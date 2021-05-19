Суд подтвердил законность отчисления Веры Иноземцевой из вуза в Астрахани

19 мая 2021, 21:44

Астраханский областной суд отказался удовлетворить жалобу Веры Иноземцевой, требовавшей признать незаконным ее отчисление из вуза после акции в поддержку Навального. Истица заявила, что обжалует это решение.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля Вера Иноземцева и Александр Мочалов подали иски в Ленинский райсуд Астрахани, требуя восстановить их в Астраханском госуниверситете. В исках они заявили, что руководство вуза не указало, какие конкретно правила были нарушены участием в акции в поддержку Навального, а решение об отчислении приняло, не взяв объяснительных. 18 марта Ленинский райсуд не удовлетворил иск Иноземцевой, она сочла это решение несправедливым. Перед заседанием напротив здания суда активистка Елена Байбекова провела пикет в поддержку отчисленных студентов.

Иноземцева и Мочалов были отчислены после того, как 23 января в Астрахани состоялось двухчасовое шествие в поддержку Навального. Оно не встретило противодействия силовиков, но уже после акции в городе прошли задержания. За отчисленных вступились астраханские политики Олег Шеин и Михаил Долиев, а блогер Илья Варламов назвал действия руководства вуза "политическими репрессиями". Ректор Константин Маркелов пояснил, что вынужден был отчислить студентов, поскольку они совершили правонарушение.

На рассмотрении апелляционной жалобы Иноземцевой в Астраханском областном суде присутствовали сама истица, представитель АГУ - начальник юридического отдела университета Георгий Авличев, а также пятеро слушателей, в том числе корреспондент "Кавказского узла". Заседание длилось чуть больше получаса.

Вера Иноземцева указала, что после рассмотрения дела в суде первой инстанции остались невыясненными некоторые вопросы. "Университет явно превысил свои полномочия и вышел за рамки своей компетенции. Закон "Об образовании" ограничивает образовательные организации в вопросе издания локальных нормативных актов. Там сказано, что локальные нормативные акты должны касаться вопросов организации и осуществления образовательной деятельности, иного не указано. Каким образом митинги или какая-либо другая активность студента во внеучебное время, вне стен университета связана с образовательной деятельностью, осталось непонятным", - сказала она.

В правилах внутреннего распорядка говорится о том, что нельзя допускать нарушения общественного порядка, но при этом ни в правилах, ни в каких-либо других документах университета не объясняется, что такое общественный порядок и где он не должен нарушаться, отметила Иноземцева. "Мои действия к нарушению правил внутреннего распорядка университета никакого отношения не имели", - добавила истица.

"Я была на мероприятии, но у меня не было никаких плакатов, я не выкрикивала лозунгов. Когда я пыталась оспорить свой штраф по административному делу... там было видно, что ничего противоправного я не делала. Я не участвовала в митинге, целью моего нахождения на площади Ленина 23 января было понаблюдать, что там будет происходить, потому что это важное политическое событие, а я училась на политолога", - подчеркнула Иноземцева.

27 января Кировский районный суд Астрахани признал ее виновной по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения собрания, митинга), и назначил ей 10 тысяч рублей штрафа.

По словам истицы, процедура отчисления была проведена с нарушениями. В частности, решение об отчислении было принято еще до вступления в силу решения суда о правонарушении по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ и штрафе. Кроме того, решение об отчислении было принято стремительно и без подробного рассмотрения всех обстоятельств дела, указала Иноземцева в суде.

Она отметила, что при отчислении не были учтены такие факторы, как отличная учеба, активное участие в студенческой жизни и положительные характеристики, и никакие иные меры дисциплинарного взыскания, более легкие (замечание, выговор) вообще не рассматривались, хотя они предусмотрены, подчеркнула Иноземцева.

"Даже если бы я участвовала в митинге, само участие не преследуется по закону. Да, есть ч.5 ст.20.2 КоАП, где сказано о нарушении участником правил проведения мероприятия. И в законе о митингах и демонстрациях (федеральный закон №54) есть четкий список того, что является нарушением правил проведения мероприятия, и ничего из этого я не делала. А ответчик в суде первой инстанции четко сформулировал: "Мы вас отчислили за участие в митинге", - заключила истица.

