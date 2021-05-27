Астраханский облсуд утвердил решение об отчислении Мочалова из вуза после акции за Навального

27 мая 2021, 02:58

Суд в Астрахани отказался поддержать активиста Александра Мочалова, требовавшего признать его отчисление из университета за участие в акции в поддержку Алексея Навального незаконным. Мочалов заявил, что продолжит добиваться восстановления в вузе.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля Вера Иноземцева и Александр Мочалов подали иски в Ленинский райсуд Астрахани, требуя восстановить их в Астраханском госуниверситете. В исках они заявили, что руководство вуза не указало, какие конкретно правила были нарушены участием в акции в поддержку Навального, а решение об отчислении приняло, не взяв объяснительных. 22 марта суд в Астрахани отказался удовлетворить иск Мочалова, бывший студент не согласился с решением суда.

Иноземцева и Мочалов были отчислены после того, как 23 января в Астрахани состоялось двухчасовое шествие в поддержку Навального. Оно не встретило противодействия силовиков, но уже после акции в городе прошли задержания. За отчисленных вступились астраханские политики Олег Шеин и Михаил Долиев, а блогер Илья Варламов назвал действия руководства вуза "политическими репрессиями". Ректор Константин Маркелов пояснил, что вынужден был отчислить студентов, поскольку они совершили правонарушение.

На заседании Астраханского областного суда 26 мая Александр Мочалов указал на все моменты, которые, по его мнению, не учел суд первой инстанции, передал корреспондент "Кавказского узла".

Процедура отчисления была проведена очень быстро, за день, чего было явно недостаточно, чтобы принять такое важное решение, сказал он. "В тот же день, когда у меня была профилактическая беседа (с руководством вуза), я увидел и приказ об отчислении. Причем, я не отказывался давать объяснительную. Есть доказательства: видеозапись, показания свидетелей о том, что я опаздывал в суд в этот день (29 января, когда руководство вуза проводило беседу с Мочаловым, в Кировском районном суде было назначено рассмотрение его административного дела по статье о нарушении порядка проведения митинга. - Прим. "Кавказского узла") и не мог сразу после профилактической беседы написать объяснительную. Я попросил написать ее в другой день. Но в этот же день вечером, после суда (29 января), увидел в интернете скриншот приказа о моем отчислении. И в этом приказе было написано, что я отказался дать объяснения", - сказал Мочалов. Он добавил, что, согласно правилам внутреннего распорядка университета, объяснительная должна быть дана в течение трех учебных дней после профилактической беседы.

Судья Любовь Костина спросила, почему Мочалов не написал объяснение в вуз по электронной почте вечером 29 января, почему не пришел и не попробовал дать объяснение в последующие дни. "Во-первых, (после заседания в Кировском суде) было уже нерабочее время, а, во-вторых, в этот же день, вечером, я увидел приказ о своем отчислении", - ответил активист.

"Ректор мог и изменить, и отменить свой приказ, прочитав ваше объяснение, почему вы это совершили", - сказала она. Мочалов вновь отметил, что на тот момент приказ об отчислении уже был выпущен и подписан, и подчеркнул, что от дачи объяснений он не отказывался.

"Вся процедура отчисления длилась с 12.00 мск до вечера, до окончания рабочего дня - до 17.00-18.00 мск", - сказал Мочалов. Он считает, что для отчисления студента нужно собрать несколько заседаний - студенческого совета и объединенного совета обучающихся. "Они были собраны, но на них одновременно рассматривались вопросы по трем студентам. Как можно в такое короткое время достаточно широко и подробно рассмотреть все эти три ситуации?" - спросил активист.

Мочалов подчеркнул, что был отчислен за нарушение правил внутреннего распорядка. "В том пункте правил внутреннего распорядка говорится о нарушении общественного порядка, а это определяется законом, факт нарушения общественного порядка устанавливает суд. А решение суда об административном наказании вступило в силу только 19 февраля. А до 29 января (день профилактической беседы и отчисления) еще даже суд не случился", - сказал он.

Акция, из-за которой его отчислили, "проходила не на территории университета, в каникулярное время, и совершенно не затрагивала репутацию университета".

После Мочалова выступил начальник юридического отдела Астраханского аграрного университета Георгий Авличев. "С доводами апелляционной жалобы Астраханский государственный университет не согласен. Мы считаем, что эти доводы уже были рассмотрены судом первой инстанции, им была дана надлежащая оценка, все юридические факты, имеющие значение для данного дела, были судом рассмотрены. Мы считаем, что оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется", - сказал он.

Решение об отчислении Мочалова готовилось не в течение одного дня, отметил Авличев. "Собирали информацию, получили характеристики, оценки, готовили заседание комиссии, провели профилактическую беседу, на которой (Мочалова) попросили представить объяснение, но он отказался", - сказал начальник юротдела.

