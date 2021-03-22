Суд признал законным отчисление Мочалова из вуза после акции за Навального

22 марта 2021, 18:15

Суд в Астрахани отказался удовлетворить иск Александра Мочалова, оспорившего отчисление из университета за участие в акции в поддержку Алексея Навального. Мочалов не согласился с решением суда.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля Вера Иноземцева и Александр Мочалов подали иски в Ленинский райсуд Астрахани, требуя восстановить их в Астраханском госуниверситете. В исках они заявили, что руководство вуза не указало, какие конкретно правила были нарушены участием в акции в поддержку Навального, а решение об отчислении приняло, не взяв объяснительных. 18 марта Ленинский райсуд не удовлетворил иск Иноземцевой. Она назвала решение суда несправедливым.

Иноземцева и Мочалов были отчислены после того, как 23 января в Астрахани состоялось двухчасовое шествие в поддержку Навального. Оно не встретило противодействия силовиков, но уже после акции в городе прошли задержания. За отчисленных вступились астраханские политики Олег Шеин и Михаил Долиев, а блогер Илья Варламов назвал действия руководства вуза "политическими репрессиями". Ректор Константин Маркелов пояснил, что вынужден был отчислить студентов, поскольку они совершили правонарушение.

Суд отказал Мочалову в иске о восстановлении в университете

На сегодняшнем заседании Ленинского районного суда Астрахани было принято решение по иску студента первого курса факультета педагогического образования, искусства, сервиса и культуры Александра Мочалова. Суд отказал молодому человеку в удовлетворении иска.

Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сам Мочалов, поскольку была оглашена лишь резолютивная часть, причины отказа пока остались неизвестны, и он подал просьбу об ознакомлении с полным текстом решения. Как подчеркнул Мочалов, в дальнейшем он намерен обжаловать постановление Ленинского суда.

Сегодняшнее заседание суда прошло в отсутствие представлявшего интересы Мочалова юриста Ярослава Павлюкова. Как рассказал Мочалов, судья допросил двух свидетелей - проректора по внеучебной и социальной работе Фариду Рекешеву и секретаря первичной профсоюзной организации университета, чтобы уточнить, как составлялись материалы с заседаний 29 января, когда были подписаны приказы об отчислении студентов.

По мнению Мочалова, то, что было названо «стенограммой заседания», ею не является. «Это просто написанный одинаковый текст. Секретарь первичной профсоюзной организации, выступавшая как свидетель, заявила примерно следующее: стенограмма - это не то, что было, а то, что нужно было записать», - пояснил Мочалов.

Приказы об отчислении студентов были подписаны 29 января. В качестве оснований для отчисления указаны представление деканата факультета, протокол заседания объединенного совета обучающихся и протокол заседания педагогического объединения, писал "Коммерсант" 1 февраля 2021 года.

В вузе сочли, что Мочалов нарушил Правила внутреннего распорядка обучающихся

В зачитанном на судебном заседании, состоявшемся 19 марта, отзыве на исковое заявление по отмене приказа об отчислении, с которым удалось ознакомиться «Кавказскому узлу», говорилось, что Мочалов и Иноземцева «приняли участие в несанкционированном митинге, чем нарушили Правила внутреннего распорядка обучающихся».

В отзыве отмечается, что перед митингом «деканатами Университета [были] приняты меры по доведению до студентов АГУ позиции о необходимости соблюдения закона и недопустимости организации несогласованных акций и участия в них». «АГУ исходил из того, что его студенты, уведомленные о незаконности организованных 23.01.2021 митингов, неправомерно приняли участие в них, тем самым умышленно нарушив установленный законом порядок участия в публичном мероприятии... , нарушили правила общественного поведения в общественном месте и, соответственно, нарушили пункт 2.4 Правил», - сказано в документе.

Мочалову были инкриминированы нарушения трех положений п. 2.4.: «не допускать нарушений общественного порядка, в том числе использования ненормативной лексики в высказываниях, произносимых в общественных местах и (или) размещенных в информационно-телекоммуникационных сетях; быть дисциплинированным и опрятным как в учебном заведении, так и в общественных местах, соблюдать дресс-код, в своем общественном облике и поведении быть образцом настоящего гражданина; не нарушать законодательство Российской Федерации и иные нормативные акты по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности».

