Следователь в Калмыкии задержан по делу о мошенничестве

21 октября 2021, 12:43

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Сотрудник МВД по Элисте убедил обвиняемого по делу, которое было у него в работе, передать ему 125 тысяч рублей для возмещения ущерба потерпевшей и смягчения наказания в суде, и присвоил деньги себе, считает следствие.

По версии следствия, 11 февраля сотрудник МВД по Элисте, который занимал должность следователя Приютненского отдела полиции, предложил жителю Красноярского края, который был обвиняемым по делу, которое было у следователя в работе, передать ему 55 тысяч рублей, чтобы отдать их потерпевшей в качестве возмещения ущерба. Обвиняемый перевел ему деньги на банковскую карту, а следователь распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, 10 марта следователь убедил обвиняемого перевести на банковскую карту 70 тысяч рублей будто бы для смягчения ему наказания в суде, а затем снял с нее деньги в одном из банкоматов села Приютного, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Калмыкии.

"В результате преступных действий следователя отдела полиции, связанных с незаконным обращением в свою пользу путем обмана денежных средств, принадлежащих жителю Красноярского края, последнему причинен имущественный ущерб в сумме 125 тысяч рублей", – отметило ведомство.

Следователь задержан, решается вопрос об его аресте. Ему вменяются часть 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" и часть 1 статьи 286 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", сказано в пресс-релизе. Комментариев от задержанного или его адвокатов относительно сообщения Следственного управления СКР по Калмыкии не поступало.

Часть 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" предусматривает до шести лет лишения свободы. Часть 1 статьи 286 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" предусматривает до четырех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 24 сентября 2020 года суд признал участкового в Элисте виновным в резонансном убийстве пожилой женщины и приговорил его к 9 годам и 10 месяцам колонии.