"Все доводы, которые приводит истец, судом первой инстанции были рассмотрены, им была дана соответствующая оценка. Хочу сказать, что нужно отнестись критически к тому, что сейчас изложила истица. Мы считаем, что решение суда законное и обоснованное, никаких нарушений университет не допустил, мы просим вас оставить исковую жалобу без удовлетворения", - заявил на заседании начальник юридического отдела АГУ Георгий Авличев. Он рассказал, что процедура отчисления Иноземцевой длилась гораздо дольше, чем утверждает она. "Работа началась за три дня до беседы с истицей", - добавил Авличев.

"Правилами запрещено нарушение общественного порядка, в том числе есть общая формулировка о том, что студент должен являться образцом настоящего гражданина, соблюдать законодательство Российской Федерации", - сказал представитель ответчика. Он отметил, что решение об отчислении было принято после получения информации о том, что истица нарушила законодательство на митинге, также было решение Кировского районного суда о виновности Иноземцевой по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ", отметил Авличев.

Выслушав стороны, суд удалился в совещательную комнату. Минут через 10 участников и слушателей пригласили в зал заседания. Суд огласил решение: оставить решение Ленинского районного суда в силе, исковую жалобу Иноземцевой отклонить.

Активисты пришли в суд поддержать Иноземецву

"Решение областного суда меня не удивило... Я предполагала, что развитие событий будет именно таким. Мы сразу же были намерены идти дальше, вплоть до Верховного суда. Сейчас будем подавать кассационную жалобу", - сказала Иноземцева корреспонденту "Кавказского узла".

Одна из слушателей, активистка Елена Байбекова, после окончания судебного заседания вышла за территорию суда и провела одиночный пикет. В течение 15-20 минут она держала плакат с надписью о руководстве вуза.

"Я пришла поддержать Веру. Считаю, что происходящее - абсурд... Вера на процессе была очень убедительна, в отличие от ее оппонента, представителя АГУ", - сказала Байбекова корреспонденту "Кавказского узла".

На заседании суда также присутствовал студент АГУ Александр Мочалов. "Я пришел, чтобы поддержать Веру и чтобы посмотреть, что будет в областном суде, потому что мне тоже это предстоит (апелляция - Прим. "Кавказского узла"). Я согласен с Верой и не согласен с судом первой и второй инстанции", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Я был на первых заседаниях, вел даже прямую трансляцию с заседаний районного суда, и поэтому было делом чести прийти сюда и посмотреть (что будет). Я считаю, что студент не должен быть отчислен за участие в митингах либо за присутствие на митинге. Я не слышал, чтоб в России были такие факты... Отчислили студента, причем, студента-политолога, который мог прийти на мероприятие, просто для своей будущей профессии, чтоб понаблюдать за политическим действием. Политолог должен знать, что происходит в регионе", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" слушатель процесса, астраханец Александр Драчевский.

Молодой человек Илья также сказал, что пришел поддержать Веру. "Это резонансное событие, эта история стала известна в масштабах всей страны. Нигде больше студентов не исключали (за политическую активность). И это неправильно, когда студентов исключают из университета за выражение своей политической позиции. Я считаю, это притеснение. Вера ничего противозаконного не сделала, она на митинге просто ходила и смотрела, она же политолог", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что ходил на заседание суда и к Мочалову.

Иноземцева отметила, что студенты не проявили интереса к ее делу. "Мне очень приятна поддержка людей. Я ждала этого... Но какой-то студенческой солидарности не увидела, очень жаль", - прокомментировала она.

Астраханские СМИ также не проявили к ее делу интереса. "Я вижу по другим процессам, о которых много пишут наши СМИ, что туда журналисты приходят. А мое дело, получается, они проигнорировали.... Видимо, это какое-то редакторское задание, других объяснений у меня нет", - отметила Иноземцева.

Напомним, приказы об отчислении студентов были подписаны 29 января. В качестве оснований для отчисления указаны представление деканата факультета, протокол заседания объединенного совета обучающихся и протокол заседания педагогического объединения, писал "Коммерсант" 1 февраля 2021 года. Ранее пресс-служба вуза заявила ТАСС, что студентов отчислили за участие в несанкционированной акции 23 января, поскольку согласно внутреннему уставу вуза за административные нарушения полагается как раз исключение. "Тем не менее в правилах внутреннего распорядка обучающихся Астраханского университета указано, что исключить студента могут «за нарушение учебной дисциплины, в том числе при пропуске занятий без уважительных причин, за нарушение устава университета, настоящих правил, правил проживания в общежитии». В уставе вуза также нет пункта о мерах дисциплинарного воздействия в случае совершения студентом административного правонарушения", - пишет "Коммерсант".