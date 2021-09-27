Житель Дагестана осужден по делу о финансировании боевиков

27 сентября 2021, 22:26

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к девяти с половиной годам колонии жителя Дагестана Уллубия Агаева, признав его виновным в финансировании сирийских боевиков. Агаев вину не признал.

По версии следствия, в 2017 и в 2018 году в Избербаше и в Москве путем банковских переводов Агаев предоставил участникам международной террористической организации «Исламское Государство»* денежные средства в размере около 80 000 рублей на нужды незаконных вооруженных формирований, структурно входящих в ИГ* и созданных на территории Сирии для совершения преступлений террористического характера. Сам Агаев вину не признал, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Уллубий Агаев осужден по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России, максимальным наказанием по которой является пожизненное лишение свободы.

В июне Агаев был осужден в Дагестане по статье о незаконном обороте наркотиков, получив три года колонии общего режима, указано в картотеке на сайте Каякентского районного суда.

Путем сложения наказаний по двум уголовным делам Уллубию Агаеву назначено 9 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

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* организация признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена по решению Верховного суда.