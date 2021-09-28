Кассационный суд встал на сторону астраханского студента Мочалова

28 сентября 2021, 02:12

Решение астраханского суда, признавшего законным отчисление Александра Мочалова из Астраханского государственного университета за участие в акции в поддержку Навального*, отменено Четвертым кассационным судом общей юрисдикции в Краснодаре и отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как писал "Кавказский узел", районный суд Астрахани признал законным отчисление. Потом Астраханский областной суд утвердил это решение. Кроме Мочалова, из АГУ после митингов были отчислены еще две студентки, в том числе активистка Вера Иноземцева, по которой суды приняли аналогичные решения.

Иноземцева и Мочалов были отчислены после того, как 23 января в Астрахани состоялось двухчасовое шествие в поддержку Навального. Оно не встретило противодействия силовиков, но уже после акции в городе прошли задержания. За отчисленных вступились астраханские политики Олег Шеин и Михаил Долиев, а блогер Илья Варламов назвал действия руководства вуза "политическими репрессиями". Ректор Константин Маркелов пояснил, что вынужден был отчислить студентов, поскольку они совершили правонарушение.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отменил решение Ленинского районного суда Астрахани, который в марте признал законным отчисление из Астраханского государственного университета студента Александра Мочалова. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщил 27 сентября корреспонденту "Кавказского узла" представляющий интересы Мочалова юрист Ярослав Павлюков.

Ни Мочалов, ни Павлюков на заседании не присутствовали. "Мы узнали о том, что будет заседание, за пару дней до него. Просили отложить, но безрезультатно. Поэтому приехать не получилось", - пояснил Павлюков.

"Решение, конечно, неожиданное. Но надежда, что суд другого региона все-таки примет справедливое решение, оправдалась", - добавил он. От остальных комментариев Павлюков отказался до тех пор, пока не получит определение суда на руки.

"Конечно, я очень рад. Для меня это было неожиданностью. Хотя Ярослав говорил, что в кассации что-то может решиться, но я даже не думал об этом. Я думал, что там (в Краснодаре) подтвердят решение, которое вынесли астраханские суды", - сказал Александр Мочалов корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что само заседание было на прошлой неделе, но, так как ни его, ни его представителя на нем не было, он следил за сайтом суда - и узнал о решении 27 сентября и сообщил о нем Павлюкову. "Я пока не понимаю, что это означает, как к этому относиться. Не вынесет ли Ленинский районный суд решение не в мою пользу повторно, и всё придется повторять? Посмотрим", - заключил собеседник.

Рассмотрение кассационной жалобы второй студентки, которая решила бороться за свои права через суд, Веры Иноземцевой, состоится только в январе 2022 года, уточнил Павлюков, который является и ее представителем в суде.