команде ПФЛ в проведении текстовой трансляции матча, и при этом в списке оказалась фамилия игрока, информации о котором не было на официальном сайте. "Я прибегаю к начальнику команды. Он говорит, что его успели заявить за пять минут до начала матча. То есть еще было открыто трансферное окно, и в него игроки буквально за несколько минут могут залететь. Надо видеть перед собой протокол матча - его должны были распространить всем официальным лицам и объявлять на стадионе", - сообщил Щеколдин.

Он также не исключил того, что игроки могли выйти на поле в чужих майках. "Эта команда только появилась. Отличия любительского футбола и профессионального довольно серьезные - может быть, у них просто не было формы. Последний такой инцидент, который я могу вспомнить - это Заза Джанаши, конец 90-х годов, футбольный клуб "Локомотив". Когда он вышел, у него на майке был 9 номер, а на трусах - 20 номер", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Владислав Щеколдин.

Он подчеркнул что проблемы с экипировкой - нечастое явление. "В премьер-лиге несколько лет назад просто исчезла форма у футболиста, который должен был выходить на замену. В результате они проиграли матч и замену не смогли произвести", - сказал Щеколдин.

По его словам, судейская бригада не может контролировать, кто выходит на поле. "За 40 минут до матча судейской бригаде, в которой есть инспектор, вручают протокол двух команд, где список основных и запасных игроков. Там только фамилии, нет их фотографий. Все эти люди имеют право играть. Это молодые игроки - он вчера мог играть за юношей, а сегодня он уже заявлен в профессиональный клуб", - указал Щеколдин, добавив, что инспектор судейской бригады контролирует только номера игроков, а не устанавливает их личности.

При этом Щеколдин считает, что на имидже команды инцидент не скажется. "Будет следующий матч, и так или иначе все забудется. Футбол - это прежде всего игра для зрителя. Конечно, какое-то пятнышко на их репутации останется, но его можно загладить и исправить", - заключил Щеколдин.

Щеколдин добавил, что эпидемия коронавируса негативно сказалась на футболе. "Клубы зависят от продажи билетов, рекламы и от спонсоров, а сейчас ничего не зарабатывают, хотя в каждом клубе в штате 60-80 человек, которым нужно платить зарплату", - пояснил он.