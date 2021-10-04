04 октября 2021, 02:10

Помощник прокурора вместе со своим отцом пропал в Дагестане

Ахмед и Омаргаджи Джамалудиновы уехали из дома в Махачкале 2 октября и не выходят на связь. 

Правоохранительные органы ведут поиски пропавшего помощника прокурора и его отца, которые выехали из дома и не вернулись.

"Пропали двое жителей Махачкалы - 60-летний Омаргаджи Джамалудинов и его 29-летний сын Ахмед Джамалудинов, которые 2 октября выехали из дома на автомобиле Lexus LX570 белого цвета и по настоящее время не вернулись. На связь не выходят", - сообщила 3 октября пресс-служба МВД Дагестана на своей странице в Instagram.

Ахмед Джамалудинов является помощником прокурора Махачкалы, информировал ТАСС.

Как писал "Кавказский узел",  махачкалинец Тимурлан Абакаров не выходил на связь несколько дней, а на его странице в соцсети появлялись экстремистские публикации. Родственники подали в полицию заявление о похищении. 31 июля выяснилось, что Абакаров задержан по подозрению в незаконном хранении оружия. 

Примечание:

"Родственники указали на нестыковки в деле трех жителей Дербента", "Правозащитники озвучили детали похищения махачкалинца Абакарова", "Опознано тело пятого погибшего при сходе селя в Дагестане".

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Автор: "Кавказский узел"

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