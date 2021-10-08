Нападки на выставку во Владикавказе стали следствием культуры осуждения на Северном Кавказе

08 октября 2021, 20:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тенденция агрессивного отношения к современному искусству на Северном Кавказе возникает из-за недостаточной образованности и принятой в регионе "культуры осуждения", считают участница фестиваля "Аланика" Анна Кабисова и куратор культурных проектов Антон Вальковский. Подбирать экспонаты для выставок необходимо с учетом ментальности зрителей, указал глава Национального историко-этнографического общества Алании "Уасамонга" Марат Цагараев.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября часть посетителей выставки современного искусства "Аланика" во Владикавказе сочла оккультным и противоречащим традиционным осетинским верованиям перформанс "Таехуды". Также их недовольство вызвали рисунки Ростана Тавасиева и проект художника из Калининграда Евгения Уманского "Камни - мои отцы". Организаторы итоговой выставки убрали из экспозиции часть проекта Уманского, но призвали общественность быть терпимее и глубже вникать в смысл проектов, прежде чем осуждать их.

Во Владикавказе завершился 14-й международный фестиваль современного искусства "Аланика". Финальная выставка открылась 4 октября. На выставке художники из России и других стран продемонстрировали свои работы, в которых попытались совместить современность и традицию. Они поделились своим взглядом на проблемы современной Северной Осетии и их влияние на восприятие прошлого. Попасть на выставку современного искусства - большая удача, так как они проходят редко, отметили опрошенные "Кавказским узлом" в день открытия выставки жители Владикавказа. Финальная выставка открылась в Национальном музее в центре Владикавказа, часть экспозиции размещена в филиале Музея имени А.С.Пушкина.

Тенденция к запретительству происходит от радикального обращения к своим корням, предположила фотограф, журналист, участница фестиваля "Аланика" Анна Кабисова: "Я не думаю, что это заказ властей. Я думаю, что это прямое следствие той политики, которую проводит российское государство, в том смысле, что у нас свой путь, нам не нужны либеральные ценности. В какой-то момент наверху поняли, что не хотят, чтобы под эгидой государства проводились выставки современного искусства - абсолютно свободные, либеральные. Это была попытка контроля. Проблема в том, что после 90-х годов, после развала Советского Союза люди растерялись и не знали, в какую сторону идти – они не хотят в прошлое и в условное будущее, образом которого является Америка, а своего пути пока что нет. И тогда стали обращаться к своим национальным корням. Это обращение протекает болезненно, мы можем видеть это на примере таких историй [как на фестивале "Аланика"]. Мы цепляемся за свои корни, за свои традиции, пытаясь сформировать идентичность свою в новых реалиях. И некие радикальные формы этого возврата в прошлое и приводят к таким вещам".

Акции протеста против современного искусства вдохновляются отдельными личностями, считает Кабисова."Мне кажется, что общество подогревается рядом активистов, один из них есть и у нас. Он стал каким-то проповедником, к которому прислушиваются не только необразованные люди, как я думала раньше, но и, как показала "Аланика", наши известные художники - они тоже слушают его и готовы агрессивно выступать против того, что делают современные художники", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Попыткам сорвать выставку предшествовали призывы активиста Алана Мамиева, который на своей странице в Facebook и на YouTube-канале выразил недовольство несколькими работами.

Северному Кавказу свойственна культура осуждения, отметил независимый куратор, исследователь современного искусства, кандидат философских наук Антон Вальковский. "Ситуация, которая развернулась во Владикавказе вокруг фестиваля "Аланика" в целом довольна симптоматична для всего Северного Кавказа. Мы наблюдаем ряд системных тенденций. Стоит отметить существующую на Северном Кавказе мощную традицию "культуры осуждения". К сожалению, люди могут потратить большое количество времени не на реальную экспертизу (исследование контекста для вынесения адекватного критического суждения), а на довольно поверхностное восприятие и трактовку тех или иных явлений, приправленную агрессивной риторикой и ненавистью. Так, содержание перформанса Сергея Катрана интересует многих гораздо меньше, чем его визуальная иконография: фигуры исполнителей перформанса в черных одеяниях трактуются как "оккультный ритуал". Изображение пиршества в проекте Ростана Тавасиева (иллюстрации к ненаписанным осетинским фантастическим романам) однозначно трактуются как осетинское застолье и как оскорбление сакрального. Археологический материал Калининграда (обломки фарфоровых статуэток), который использует Евгений Уманский, трактуется не как поэтичное высказывание о богатом и уходящем в прошлое наследии региона, а как "детская расчлененка", - отметил Вальковский.

