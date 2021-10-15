Астраханская системная оппозиция выступила в думе за референдум по строительству нового химзавода

15 октября 2021, 07:50

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Астраханская областная дума проголосовала против проведения референдума о строительстве в регионе нового газохимического комплекса. Почти все "единороссы", составляющие 60% депутатов, выступили против референдума, а системная оппозиция - фракция КПРФ в полном составе и почти все "справороссы" - проголосовали за референдум. Активист Сергей Щербаков, выступающий за проведение референдума, заявил, что будет обжаловать решение думы в суде.

Как писал "Кавказский узел", активисты уже не один раз с начала года пытались внести вопрос о референдуме по поводу строительства в Астраханской области нового химзавода, но каждый раз безуспешно. В июле прошел круглый стол, на котором активисты заявили об ущербе, который нанесет региону новое производство, об увеличении добычи газа в интересах этого завода и последствиях этого.

Очередную заявку на референдум о строительстве в Астраханской области нового газохимического комплекса подал в этот раз "Клуб независимых избирателей", причем эта общественная организация подавала ее уже не в первый раз.

Вопрос о референдуме был отклонен еще 12 октября, когда его рассматривали на заседании профильного комитета по законотворческой деятельности, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы Сергей Щербаков. На заседании комитета 12 октября Щербаков присутствовал лично, его пригласили. На заседании думы 14 октября его уже не было.

"Так что я знал, что на думе (на заседании думы - прим. "Кавказского узла") они окончательно отклонят, это и произошло", - сообщил активист. "Отказали, но дискуссия на заседании была по этому поводу. Коммунисты выступили за [референдум], Шеин высказался. Но большинство же депутатов от "Единой России". Поэтому, конечно, отклонили. Там хоть головой об стену бейся - если у "Справедливой России" фракция пять человек, у коммунистов - четыре, у ЛДПР - двое, а всего 44 депутата, и большинство от "Единой России", и они голосуют против - что можно поделать?" - посетовал собеседник.

По словам Щербакова, предложение о референдуме было отклонено, потому что вопрос, предлагаемый для плебисцита, якобы не соответствует законодательству. "Они говорят о "неопределенности последствий". Но это они неправильно трактуют. Какая там неопределенность? Или строить, или не строить. А они просто не хотят, видимо. Установка у них есть - никаких референдумов. Народ не должен свой голос подавать", - заявил активист.

Щербаков сказал, что решение Астраханской облдумы по этому вопросу инициативная группа намерена обжаловать в суде.

Вопрос о референдуме вызвал дискуссию в облдуме

При этом Щербаков назвал хорошим знаком то, что на заседании вообще возникла дискуссия по этому вопросу. Один из членов парламентской партии передал корреспонденту "Кавказского узла" видеозапись трансляции заседания Астраханской областной думы 14 октября. В течение примерно 20 минут депутаты и члены правительства обсуждали вопрос о референдуме.

Сначала председатель облдумы Игорь Мартынов предложил высказаться на тему соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум Астраханской области, требованиям статьи 12 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и статьи 4 закона Астраханской области о референдуме Астраханской области главе профильного комитета, комитета про законотворческой деятельности Андрею Лифанову.

"В ходе заседания комитет пришел к выводу, что вопрос "Согласны ли вы со строительством газохимического комплекса по производству пластмасс в Астраханской области?" противоречит пунктам 7 и 8 статьи 12 федерального закона, частям 5 и 6 статьи 4 закона Астраханской области о референдуме Астраханской области. В связи с этим комитет рекомендует признать предлагаемый для вынесения на референдум Астраханской области вопрос не соответствующим требованиям законодательства", - заявил Андрей Лифанов, член партии "Единая Россия".

После этого слово взял депутат Астраханской областной думы от "Справедливой России" Олег Шеин, который отметил, что активиста и одного из инициаторов референдума Сергея Щербакова на заседании нет, хотя он хотел прийти, а также спросил у председателя правительства Астраханской области Олега Князева, который занимает этот пост с конца июля и 14 октября впервые присутствовал на заседании облдумы, в каком именно месте в регионе правительство предполагает предоставить земельный участок под строительство завода. Шеин сообщил, что пытался выяснить это у правительства еще весной.

