Женщина демонстрирует следы загрязнений на коже и в волосах. Кадр видео канала gelendzhikcity https://www.instagram.com/p/CUUrP1NKTUU/

28 сентября 2021, 11:50

Прокуратура отреагировала на сообщения о пятне нефти в море под Геленджиком

Прокуратура начала проверку после сообщений в соцсетях о нефтяном пятне в акватории Черного моря около Геленджика. Местные власти исключили версию об утечке нефти с сухогруза, а пользователи Instagram потребовали найти и наказать виновных.

Мэрия исключила версию об утечке нефти с сухогруза

О проверке по поводу нефтяного пятна в Черном море около Геленджика сообщила Южная транспортная прокуратура. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы ведомства.

Нефтяное пятно в море было обнаружено в Цемесской бухте, которая относится к зоне деятельности Новороссийского порта, привело также агентство информацию информированного источника.

При этом в мэрии Геленджика заявили, что распространенная ранее информация о том, что пятно в Черном море образовалось после утечки с сухогруза, не соответствует действительности. "Владелец сухогруза опроверг домыслы об утечке нефтепродуктов. В акватории Новороссийского порта разлива нефтепродуктов также не зафиксировано. Капитан порта города Новороссийска совместно с природоохранными ведомствами проводит проверку данного обращения", – привело агентство слова сотрудника пресс-службы мэрии.

Пользователи Instagram упрекнули власти в равнодушии

О нефтяном пятне в Черном море около Геленджика стало известно после публикаций в соцсетях. В частности, запись об этом была 27 сентября размещена в Instagram-паблике gelendzhikcity. На кадрах ролика показаны три пожилые женщины, которые демонстрируют следы загрязнений на коже и в волосах. По их словам, при заплыве в Черном море они попали в нефтепродукты. "Я даже не знаю, насколько это опасно для птиц и животных, которые в воде", – заявила одна из героинь ролика. "Мне кажется, мы еще и наглотались немного", – сказала другая женщина.

К 11.50 мск 28 сентября эта запись в Instagram-паблике gelendzhikcity, на который подписаны около 59,1 тысячи пользователей, набрала 13,2 тысячи просмотров и 53 комментария. Большинство их авторов потребовали наказать виновных в разливе нефти.

"Почему не бьют тревогу? Как это можно оставить без наказанным?" – задался вопросами пользователь miiiya.muuuur. "Какой кошмар творится в мире и море, и никто не будет наказан как всегда", – считает nastasi.lash.

"Куда власти и полиция смотрят! Надо принимать жесткие меры. Они море и животных просто убивают", – заявила krivosheeva2901. "Это жирный минус нашей администрации", – подчеркнул master_ok123.

"А потом удивляются, почему на наши юга не едут. Да потому что сервиса нет, море грязное, цены завышенные", – написал evgeny052. "Сюда и так ехать не хотят, то цены, то море, то еще что-то. Еще и на людей все валят, как всегда", – возмутился пользователь hunter_snyper.

Примечание:

"Оппозиционеры не согласились с данными сочинского избиркома об итогах выборов", "Итоги выборов в Госдуму в регионах ЮФО показали доминирование "Единой России", "Кандидаты в Госдуму назвали непрозрачными выборы в Ростове-на-Дону".

Автор: "Кавказский узел"

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