Защита не согласна с тем, что локальные нормативные акты вуза касаются жизни студентов вне университетов

В отличие от Иноземцевой, которая безуспешно пыталась обжаловать исключение, профилактическую беседу с которой представители вуза вели через Zoom, с Мочаловым они говорили лично, сообщил 21 марта корреспонденту «Кавказского узла» представлявший интересы Мочалова юрист Ярослав Павлюков.

«Они встретились 29 января перед судом, где его должны были судить за участие в акции 23 января. От него потребовали написать объяснительную. Он сказал, что сейчас у него нет на это времени из-за суда, но он может написать после суда. При этом представители университета в отзыве на исковое заявление изобразили дело так, как будто он в принципе отказался писать письменное объяснение, а начальник юридического отдела АГУ Георгий Авличев, представлявший университет, заявил, что мой подзащитный пытался вырвать у них акт, в котором они написали, что он отказался от дачи письменных объяснений. Александр заявлял, что он в принципе не отказывался, и просил протокол беседы, а лист пытались вырвать у него, когда он хотел изложить эти требования письменно. Ему даже удалось заснять эту сцену на видео, и мы приложили этот ролик к материалам дела. В результате в тот же день был издан приказ об отчислении с 10 февраля (до 7-8 февраля у него были каникулы)».

Как подчеркнул Павлюков, позиция защиты состояла в том, что упоминаемые представителями вуза пункты Правил внутреннего распорядка обучающихся дают слишком расплывчатые определения, которые могут быть субъективно истолкованы.

«Мы подали ходатайство об отмене этих решений. Закон об образовании постановляет, что локальные нормативные акты вузов не могут ухудшать положение студентов, и должны касаться лишь учебной деятельности, а не жизни студентов вне университетов. Кроме того, Мочалов уже получил административное наказание от суда, а ректор - не судья, чтобы устанавливать соразмерность наказания за поступок, совершенный вне стен вуза», - отметил юрист.

Подозрение у него вызвали и протоколы заседания Объединенного совета обучающихся и первичной профсоюзной организации, прошедших 29 января, и поддержавших исключение. «Хотя там разные списки присутствующих, но сами протоколы сделаны как будто под копирку, с одинаковыми характеристиками студентов и высказываниями выступающих», - отметил Павлюков, предположив, что возможно, было единое заседание, которое потом «расписали» по протоколам, а «возможно, людей даже просто собрали чтобы поставить подписи».

На суде 19 марта, по словам Павлюкова, присутствовало 7-8 человек, включая студентов АГУ. Также, по словам Павлюкова, один из активистов вел трансляцию суда на своей странице в «Фейсбуке».

Из выступлений на том же заседании суда 19 марта Александру Мочалову запомнились слова декана факультета педагогического образования, искусства, сервиса и культуры Галины Палаткиной. «Она заявила, что я каким-то образом оскорбил ее, хотя я даже не знаю, что могло ее оскорбить. Зато она сказала, что некоторые мои личные качества, по ее мнению, не соответствуют личным качествам педагога», - рассказал Мочалов корреспонденту «Кавказского узла» 21 марта.

Тогда же он подчеркнул, что его поддерживают родные, друзья, а также однокурсники: «Они пишут мне, интересуются, как обстоят дела. Хотят, чтобы я вернулся к учебе».

Часть вузов регламентирует участие студентов в несогласованных политических акциях

Уставы вузов очень разнообразны относительно участия студентов в политических акциях, отмечает юрист профсоюза «Университетская солидарность» Юрий Варламов.

«Это зависит от конкретного вуза. Есть вузы, где это прямо запрещено. В некоторых вузах это выражено гораздо более расплывчато, их можно трактовать по-разному, и там исключенные студенты могут попытаться оспорить свое исключение в судах. Кроме того, есть третья группа, где это вообще не упоминается», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Юрий Варламов.