Олег Князев отметил, что весной он еще не занимал свою должность. "Но вопрос очень серьезный, и мы его поставили на контроль с точки зрения понимания вообще целесообразности", - сказал он. Относительно того, в каком месте предполагается строить завод, Князев сказал, что "возьмет это вопрос "на подумать" и отдельно доложит". Лифанов при этом добавил, что Щербаков присутствовал на заседании профильного комитета 12 октября, и они договорились, Лифанов и Щербаков, о личном приеме. 15 октября Лифанов, по его словам, должен провести с Щербаковым личную встречу по вопросу референдума.

После этого слово взял член фракции КПРФ Владислав Коняев, который отметил, что избирателей "волнует этот вопрос по строительству пластикового завода". "И если кто-то из вас выйдет на улицу и посмотрит внимательно в глаза людям и спросит их, большинство скажет, что этот завод не нужен", - заявил депутат. "Может быть, это связано с тем, что они не знают, что за завод, какой экологический проект к этому заводу прилагается, где именно он будет построен, но, тем не менее, я считаю, что технические ошибки, которые были допущены при внесении проекта о референдуме, не должны влиять на то, чтоб мы спрашивали у людей их мнение. Поэтому наша фракция однозначно будет поддерживать проведение такого референдума, это решение было принято единогласно", - сказал Коняев.

После этого выступил "справоросс" Евгений Дунаев. "Игорь Александрович, - сказал он, обращаясь к председателю облдумы Мартынову, - мы год назад этот вопрос поднимали, здесь сидели учредители, заказчики, они обещали нам всё это сказать, рассказать. Где результаты, где от них какие-то письменные на наш адрес экономические, экологические и т.д. расчеты? Я понимаю, Олег Анатольевич [Князев] - новый человек, он сказал, что еще не разбирался, но год-то назад мы уже разбирались. Где результаты-то? Зачем мы тогда собирались, слушали их объяснения, обещания? А сейчас год прошел - и опять мы начинаем спрашивать, где земля [будет выделена], где проекты, и как навредит этот завод здоровью наших избирателей, астраханцев", - возмутился Дунаев.

Мартынов в ответ предположил, что депутатам ничего не рассказывают, "наверное, потому что ничего не происходит". Мартынов напомнил, что, когда в думу приходили представители инвесторов, была достигнута договоренность о том, что депутаты будут принимать активное участие, с привлечением "не только общественников, но и специалистов по экологии, которых могут предложить заинтересованные лица". Тогда инвестор высказывал готовность проявлять открытость в вопросах выбора земельного участка, строительства и других, в том числе в вопросе экологической безопасности, отметил Мартынов.

После этого слово взяла депутат от "Справедливой России" Елена Шеина. Она отметила, что вопрос, указанный инициативной группой, то есть "Согласны ли вы со строительством газохимического комплекса по производству пластмасс в Астраханской области?", предполагает однозначный ответ, "Да" или "Нет". "В справке правового управления думы говорится о том, что "в соответствии с частью 7 статьи 12 федерального закона, вопрос должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования". Но какого толкования? Здесь конкретный вопрос, и ответа два может быть - либо да, либо нет. На основании чего этот вопрос не соответствует законодательству?" - спросила Шеина.

Шеина сказала, что, возможно, стоило бы подключить прокуратуру к решению вопроса о том, соответствует ли этот вопрос законодательству или нет, а не в думе решать это между депутатами. Мартынов на это ответил, что каждый депутат может обращаться в прокуратуру и что, если у кого-то есть сомнения в квалификации депутатов и сотрудников аппарата думы Астраханской области, он может обращаться в прокуратуру, чтобы прокуратура эти "сомнения развеяла".

"Решения, принятые на референдуме, накладывают прямую обязанность на органы государственной власти реализовать принятое гражданами на референдуме решение. Поэтому, если референдум состоится и народ проголосует "Да, мы согласны", а инвестор в это время куда-то денется, что, к сожалению, достаточно часто случается в наше время, то уважаемое правительство во главе с Олегом Анатольевичем [Князевым] будет обязано этот завод за несколько миллиардов рублей построить, изыскав эти деньги из нашего бюджета", - сказал Мартынов. Спикер парламента еще раз предложил тем, у кого возникают сомнения в квалификации сотрудников правового управления думы Астраханской области, обжаловать это решение в прокуратуре и суде.