Мочалов не предоставил объяснительную и позднее, до вступления приказа в силу 10 февраля, сказал Авличев. Он отметил, что процедура отчисления была проведена в соответствии с законом и попросил оставить решение Ленинского районного суда в силе.

После выступления Авличева Мочалов заявил устное ходатайство о допуске своего представителя Веры Иноземцевой (она выступала в этом качестве в Ленинском районном суде), которая также присутствовала в зале суда, но судья отказала, объяснив это тем, что рассмотрение дела по существу окончено.

18 марта Ленинский райсуд не удовлетворил иск Иноземцевой, которая требовала восстановить ее в Астраханском госуниверситете. 19 мая Астраханский областной суд утвердил это решение. Иноземцева сочла это решение несправедливым.

Затем суд удалился в совещательную комнату и за 10 минут вынес решение. Он постановил решение Ленинского райсуда оставить без изменения, апелляционную жалобу Александра Мочалова - без удовлетворения.

Мочалов указал на предвзятое отношение судьи

"Решение намерен обжаловать. Я не питал больших надежд, но всё же надеялся, что решение суда первой инстанции будет пересмотрено", - сказал Александр Мочалов корреспонденту "Кавказского узла" после заседания.

Он сообщил, что поведение судьи его "смутило", что она "задавала вопросы, не относящиеся к делу". "В самих правилах внутреннего распорядка (вуза) пункт, по которому меня отчислили, очень широкий. По сути, он дает вузу широкие полномочия для отчисления студентов. Таких понятий, как "образ настоящего гражданина" или "быть опрятным", не должно быть в нормативных актах, потому что они достаточно субъективны. Нельзя сказать, что этот человек опрятный, а этот - нет, этот имеет образ настоящего гражданина, а этот - не имеет", - добавил Мочалов.

По словам активиста, он работает. "Насчет обучения в других вузах буду думать. Учиться я еще планирую, но пока взял паузу", - сообщил он. Вопрос о его восстановлении через суд, тем не менее, имеет принципиальное значение, отметил Мочалов.

"Потому что это будет прецедент, который, возможно, не позволит допустить в дальнейшем такого же отчисления студентов по внеучебным мотивам. Но продолжать учиться в Астраханском госуниверситете желания нет", - сказал он.

"Я могла бы быть представителем Александра, но судья не дала такой возможности. Он пытался заявить устное ходатайство о допуске своего представителя, но судья сказала, что рассмотрение по существу окончено, ходатайства не принимаются. Поэтому я была слушательницей", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Вера Иноземцева.

"Судьи должны быть объективными и беспристрастными, а эта судья, очевидно, была на стороне ответчика [...] Отчитывать истца - это совершенно неприемлемо", - добавила она.

Иноземцева рассказала, что "в суде первой инстанции ответчик, не скрывая, говорил, что Александра отчислили за участие в митинге". "Это отчисление по политическим мотивам, политическая репрессия. Такое нельзя игнорировать - надо добиться восстановления по суду, чтобы была практика, что студентов отчислять нельзя (за взгляды)", - подчеркнула она.

По словам Иноземцевой, у нее нет желания учиться в этом университете. "Я заканчивала там бакалавриат, и у меня было теплое отношение к этому вузу. Но после того, что произошло в этом году, у меня совершенно не осталось никакого уважения к нему", - сказала она.

Активистка сказала, что пока хочет отдохнуть и решить, чего она хочет. "Мне нравятся разные направления деятельности, поэтому я пока просто присматриваюсь и выбираю, в каком направлении я хочу дальше работать и учиться", - пояснила она.

"Астраханский облсуд придерживался той же линии, что и первая инстанция. Вместо того, чтобы зафиксировать нарушения в процедуре отчисления, суд начал говорить Александру о том, что он мог в этот же день прийти и дать пояснения. Напомню, что все это происходило в каникулярное время, а пояснения можно дать в течение трех учебных дней. К тому же, приказ уже был издан, и решение было принято", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" московский юрист Ярослав Павлюков, составлявший апелляционные жалобы для отчисленных студентов.



Он рассказал, что в жалобе не отчисление Мочалова указано на противоречие закону локальных актов вуза, поскольку они ухудшают положение студентов. "Суд апелляционной инстанции не посчитал, что Ленинский районный суд неверно истолковал закон "Об образовании", и сконцентрировал свое внимание на квалификации вузом действий студентов [...] Объективность суда я ставлю под сомнение и считаю это дело политическим", - заявил Павлюков.



По словам юриста, как только будут получены судебные акты, он подаст жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре. "Возможно, нахождение суда в другом регионе будет иметь значение для справедливого решения суда", - заключил Павлюков.

"Кавказский узел" также писал, что 20 мая активисты Ярослав Савин и Елена Байбекова провели у Астраханского госуниверситета одиночные пикеты, напомнив об отчислении студентов после митинга в поддержку Навального. Студентов нельзя отчислять за политические взгляды, заявили опрошенные "Кавказским узлом" учащиеся астраханских вузов.