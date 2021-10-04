Полиция назвала инсценировкой исчезновение помощника прокурора Махачкалы

04 октября 2021, 12:25

Помощник прокурора Махачкалы Ахмед Джамалудинов и его отец, которые перестали выходить на связь 2 октября, были укрыты сотрудниками уголовного розыска в связи с информацией о готовящемся убийстве Джамалудиновых, сообщило МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября МВД Дагестана сообщило о поисках помощника прокурора Махачкалы Ахмеда Джамалудинова и его 60-летнего отца Омаргаджи Джамалудинова, которые 2 октября выехали из дома на автомобиле и перестали выходить на связь.

Исчезновение Джамалудиновых было инсценировкой, сообщила сегодня пресс-служба МВД Дагестана. "Как стало известно, "исчезновение" двух мужчин было не случайным. По итогам уже завершенной спецоперации, организованной и проведенной сотрудниками управления уголовного розыска МВД по РД, мужчины были умышленно укрыты оперативниками уголовного розыска республиканского МВД с целью сохранения им жизней!" – говорится в публикации на странице министерства в Instagram.

Ведомство пояснило, что оперативники получили информацию о готовящемся убийстве обоих мужчин. "Благодаря действиям полицейских преступление предотвращено, а жизни мужчин вне опасности! Для задержания злоумышленников: заказчика и исполнителей, сотрудники УУР МВД по РД инсценировали их "исчезновение", после чего задержали всех участников спланированного преступления", – говорится в сообщении.