Шеин ответил на это, что заблаговременное реагирование общества на какие-то вопросы может помочь избежать проблем с этими вопросами в будущем, когда решения уже будут приняты. "Абсолютно правильно люди, жители Астраханской области, своевременно, заранее ставят вопрос о том, чтобы было понятно, о каких соглашениях [по заводу] идет речь", - подчеркнул депутат.

Шеин предложил думе запросить в правительстве информацию о том, на какой стадии сегодня находится рассмотрение этого вопроса - "более детально, в том числе применительно к экоэкспертизе, заказана ли она, и есть понимание по территориальному расположению [завода]". Эту информацию Шеин попросил довести до сведения депутатского корпуса. "Однозначно мы данную информацию подготовим", - ответил Князев.

После этого по вопросу вновь выступили коммунисты. "Этот вопрос, о референдуме, стоит не первый раз, четыре-пять раз мы уже слушали этот вопрос, и все время откладывали этот референдум", - сказал глава фракции КПРФ в облдуме Виктор Вострецов. "Но мы в свое время выступили инициаторами послушать все-таки вопрос - по поводу этого завода по полимерам и каустической соде, и об увеличении мощности газового промысла... В четыре раза увеличивается объем добычи (газа - в случае запуска нового завода - прим. "Кавказского узла"), это влечет за собой экологические последствия. А каустическая сода, в которой Россия сейчас не нуждается, тоже вредная, и у нас сосед, Волгоград, ее производит", - указал депутат. "Раз правительство внесло этот вопрос в стратегию развития Астраханской области - и увеличение мощности газового комплекса, и строительство данного завода - оно должно информировать избирателей о ходе этого дела. Мы не против завода, мы за то, чтобы были соблюдены все требования экологического законодательства", - заключил Вострецов.

"Сегодняшним голосованием, если мы отклоняем вопрос о референдуме, мы просто говорим своим избирателям "Не ваше дело". Именно так это будет звучать в будущем, когда нас будут спрашивать. Когда завод построится, уже никому не будет интересно - какие мощности, что они там будут производить. [...] И когда в будущем у нас будет повышена заболеваемость какими-то болезнями или еще что-то - нас будут спрашивать "А почему нас не спросили?" Тогда вспомните сегодняшнее заседание и скажите "Не ваше дело", - высказался еще раз Коняев.

После этого произошло голосование. Решение профильного комитета об отклонении проекта референдума поддержали 60% проголосовавших, то есть 25 депутатов. Из 25 проголосовавших против референдума проголосовало 23 - "единороссы", сообщается в Телеграм-канале Коняева. Против решения комитета и за референдум высказались восемь депутатов - это вся фракция коммунистов (четыре человека) и четверо из пяти парламентских "справороссов". Воздержались пятеро - из них один "справоросс" и вся фракция ЛДПР (два человека).

Системная оппозиция настаивает на необходимости референдума

"Я за то, чтобы у астраханцев - как и вообще у жителей любого города в России или мире - было право самостоятельно принимать решения, которые касаются их жизни. Поэтому у нас должно быть так, как в процветающей Швейцарии - любой вопрос, который общество считает правильным, выносится на референдум ", - сказал после заседания корреспонденту "Кавказского узла" Олег Шеин.

"Я поставил вопрос о том, что дума должна запросить в правительстве Астраханской области информацию о том, определилось ли правительство с идеей, где конкретно они собираются строить этот завод и где эти площадки предполагаются. Весной этого года я отправлял официальный запрос в адрес правительства, мне тогда от них поступил ответ, что: "Олег Васильевич, мы пока не знаем. У нас нет понимания, где это будет, поэтому нет экологической экспертизы. Мы видим три района, где это может быть, но мы пока еще не определились". Но это было в марте, на дворе - октябрь, поэтому я благодарен палате, областной думе за то, что она поддержала мое предложение о том, чтобы официально запросить всю эту информацию в правительстве", - сказал Шеин.

Протокольное поручение, сформированное по итогам этой дискуссии на заседании, это "официальная, регламентная норма, в соответствии с которой аппарат думы дальше уже подготовит ряд документов, и одним из этих документов будет письмо за подписью, видимо, Игоря Мартынова, в адрес правительства, чтобы правительство дало соответствующий ответ", отметил он.

