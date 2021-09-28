Мэрия Геленджика сообщила о ликвидации разлива нефти в Черном море

28 сентября 2021, 16:11

Разлив нефтепродуктов в Черном море около села Кабардинки устранен, сообщила мэрия Геленджика.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что Южная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств появления нефтяного пятна в Черном море около Геленджика. Мэрия Геленджика исключила версию об утечке нефти с сухогруза из Новороссийского порта. "Владелец сухогруза опроверг домыслы об утечке нефтепродуктов. В акватории Новороссийского порта разлива нефтепродуктов также не зафиксировано", - сообщили власти города.

О нефтяном пятне стало известно после публикаций в соцсетях. В частности, видео об этом было размещено 27 сентября в Instagram-паблике gelendzhikcity. На кадрах ролика три пожилые женщины демонстрируют следы загрязнений на коже и в волосах. По их словам, при заплыве в Черном море они попали в нефтепродукты.

Нефтяное пятно в Черном море около села Кабардинки ликвидировано, сообщила пресс-служба администрации Геленджика. В качестве доказательства мэрия предоставила фрагмент документа, направленного начальнику отдела транспорта, промышленности, связи и экологии Максиму Полуничеву, информирует сегодня "Югополис".

Издание опубликовало фотокопию документа, в котором говорится, что нефтяное пятно обнаружил начальник пляжа "Жемчужина моря" А.Чеботарев 26 сентября. Размер загрязнения составил 2,5 на 12 метров. На место прибыли сотрудники "Морспасслужбы" и ликвидировали пятно при помощи сорбента.

Вчера, 27 сентября, место происшествия обследовали специалисты службы морского порта Новороссийска и новых пятен не обнаружили, говорится в публикации.

Информации о причине разлива нефтепродуктов в акватории Кабардинки до сих пор нет, уточнило издание.

О разливе нефтепродуктов сообщили спортсменки, участницы соревнований по плаванию на открытой воде Swimcup, которые проводились в Кабардинке 25-26 сентября, информирует сегодня "Коммерсант".