По его мнению, это вызвано низким уровнем визуальной культуры и устаревшим восприятием искусства. "Искусство, по мнению части людей, должно только отражать реальность и, чтобы его понять, достаточно на него только посмотреть. Поэтому под нож возмущенной общественности попал даже академик и народный художник Владимир Соскиев", - указал Вальковский.

В сентябре 2020 года активисты пытались сорвать выставку Владимира Соскиева. "Резкое неприятие его работ вовсе не значит, что художник плохой. Это значит, что вам с ним не по пути. Это не значит, что вы не разбираетесь в искусстве, это не значит, что вы не умеете чувствовать. Это просто значит, что это не ваше, вот и всё. Просто выберите себе другого", - говорится в посте блогера "Кавказского узла" "Там, где тепло и сыро. Владикавказ Алана Цхурбаева", "Скандальная выставка в горах - о Владимире Соскиеве".

По мнению Вальковского, людям нужно объяснять смысл работ. "Прочитать описательный текст, который все объясняет, для "критиков" гораздо сложнее, чем написать свой собственный — иногда больший по объему и трудозатратам. Организатор фестиваля, директор Северо-Кавказского филиала Музея изобразительных искусств имени Пушкина Галина Тебиева отметила в своем видеообращении, что на выставке нужно сделать больший упор на экспликации (описательные тексты) и профессиональный комментарий в виде экскурсии по выставке. Вероятно, живое общение с посетителями — это единственно верное решение в условиях нежелания читать. И тут стоит отметить, что культура медиации в России хоть и довольно недавнее явление, тем не менее она имеет свои успешные образцы. Например, в рамках нашей выставки в Выставочном зале Национального музея Северной Осетии-Алании "Колесо Балсага: Особая ситуация" мы не только снабдили каждую работу современных осетинских художников подробными описательными текстами, раскрывающими задумку экспозиции в целом и каждого отдельного произведения искусства в частности, но я как куратор экспозиции старался максимально присутствовать все 10 дней проведения выставки, чтобы проводить экскурсии и дать кураторский комментарий к представленным работам", - пояснил он.

В мае демонстрация полупрозрачного платья на показе мод в Махачкале вызвала возмущение в Instagram. Некоторые из пользователей призвали запрещать мероприятия, нарушающие принятые в республике нравственные нормы. 26 мая организаторы распространили видеообращение, где назвали случившееся "досадной ошибкой". Дагестанский художник Мурад Халилов считает, что подобные события происходят от скудости культурной жизни.

Культурная жизнь в Северной Осетии есть, только она несовременная, отметила Анна Кабисова: "Сказать, что в Северной Осетии есть какая-то скудость культурной жизни – неверно. Культурная жизнь у нас всегда была насыщена. Если говорить о театре, о музыке, кинематографе и визуальном искусстве, то у нас с этим всегда было все в порядке. Но это все классические формы. Если это живопись – это классическая живопись, если музыка – то классическая, если это театр – то это классические русский и осетинский театры. То есть я бы сказала, что скудость культурной жизни есть именно в ее современной форме", - отметила она.

Проблема заключается в том, что художники не изучают современное искусство, актеры – не изучают современный театр, подчеркнула Кабисова. "Если бы у нас сформировалось сейчас поколение 20-летних художников, которые уже в этом разбираются и им интересно высказываться на современном языке, то и зрители бы были подготовленнее. А так, как говорит ряд критиков, "приезжают какие-то художники и делают что-то на нашей земле и не учитывают наших традиций". Я как свидетель всех симпозиумов "Аланика" могу сказать, что все художники, которые приезжают сюда – образованные, прекрасные и тончайшие люди, которые с большим уважением всегда относятся к этому месту, с большим интересом погружаются в историю, изучают традиции и делают свое искусство. Оно может быть не всегда понятным нам. Потому что мы не обладаем достаточным запасом знаний", - заявила Кабисова.

Негативная реакция на работы художников вызвана вырванностью работ из контекста и провокациями Алана Мамиева, который на своих страницах в социальных сетях призвал "дать по рукам этим негодяям", считает Кабисова: "Перформанс и рисунок, вызвавший критику, это не непонимание и не культивирование прошлого. Это просто вырванные из контекста картинки, которые разместили с соответствующими комментариями одиозные личности в одиозных пабликах. Разогнали эту волну, а те, кто к ней подключились, не были ни на перфомансе, ни на выставке, не посмотрели произведения, не знают названия, предыстории. Они даже не захотели узнать, о чем это. Если бы эти люди, которые писали комментарии и пришли агрессивные на выставку, хотя бы один вопрос себе задали, загуглили бы кто такой Сергей Катран и что значат его перформансы, загуглили бы кто такой Ростан Тавасиев и что значат его картины, то не было бы подобного. Проблема в том, что люди не думают своей головой, им лень что-то узнать и только потом сформировать свое мнение".