"По самому заводу трудно пока что-то сказать, потому что никто не знает даже, где этот завод собираются строить. То ли в 100 километрах от Астрахани, то ли где-то в пустыне, в песках. Как это будет выглядеть, какие там документы - никто их не видел, включая чиновников областного правительства, которые нам второй год рассказывают, какая это будет красота и замечательное решение. Когда мы всё это сможем увидеть, мы сможем сказать: "Да, это экологическое безобразие", или: "Нет, там с точки зрения экологии интересы соблюдаются, всё нормально". Нефтехимия - это сфера производства, продукцией которой все мы пользуемся: и пластиковыми трубами, и полиэтиленовыми пакетами, и так далее. Мы же не отрицаем саму идею нефтехимии, мы говорим о том, где это должно строиться и на каких условиях. Ответов на эти вопросы нет до сих пор. Мы хотим, чтобы эти ответы поступили. А плебисцит как раз позволяет добиться от властей, чтобы они открыли рот и начали объяснять эти вещи обществу", - заключил Шеин.

Депутат-коммунист Владислав Коняев уточнил, отвечая на вопрос корреспондента "Кавказского узла" после заседания, что ответ на озвученный запрос и конкретная информация по заводу должны быть предоставлены правительством Астраханской области парламентариям до ноября. При этом он подчеркнул, что в любом случае считает важным проведение референдума по этому вопросу.

"Необходимо спрашивать у населения отношение к тому или иному проекту, который как-то затрагивает экологию, может повлиять на жизнь людей, нарушить их права. Поэтому нужно узнавать их мнение по таким вопросам. Так что даже технические ошибки, которые, возможно, допустили инициаторы при подаче документов, не должны влиять на то, чтобы можно было бы провести этот референдум. Какое решение приняло бы население, это уже второй вопрос. Любой вариант возможен. Но в любом случае - должны решать люди по таким вопросам, как именно будет правильно для них", - считает Коняев.

Коняев усомнился в целесообразности строительства этого завода: "Он будет производить продукцию не для России, и это факт, об этом уже много говорилось. В России нет такого потребления этой продукции. И то, что это вредное производство, тоже известно всем. А когда вредное производство строится - конечно, это права людей затрагивает. Потому что нужно понимать, какая будет экологическая экспертиза этого проекта, что именно предусмотрено там в плане экологии, насколько это повлияет на экологию региона. Всё это пока не ясно, и люди должны требовать эту информацию, а власть доводить ее до сведения населения".

"Мы должны требовать. Я считаю, что для этого люди нас и избирали, чтобы мы требовали. Все-таки нам жить в этом городе, нашим детям жить, поэтому этот вопрос, конечно, нас волнует, мы будем держать его на контроле и обязательно добьемся, чтобы этот проект предоставили", - заключил Коняев.

Активисты констатировали рост интереса к вопросу строительства нового химзавода

"Экологическая обстановка в Астраханской области уже сейчас оставляет желать лучшего. Активная деятельность промышленных предприятий, работа автотранспорта, несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов и множество других факторов осложняют ситуацию. Жители периодически сталкиваются с запахом мусорного дыма, гари - об этом писали и СМИ, и в соцсетях множество сообщений", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель, председатель "Клуба независимых избирателей", от которого подавалась заявка на референдум, Александр Марселин.

Марселин подчеркнул, что именно плохая экология может быть причиной того, что растет уровень онкозаболеваний и болезней дыхательных путей в регионе. "А строительство нового химического завода может ухудшить и без того сложную экологическую обстановку. Важно, чтобы жители области высказали свою позицию по этому вопросу - ведь им и их детям дышать воздухом, который будет после запуска нового производства. В случае строительства завода важно, чтобы власти гарантировали установку мощных очистных сооружений и обеспечили возможность контроля их эффективности со стороны периодически выбираемых народом представителей общественности", - считает активист.

В последнее время, по мнению Марселина, активность населения по вопросу строительства химзавода повысилась. "Периодически высказываются представители партий и объединений, вопросом интересуются простые граждане. Конечно, это же важнейший вопрос для всех", - заключил собеседник.