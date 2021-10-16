Тамерлан Цгоев, стоп-кадо видео https://www.youtube.com/watch?v=-qLJHLxyK2k

16 октября 2021, 03:43

Заключенные колонии во Владикавказе добились встречи с омбудсменом

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев выслушал жалобы заключённых владикавказской колонии, где произошли беспорядки, и передал их предложения по разрешению ситуации в оперативный штаб.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября источники сообщили о беспорядках в колонии строгого режима в Северной Осетии. Силовики заблокировали устроивших бунт заключенных, оцепили периметр колонии. Источники также сообщили о пострадавших. От осужденных из колонии во Владикавказе на горячую линию по борьбе с пытками в местах лишения свободы поступили жалобы. Двое заключенных из штрафного изолятора во время обысков отказались подчиниться требованиям сотрудников учреждения и призвали других осужденных к беспорядкам, сказали в УФСИН по Северной Осетии. Заключённые заявили, что бунту предшествовали избиения

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев рассказал, что зашел в колонию и поговорил с заключёнными. "Переговоры более или менее адекватно прошли. Надо восстанавливать законность и порядок. Конкретных решений пока нет, но варианты обсудили", - привел 16 октября слова омбудсмена "Интерфакс".

Он сказал, что передал оперативному штабу те варианты, которые озвучивали заключенные. Цгоев также сообщил, что пострадавших в результате беспорядков нет.

По словам омбудсмена, участники беспорядков во время переговоров в колонии пожаловались на условия содержания и качество медпомощи. "Я провёл переговоры с так называемой «верхушкой». Вроде готовы к диалогу», - процитировала Цгоева "Газета.ру".

Цгоев рассказал, что жалобы осужденные колонии высказывали и ранее. "Примерно две недели назад я был в колонии, общался с заключенными. Были жалобы на медобслуживание, питание. Сегодня недовольства вылились в бунт", - приводит слова Тамерлана Цгоева ГТРК "Алания".

Примечание:

 "Эксперт усомнился в тяжести травм силовика после стычки с Иритовым", "Суд закрыл для журналистов процесс по делу Цкаева", "Пострадавший при беспорядках в Кенделене отправлен под домашний арест".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 октября 2021, 12:24

  • Омбудсмен рассказал о проблемах во владикавказской колонии

    После беспорядков в колонии в Северной Осетии следователи возбудили дело об организации и участии в массовых беспорядках. Омбудсмен рассказал, что ранее заключенные этой колонии объявили голодовку, протестуя против ужесточения дисциплины, а также о том, что в учреждении было много проблем инфраструктурного характера.

16 октября 2021, 11:28

  • 2 Ереван потребовал в Международном суде ООН закрыть парк трофеев в Баку

    Представитель правительства Армении на заседании Международного суда ООН по иску к Азербайджану о расовой дискриминации попросил суд принять меры для закрытия парка трофеев в Баку и обратил внимание на экспозицию в нем касок и манекенов армянских солдат. Каски и манекены армянских военных убраны на реставрацию, сообщили сотрудники парка.

16 октября 2021, 10:40

16 октября 2021, 09:53

  • Число закрытых на карантин школ в Грузии достигло 108

    Из-за случаев заражения коронавирусом среди преподавателей и учеников в Грузии на карантин закрыты 108 школ, сообщило Минобрнауки страны. В Министерстве здравоохранения Грузии рост заражений COVID-19 связали с низкими темпами вакцинации.

16 октября 2021, 09:02

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи