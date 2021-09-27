Жители 80 сел в Дагестане остаются без электричества

27 сентября 2021, 16:44

Подача электроэнергии восстановлена жителям части населенных пунктов в горных районах Дагестана, но без света остаются еще 80 сел. Автомобильное сообщение нарушено в Цунтинском районе, проинформировало сегодня МЧС Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября без света остались 64 тысячи человек в трех районах Дагестана, где после ливней прервано также движение по автотрассам. Восстановление энергоснабжения в пострадавших от непогоды селах в Дагестане ожидается только к вечеру 28 сентября, часть дорог в пострадавших районах открыта для движения по временной схеме.

Подача электроэнергии восстановлена в части оставшихся без электричества населенных пунктах Дагестана, сообщило сегодня МЧС России. "В Дагестане восстановлено энергоснабжение в 57 населенных пунктах, восстановлено автомобильное сообщение с 26 населенными пунктами, организовано жизнеобеспечение населения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным республиканского управления МЧС России, без света остаются 80 населенных пунктов, в которых проживает свыше 30 тысяч человек. В Цунтинском районе света нет в 46 населенных пунктах, в которых проживают 12 700 человек, 4867 из них - дети, в том числе в 43 школах, 14 детских садах, 28 медучреждениях. На Бежтинском участке без электричества остаются 7328 человек, в том числе 1833 ребенка, проживающие в девяти селах. Электроэнергии нет в девяти школах, двух детских садах, девяти лечебных учреждениях. В Тляратинском районе подача электроэнергии не производится в 17 населенных пунктов, где проживают 7868 человек, в том числе 2175 детей. В этих селах насчитывается 17 школ, 15 детских садов и семь медучреждений. В Шамильском районе света нет в восьми селах, в которых живут 2594 человека, в том числе 398 детей. Также без света остаются пять школ, пять детсадов и одно лечебное учреждение, сообщило сегодня МЧС по Дагестану.

Восстановительные работы продолжаются. Заменены поврежденные опоры линии электропередачи, ведется монтаж проводов. К ночи запланировано провести подключение электроэнергии, проинформировало республиканское МЧС. "Если замыкание на линии не произойдет, то все потребители будут запитаны", - пишет ведомство на своем сайте.

Без автомобильного сообщения остаются жители Цунтинского района, проинформировали спасатели.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Кидеро (административный центр Цунтинского района) температура воздуха составит -2 градуса, ожидается переменная облачность, скорость ветра – до одного метра в секунду. В Хебде (административный центр Шамильского района) температура ночью составит -1 градус, осадков не ожидается, скорость ветра составит один метр в секунду. В Тлярате (административный центр Тляратинского района) в ночь на 28 сентября ожидается ясная погода при температуре +3 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.