Пропавший житель Махачкалы найден в СИЗО

31 июля 2021, 13:09

Житель Махачкалы Тимурлан Абакаров, родственники которого обратились в полицию с заявлением об его похищении, найден в полицейском участке. Он заподозрен в незаконном хранении оружия, сообщил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", махачкалинец Тимурлан Абакаров исчез и с 28 июля не выходит на связь, а на его странице в соцсети появляются экстремистские публикации. Силовики фабрикуют уголовное дело против Абакарова, предположили его родные. Они подали в полицию заявление о похищении и наняли адвоката. В МВД заявили, что среди задержанных Абакаров не значится. Силовики до исчезновения Тимурлана Абакарова добивались от него показаний против незнакомого ему человека, рассказали родственники махачкалинца правозащитникам.

Родственница Абакарова предположила, что ее брат состоял на профилактическом учете. Это, по ее мнению, связано с тем, что хороший знакомый Абакарова в 2019 году уехал в Сирию и присоединился к боевикам. Еще месяц после отъезда он продолжал общаться с Абакаровым, звал его в Сирию, но брат не разделял его идей и не собирался этого делать, подчеркнула она. Вскоре Амин погиб. Абакарову периодически звонили полицейские, вызывали в Ленинский отдел полиции Махачкалы, брали объяснительные, добавила родственница Абакарова.

Тимурлан Абакаров находится в отделе полиции по Ленинскому району Махачкалы. Его местонахождение удалось установить в ночь на 31 июля, сообщил адвокат Исрафил Гададов. "К нему применили силу, в том числе электрический ток. В своих показаниях он подробно рассказал об этом, а также где и когда его похитили. Найденное при нем оружие, по словам Абакарова, ему не принадлежит", – рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В отношении Абакарова возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") и статье 222.1 УК РФ ("Незаконный оборот взрывчатых веществ"), пояснил Гададов.

Статья 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия" предусматривает до 15 лет лишения свободы. Статья 222.1 УК РФ "Незаконный оборот взрывчатых веществ" предусматривает до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, Тимурлан Абакаров был задержан примерно в 22 часа мск 28 июля силовикиотрудниками полиции и ФСБ на по улице Примакова. Проводившие личный досмотр сотрудники обнаружили при нем револьвер с патронами и ручную гранату. В ходе допроса следователем подозреваемого в присутствии адвоката, он заявил, что его остановили неизвестные люди примерно в 14.30 мск по улице Хивская, они схватили его и посадили в машину. В машине на него посыпалась нецензурная брань, наносились удары, ему заклеили глаза картонкой и скотчем и отвезли в неизвестное помещение. Согласно показаниям Абакарова, с которым удалось ознакомиться корреспонденту "Кавказского узла", Абакарова начали спрашивать про некого Амина, о котором ему ничего не было известно.

"Я ответил, что не знаю его и не понимаю, о чем мне говорят. Затем неизвестные люди подсоединили к моим рукам и ногам провода и начали бить током", – сказано в документе.

Примерно в 22 часа мск Абакарова отвезли на улицу Примакова, перед выходом из машины ему за пояс засунули оружие, а в рюкзак положили гранату. "При этом мне пригрозили, чтобы я признался в том, что пистолет и граната принадлежат мне", – указал подозреваемый. После этого, по его словам, все было оформлено так, как будто его задержали с этим оружием и доставили в отдел полиции. "В отделе я был опрошен. Мне дали заранее набранный протокол, который я подписал, не прочитав. Я был водворен в камеру", – пояснил следователям Абакаров.

Отвечая на вопрос адвоката, подозреваемый пояснил, что телефон у него забрали сразу же после задержания и от него потребовали пароль, чтобы разблокировать его.

Защита Абакарова попросила о проведении расследования версии подброса оружия и применении насилия Абакарову, а также назначении судебно-медицинской экспертизы по поводу получения задержанным ссадин.

МВД Дагестана еще в 2017 году заявило о прекращении практики профучета, однако, по данным "Мемориала"*, силовики просто стали менее навязчиво контролировать тех, кого считают склонным к экстремизму. В конце июля в Правозащитный центр обратился житель Каспийска, который узнал, что его поставили на профучет. Он опасается, что это может негативно повлиять на его работу, и считает, что нарушаются его права и свободы. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Профучет в МВД РФ".

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"**, "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"**.

* – организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** – ИГ, ИГИЛ - "Исламское государство", организация признана в России экстремистской и запрещена решением суда.