Помощник прокурора вместе со своим отцом пропал в Дагестане

04 октября 2021, 02:10

Ахмед и Омаргаджи Джамалудиновы уехали из дома в Махачкале 2 октября и не выходят на связь.

Правоохранительные органы ведут поиски пропавшего помощника прокурора и его отца, которые выехали из дома и не вернулись.

"Пропали двое жителей Махачкалы - 60-летний Омаргаджи Джамалудинов и его 29-летний сын Ахмед Джамалудинов, которые 2 октября выехали из дома на автомобиле Lexus LX570 белого цвета и по настоящее время не вернулись. На связь не выходят", - сообщила 3 октября пресс-служба МВД Дагестана на своей странице в Instagram.

Ахмед Джамалудинов является помощником прокурора Махачкалы, информировал ТАСС.

Как писал "Кавказский узел", махачкалинец Тимурлан Абакаров не выходил на связь несколько дней, а на его странице в соцсети появлялись экстремистские публикации. Родственники подали в полицию заявление о похищении. 31 июля выяснилось, что Абакаров задержан по подозрению в незаконном хранении оружия.