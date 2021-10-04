Ахмед и Омаргаджи Джамалудиновы. Скриншот сообщения канала "Дагестан реалии" https://www.instagram.com/p/CUkjq5Zo_oz/

04 октября 2021, 12:25

Полиция назвала инсценировкой исчезновение помощника прокурора Махачкалы

Помощник прокурора Махачкалы Ахмед Джамалудинов и его отец, которые перестали выходить на связь 2 октября, были укрыты сотрудниками уголовного розыска в связи с информацией о готовящемся убийстве Джамалудиновых, сообщило МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября МВД Дагестана сообщило о поисках помощника прокурора Махачкалы Ахмеда Джамалудинова и его 60-летнего отца Омаргаджи Джамалудинова, которые 2 октября выехали из дома на автомобиле и перестали выходить на связь.

Исчезновение Джамалудиновых было инсценировкой, сообщила сегодня пресс-служба МВД Дагестана. "Как стало известно, "исчезновение" двух мужчин было не случайным. По итогам уже завершенной спецоперации, организованной и проведенной сотрудниками управления уголовного розыска МВД по РД, мужчины были умышленно укрыты оперативниками уголовного розыска республиканского МВД с целью сохранения им жизней!" – говорится в публикации на странице министерства в Instagram.

Ведомство пояснило, что оперативники получили информацию о готовящемся убийстве обоих мужчин. "Благодаря действиям полицейских преступление предотвращено, а жизни мужчин вне опасности! Для задержания злоумышленников: заказчика и исполнителей, сотрудники УУР МВД по РД инсценировали их "исчезновение", после чего задержали всех участников спланированного преступления", – говорится в сообщении.

Примечание:

"Родственники указали на нестыковки в деле трех жителей Дербента", "Опознано тело пятого погибшего при сходе селя в Дагестане", "Правозащитники озвучили детали похищения махачкалинца Абакарова".

Автор: "Кавказский узел"

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