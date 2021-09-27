27 сентября 2021, 22:26

Житель Дагестана осужден по делу о финансировании боевиков

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к девяти с половиной годам колонии жителя Дагестана Уллубия Агаева, признав его виновным в финансировании сирийских боевиков. Агаев вину не признал.

По версии следствия, в 2017 и в 2018 году в Избербаше и в Москве путем банковских переводов Агаев предоставил участникам международной террористической организации «Исламское Государство»* денежные средства в размере около 80 000 рублей на нужды незаконных вооруженных формирований, структурно входящих в ИГ* и созданных на территории Сирии для совершения преступлений террористического характера. Сам Агаев вину не признал, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Уллубий Агаев осужден по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России, максимальным наказанием по которой является пожизненное лишение свободы.

В июне Агаев был осужден в Дагестане по статье о незаконном обороте наркотиков, получив три года колонии общего режима, указано в картотеке на сайте Каякентского районного суда.

Путем сложения наказаний по двум уголовным делам Уллубию Агаеву назначено 9 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также доступна справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

организация признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена по решению Верховного суда.

Примечание:

"Житель Хасавюрта заподозрен в несообщении о местонахождении боевика", "Житель Астрахани наказан за несообщение об отъезде приятеля в Сирию", "Житель Дагестана осужден за подготовку теракта в храме".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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