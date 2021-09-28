Подача света в дома жителей трех районов Дагестана возобновлена

28 сентября 2021, 00:47

Энергетики восстановили нарушенное из-за схода селей энергоснабжение в Шамильском, Тляратинском и Цумадинском районах Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября без света остались 64 тысячи человек в трех районах Дагестана, где после ливней также было прервано движение по автотрассам. Днем 27 сентября энергетики сообщили, что подача электроэнергии восстановлена жителям части населенных пунктов в горных районах Дагестана, но без света остаются еще 80 сел. Автомобильное сообщение нарушено в Цунтинском районе, проинформировало сегодня МЧС Дагестана.

Аварийно-восстановительные работы на электросетях, которые были повреждены после схода селевого потока, завершены, сообщили 27 сентября "Россети-Северный Кавказ" на своем сайте.

Подача света в дома жителей Шамильского, Тляратинского и Цумадинского районов возобновлена, отмечается в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 28 сентября в Агвали (административный центр Цумадинского района) температура воздуха составит + 12 градусов, ожидается слабый дождь, скорость ветра – до двух метров в секунду. В Хебде (административный центр Шамильского района) температура днем 28 сентбря составит +10 градусов, ожидается слабый дождь, скорость ветра составит два метра в секунду. В Тлярате (административный центр Тляратинского района) днем 28 сентября ожидается слабый дождь при температуре +10 градусов, скорость ветра составит два местра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.