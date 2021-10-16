Заключенные колонии во Владикавказе добились встречи с омбудсменом

16 октября 2021, 03:43

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Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев выслушал жалобы заключённых владикавказской колонии, где произошли беспорядки, и передал их предложения по разрешению ситуации в оперативный штаб.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября источники сообщили о беспорядках в колонии строгого режима в Северной Осетии. Силовики заблокировали устроивших бунт заключенных, оцепили периметр колонии. Источники также сообщили о пострадавших. От осужденных из колонии во Владикавказе на горячую линию по борьбе с пытками в местах лишения свободы поступили жалобы. Двое заключенных из штрафного изолятора во время обысков отказались подчиниться требованиям сотрудников учреждения и призвали других осужденных к беспорядкам, сказали в УФСИН по Северной Осетии. Заключённые заявили, что бунту предшествовали избиения.

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев рассказал, что зашел в колонию и поговорил с заключёнными. "Переговоры более или менее адекватно прошли. Надо восстанавливать законность и порядок. Конкретных решений пока нет, но варианты обсудили", - привел 16 октября слова омбудсмена "Интерфакс".

Он сказал, что передал оперативному штабу те варианты, которые озвучивали заключенные. Цгоев также сообщил, что пострадавших в результате беспорядков нет.

По словам омбудсмена, участники беспорядков во время переговоров в колонии пожаловались на условия содержания и качество медпомощи. "Я провёл переговоры с так называемой «верхушкой». Вроде готовы к диалогу», - процитировала Цгоева "Газета.ру".

Цгоев рассказал, что жалобы осужденные колонии высказывали и ранее. "Примерно две недели назад я был в колонии, общался с заключенными. Были жалобы на медобслуживание, питание. Сегодня недовольства вылились в бунт", - приводит слова Тамерлана Цгоева ГТРК "Алания".