Блогер "Кавказского узла" Алан Цхурбаев приводит комментарий Ростана Тавасиева по поводу его рисунка, вызвавшего недовольство Мамиева. "Что изображено на этом рисунке. Злодеи празднуют победу над главным героем фантастического романа, не зная, что он еще жив и совсем скоро победит и с помощью своих верных друзей освободит прекрасную девушку из плена. Эти злодеи одинаковые человекообразные андроиды. Мне очень больно и искренне жаль, что мой рисунок используется чтобы расстроить людей. Это обман - выдавать его за изображение традиционного осетинского застолья", - цитирует блогер Тавасиева в своем посте "Тавасиев: "выдавать мой рисунок за изображение традиционного осетинского застолья - это обман"".

Владикавказ всегда был открыт новому и прогрессивному, однако подбирать работы для экспозиции нужно с учетом ментальности местных жителей, отметил председатель правления Национального историко-этнографического общества Алании "Уасамонга", кандидат политических наук Марат Цагараев.

"Четырнадцатая "Аланика", безусловно, привлекла к себе внимание и вызвала массу эмоций, в том числе и негативных. Бурные обсуждения получили проекты художников Ростана Тавасиева (Иллюстрации из ненаписанного фантастического произведения) и Евгения Уманского ("Камни мои отцы"). Непонятым (мягко говоря) для осетинской публики оказался парковый перфоманс Сергея Катрана. Я, как и многие обыватели, воспринимаю искусство через призму своих знаний и эмоций - интуитивно, по принципу нравится-не нравится, понятно-не понятно. Не вижу ничего предосудительного в том, что целый ряд граждан, посчитавших, что их чувства и воззрения были задеты, выразили своё негативное отношение к увиденному как на страницах соцсетей, так и лично придя к организаторам фестиваля, потребовав объяснений. Надо отметить, что эти действия носили вполне цивилизованный и закономерный характер. Команду фестиваля же хочу попросить подбирать экспозиционный материал с учетом ментальности местных жителей, уважая традиции и религиозные воззрения населения Осетии. Важно понимать, что людям, пережившим за короткое время множество бед и трагедий (в их числе Беслан), разрозненные фрагменты фарфоровых кукол в виде оторванных рук, ног, голов, лежащих в рисованной крови, могут быть восприняты неоднозначно. Нужно понимать, что любые вольные интерпретации осетинских традиций и верований, несомненно, будут восприниматься в штыки", - указал он.

Захват заложников в школе №1 города Беслана в Северной Осетии, совершенный террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки к началу учебного года, стал одним из самых страшных терактов в России. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в здании школы более 1100 заложников, преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в минимальных естественных потребностях. В результате захвата заложников и спонтанной операции по их освобождению погибли 334 человека. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

Избежать подобных конфликтов можно, наладив коммуникацию между зрителями и учреждениями культуры, отметил Антон Вальковский. "Очень соблазнительным кажется обвинить зрителей ("они неграмотные", "они ничего не понимают"), либо обвинить культурные учреждения ("это осквернение", "это мракобесие"). Но мы должны всегда помнить, что большая часть работы культурного менеджера и зрителя — это договор. Со стороны зрителя — договор совершить работу и усилие над собой, вникать и изучать, на что ему предлагают смотреть. Если ресурса и времени на это не существует, то "фастфудный" способ восприятия контента лучше подойдет для Instagram или фильма о супергероях. А со стороны учреждения культуры — работа над медиацией и трансляцией смыслов: соучастный подход в социокультурном проектировании и менеджменте, вовлечение зрителей в проектирование и реализацию культурного продукта, обеспечение его необходимым комментарием (тексты, видеоролики, экскурсии), а также организация обратной связи. Умение слушать друг друга — это наша первоочередная задача, и самая главная компетенция. Не только на выставках, но и в повседневной жизни в сложных условиях нашего региона", - подчеркнул он.

Только образование поможет расширить границы мировоззрения и поможет избегать конфликтов, считает Анна Кабисова. "В целом современное искусство не понятно не только на Кавказе. Думаю, его больше понимают в мегаполисах, например, в Москве, где с 90-х годов развивается современное искусство, проходят выставки, есть множество галерей. В остальной России все не так продвинуто и есть неприятие и непонимание. Нужно давать людям образование, чаще устраивать выставки современного искусства - и привозные, и местные. Нужны лекции, нужны более расширенные программы для художественных вузов, факультетов и школ, тогда все изменится", - сказала она.